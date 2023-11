Dubái, Emiratos Árabes Unidos

The Sanctuary — es una nueva comunidad premium cerrada de Ellington Properties. Las villas están ubicadas muy cerca de la laguna central, que se convertirá en una de las principales decoraciones del nuevo proyecto. Las residencias con diseños reflexivos e interiores elegantes estarán rodeadas de exuberante vegetación, y las ventanas panorámicas ofrecen vistas de los pintorescos paisajes de la comunidad o la laguna central. Las villas hechas en diseño moderno combinan armoniosamente una estética elegante, paletas de colores y texturas originales para crear una sensación de comodidad y tranquilidad. Los interiores están diseñados con un enfoque en la comodidad de los residentes — equipos de marca y se utilizan materiales naturales: chapa de madera, mármol para encimeras y pisos, piedra en duchas y baños. Infraestructura: Los residentes de The Sanctuary tendrán acceso a una laguna de cristal, que es ideal para practicar deportes acuáticos, como kayak, piragüismo, etc. Todos los residentes del complejo podrán aprovechar las comodidades de la casa club, parques infantiles, parques para mascotas, áreas para caminar y hacer picnics, etc. Ubicación: La exclusiva comunidad del Santuario está ubicada en la nueva área activamente construida de MBR City, muy cerca del centro de Dubai y Business Bay. Con fácil acceso a Al Ain Dubai Road, puede llegar rápidamente a las atracciones populares y la infraestructura clave del emirato. Los residentes de la comunidad tendrán acceso a una gran cantidad de entretenimiento en el territorio de MBR City: F & B-starts, centros comerciales e instalaciones deportivas. Aquí, incluso equipó su propia red de monorraíl, que conecta el área con dos aeropuertos internacionales en Dubai. Un viaje al popular hipódromo de Meydan, Meydan Bridge y Meydan One Mall no tomará más de 15 minutos. Las mundialmente famosas atracciones del centro de Dubai están a menos de media hora en coche de The Sanctuary. En esta área no solo hay numerosos objetos culturales — Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera y Dubai Fountain —, sino también una variedad de boutiques de marcas, una gran cantidad de salones de belleza, restaurantes y centros de entretenimiento.