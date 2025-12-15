  1. Realting.com
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,83M
Año de construcción 2029
Número de plantas 100
Exclusivos Apartamentos Totalmente Amueblados en Business Bay Dubai Business Bay, el principal centro de negocios y estilo de vida de Dubai, es un distrito vibrante que combina a la perfección la vida de lujo con un próspero entorno comercial. Conocido por su icónico horizonte, Business Bay …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Complejo residencial Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Complejo residencial Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Complejo residencial Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Complejo residencial Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Complejo residencial Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$955,349
La residencia cuenta con piscina al aire libre, gimnasio, sauna, seguridad a las 24 horas, aparcamiento, servicio de conserjería, tiendas.Finalidad - Octubre, 2023.Instalaciones y equipos en la casa Electrodomésticos de cocina (nevera, vitrocerámica, horno a gas, campanario, lavadora y lavav…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Complejo residencial Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,00M
DWTN Residencias es un nuevo proyecto residencial, que es uno de los edificios residenciales más altos de la ciudad. Situado entre Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai y Business Bay, el proyecto ofrece increíbles vistas al Burj Khalifa y las aguas del Golfo Pérsico, y también ofrece fácil acce…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
TekceTekce
Complejo residencial Canal Heights 2
Complejo residencial Canal Heights 2
Complejo residencial Canal Heights 2
Complejo residencial Canal Heights 2
Complejo residencial Canal Heights 2
Complejo residencial Canal Heights 2
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$646,301
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 45
¡Apartamentos en el complejo de lujo Canal Heights 2 en el área de Business Bay! ¡Apartamentos para vivir e invertir (ROI - 6,3% en $)! ¡Cuotas sin intereses! ¡Es posible obtener un permiso de residencia! ¡Cocina completamente amueblada! Fecha de vencimiento: 3 trimestres. 2027 Ventajas: g…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,92M
One by Binghatti es un nuevo proyecto residencial de la famosa empresa Binghatti Developers. La fachada del edificio está enmarcada con cristal de cristal. Este complejo ofrece una selección de residencias modernas, diseñadas teniendo debidamente en cuenta la vida urbana moderna.Ofrecemos es…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water's edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Complejo residencial Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Complejo residencial Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Complejo residencial Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Complejo residencial Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Complejo residencial Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$356,099
Ofrecemos apartamentos de lujo con vistas panorámicas a la ciudad.La residencia cuenta con un restaurante alrededor de la hora, un club de salud y spa, un jardín ajardinado, un jacuzzi al aire libre, un club infantil.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a poca distan…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Chic Tower
Complejo residencial Chic Tower
Complejo residencial Chic Tower
Complejo residencial Chic Tower
Complejo residencial Chic Tower
Complejo residencial Chic Tower
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,27M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 47
Área 142–159 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Selección gratuita de bienes raíces. Objetos de los mejores desarrolladores. Apoyo jurídico completo de la transacción.Chic Tower es una nueva torre residencial de lujo con arquitectura única de DAMAC Properties, que se construirá en el paseo marítimo del Canal de Dubai en Business Bay. Una …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
159.0
1,27M
Apartamentos 2 habitaciones
142.0
1,17M
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$7,27M
Ofrecemos apartamentos con piscina privada.Algunos áticos tienen gimnasios privados y salas de juegos.La residencia cuenta con playa privada, gimnasio, garaje, seguridad, piscina, servicio de conserjería, zona de spa.Terminación - 2o trimestre de 2026.Ubicación e infraestructura cercana Duba…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$733,563
Año de construcción 2029
Número de plantas 100
Lujosos apartamentos con vistas a la ciudad en una torre de gran altura en Business Bay Dubai Los apartamentos de 1 a 4 dormitorios están situados en el proyecto más prestigioso de Business Bay, Dubai. Esta torre de 122 pisos con un color dorado brillante combina el encanto tradicional de lo…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial ONE by Binghatti
Complejo residencial ONE by Binghatti
Complejo residencial ONE by Binghatti
Complejo residencial ONE by Binghatti
Complejo residencial ONE by Binghatti
Complejo residencial ONE by Binghatti
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$582,191
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 61
¡Apartamentos en el nuevo proyecto One by Binghatti en el área de Business Bay! ¡Excelente para vivir, reventa y alquiler! Altos ingresos: ¡desde el 10% en $! ¡Zona prestigiosa! ¡Cuotas sin intereses! ¡Cocina completamente amueblada! Fecha de vencimiento: 4 trimestres. 2026 Amenidades: gim…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$620,250
Nos gustaría presentar el proyecto residencial BAYZ 102 - el exclusivo rascacielos con 102 plantas, combinando elegancia y modernidad. Cada uno de ustedes puede elegir el apartamento ideal entre estudios de lujo, apartamentos con 1-4 dormitorios, y el ático.El proyecto incluye apartamentos t…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$412,730
El proyecto es un complejo de apartamentos de una torre de 15 plantas. Se encuentra cerca del distrito de Burj, cerca de las principales atracciones de la ciudad y a poca distancia en coche de las principales carreteras.Esta elegante torre no es sólo un lugar ideal para vivir (muebles neutro…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Canal Heights
Complejo residencial Canal Heights
Complejo residencial Canal Heights
Complejo residencial Canal Heights
Complejo residencial Canal Heights
Complejo residencial Canal Heights
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 37
¡Proyecto premium de Canal Heights en Business Bay! ¡Excelente opción para alquiler (ROI - 6,3% en $)! ¡El apartamento tiene una cocina totalmente equipada! ¡Plan de pago a plazos 0%! Fecha de finalización: 3 trimestres. 2027 Servicios: gimnasio totalmente equipado, cancha de tenis, tienda…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Complejo residencial Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Complejo residencial Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Complejo residencial Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Complejo residencial Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Complejo residencial Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,82M
El complejo residencial a orillas del Canal de Dubai. Diseñado por un desarrollador saudí y la empresa de diseño italiano Missoni. Es el segundo edificio del mundo con interiores de este diseñador, el primero está en Miami.El edificio estará decorado con elementos de moda y arte similares al…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Eywa
Complejo residencial Eywa
Complejo residencial Eywa
Complejo residencial Eywa
Complejo residencial Eywa
Complejo residencial Eywa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 19
¡Apartamentos en el lujoso complejo Eywa en el centro de negocios de Dubai - Business Bay! ¡Cocina amueblada! ¡Vista panorámica del rascacielos Burj Khalifa! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! Fecha de vencimiento: 2do trimestre 2026 Amenidades: biblioteca, jardín de cristal, …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Complejo residencial Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Complejo residencial Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Complejo residencial Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Complejo residencial Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Complejo residencial Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$952,909
La residencia cuenta con una piscina infinita, un gimnasio, un centro comercial, restaurantes, un aparcamiento, un parque infantil, una zona de barbacoa, zonas deportivas.Terminación - Septiembre, 2027.Ubicación e infraestructura cercana Burj Khalifa - 7 minutosDubai Mall - 7 minutosAeropuer…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,03M
Año de construcción 2029
Número de plantas 100
Lujosos apartamentos con vistas a la ciudad en una torre de gran altura en Business Bay Dubai Los apartamentos de 1 a 4 dormitorios están situados en el proyecto más prestigioso de Business Bay, Dubai. Esta torre de 122 pisos con un color dorado brillante combina el encanto tradicional de lo…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$629,104
Año de construcción 2029
Número de plantas 100
Exclusivos Apartamentos Totalmente Amueblados en Business Bay Dubai Business Bay, el principal centro de negocios y estilo de vida de Dubai, es un distrito vibrante que combina a la perfección la vida de lujo con un próspero entorno comercial. Conocido por su icónico horizonte, Business Bay …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,65M
Año de construcción 2027
Número de plantas 25
Complejo de Estilo Ciudad Acuática con Planes de Pago Flexibles en Business Bay, Dubái Business Bay es un centro comercial y residencial dinámico y en rápido desarrollo en el corazón de Dubái. Conocido por su arquitectura moderna y elegante y su ubicación privilegiada, ofrece una combinación…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$563,396
El proyecto es un edificio de 30 plantas de altura con apartamentos de elite 1-2 dormitorios. Los apartamentos del piso 17 al 26 ofrecen vistas espectaculares de la zona de Business Bay y del Canal de Dubai.Aparte de las unidades residenciales, el proyecto cuenta con varias comodidades para …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Pad
Complejo residencial Pad
Complejo residencial Pad
Complejo residencial Pad
Complejo residencial Pad
Complejo residencial Pad
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$483,014
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 24
Área 61–121 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Selección gratuita de bienes inmuebles. Objetos de los mejores desarrolladores. Soporte legal completo de la transacción. The Pad: un nuevo complejo residencial, inclinado en un ángulo de 6.5 grados y rodeado de iluminación LED, el elegante y sofisticado Pad es el pináculo de la vida súper …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.0 – 121.0
483,014 – 972,055
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,28M
Año de construcción 2029
Número de plantas 100
Lujosos apartamentos con vistas a la ciudad en una torre de gran altura en Business Bay Dubai Los apartamentos de 1 a 4 dormitorios están situados en el proyecto más prestigioso de Business Bay, Dubai. Esta torre de 122 pisos con un color dorado brillante combina el encanto tradicional de lo…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New Velor Residence with a swimming pool, a mini golf and a wellness center, Downtown Dubai, UAE
Complejo residencial New Velor Residence with a swimming pool, a mini golf and a wellness center, Downtown Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$4,47M
VELOR es una encarnación de la sofisticación en el corazón de Dubai, en la prestigiosa zona del centro, donde el estilo de vida se define por la elegancia, la comodidad y la atención absoluta al detalle. El exclusivo proyecto residencial se eleva entre los sitios arquitectónicos y culturales…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial The Sterling
Complejo residencial The Sterling
Complejo residencial The Sterling
Complejo residencial The Sterling
Complejo residencial The Sterling
Complejo residencial The Sterling
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$478,862
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 25
Área 67–80 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienes raíces en Dubai a un precio de ganga con pleno apoyo legal. Ayuda con la transferencia de fondos. Selección gratuita de bienes inmuebles. El exclusivo apartamento de Sterling en el centro de Dubai en Business Bay con 1 dormitorio. ¿Quieres comprar un apartamento en Dubai? ¡Sabes cóm…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
67.0
478,862
Apartamentos 2 habitaciones
80.0
480,384
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Complejo residencial BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Complejo residencial BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Complejo residencial BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Complejo residencial BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Complejo residencial BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$5,31M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 640 m²
3 objetos inmobiliarios 3
La hiperforma se caracteriza por contornos sutiles y líneas fluidas. Desde cada ángulo, la fachada ofrece una nueva perspectiva, creando una mística visual: una exquisita obra escultórica que crea una sensación animada de fluidez y movimiento. RIVIERA MANSION COLLECTION Cannes - 2 habi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 4 habitaciones
640.2
14,16M
Agencia
Easy Life Property
Dejar una solicitud
Complejo residencial Trillionaire
Complejo residencial Trillionaire
Complejo residencial Trillionaire
Complejo residencial Trillionaire
Complejo residencial Trillionaire
Complejo residencial Trillionaire
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$383,976
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 25
¡Apartamento de élite en el nuevo complejo Trillionaire en Business Bay! ¡Alto retorno de la inversión (ROI - 5,8% en $)! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Es posible obtener un permiso de residencia! Plazo - 3 trimestres. 2024 Amenidades: piscina para adultos y niños, gimna…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$4,71M
DWTN Residencias es un nuevo proyecto residencial, que es uno de los edificios residenciales más altos de la ciudad. Situado entre Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai y Business Bay, el proyecto ofrece increíbles vistas al Burj Khalifa y las aguas del Golfo Pérsico, y también ofrece fácil acce…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial J One Tower B
Complejo residencial J One Tower B
Complejo residencial J One Tower B
Complejo residencial J One Tower B
Complejo residencial J One Tower B
Complejo residencial J One Tower B
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,25M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 18
¡Apartamentos en un complejo residencial único J One a orillas del Canal de Dubai! ¡Con impresionantes vistas del Burj Khalifa! ¡Plan de cuotas sin intereses después de recibir las llaves! ¡Cocina amueblada y electrodomésticos! ¡Perfecto para vivir e invertir! Instalaciones: piscina, gimnas…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Complejo residencial Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Complejo residencial Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Complejo residencial Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Complejo residencial Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Complejo residencial Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$5,10M
Eden House El Parque es un lugar donde la naturaleza y el estilo de vida urbano se reúnen y crean el ambiente único para vivir y recrear. Este complejo residencial se encuentra a lo largo del pintoresco Dubai Canal y establece un nuevo estándar de estilo de vida cómodo y refinado. Cada detal…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial One River Point
Complejo residencial One River Point
Complejo residencial One River Point
Complejo residencial One River Point
Complejo residencial One River Point
Complejo residencial One River Point
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$808,172
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 34
¡Prestigiosos apartamentos en One River Point, a orillas del Canal de Dubái! ¡Vistas panorámicas de Burj Al Arab y Palm Jumeirah, Burj Khalifa y el Canal de Dubai! Rentabilidad: ¡desde el 5,8%! ¡Los apartamentos son adecuados para vivir, invertir y alquilar! Servicios: salón inmersivo, casa…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$866,191
Año de construcción 2029
Número de plantas 100
Exclusivos Apartamentos Totalmente Amueblados en Business Bay Dubai Business Bay, el principal centro de negocios y estilo de vida de Dubai, es un distrito vibrante que combina a la perfección la vida de lujo con un próspero entorno comercial. Conocido por su icónico horizonte, Business Bay …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Urban Oasis
Complejo residencial Urban Oasis
Complejo residencial Urban Oasis
Complejo residencial Urban Oasis
Complejo residencial Urban Oasis
Complejo residencial Urban Oasis
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$867,684
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 34
Área 152–172 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. CONSULTA GRATUITA. AYUDA PARA RECIBIR EL ESTATUS DE RESIDENTE. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto GRATIS, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
152.0
867,684
Apartamentos 2 habitaciones
172.0
1,29M
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,50M
Año de construcción 2029
Número de plantas 100
Exclusivos Apartamentos Totalmente Amueblados en Business Bay Dubai Business Bay, el principal centro de negocios y estilo de vida de Dubai, es un distrito vibrante que combina a la perfección la vida de lujo con un próspero entorno comercial. Conocido por su icónico horizonte, Business Bay …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$378,746
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad.La residencia cuenta con una gran sala de estar y zonas verdes, gimnasios, piscinas, cancha de baloncesto, zona de yoga, zona de barbacoa, parque infantil.Finalidad - Octubre, 2026.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se e…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Canal Crown
Complejo residencial Canal Crown
Complejo residencial Canal Crown
Complejo residencial Canal Crown
Complejo residencial Canal Crown
de
$555,890
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 39
Área 74–120 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. Consulta gratuita. Asistencia para obtener el estatus de residente. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto de forma gratuita, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - i…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
74.0
555,890
Apartamentos 2 habitaciones
120.0
954,247
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Canal Crown
Complejo residencial Canal Crown
Complejo residencial Canal Crown
Complejo residencial Canal Crown
Complejo residencial Canal Crown
Complejo residencial Canal Crown
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$592,329
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 39
¡Apartamentos en el complejo Canal Crown en el corazón de Business Bay! ¡Impresionantes vistas del Canal de Dubái y del icónico Burj Khalifa! ¡Apartamentos atractivos para la inversión (ROI - 5,8% en $)! ¡Por la vida y la inversión! ¡Cocina equipada! Fecha de vencimiento: 2 trimestres. 2027…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$804,925
La residencia cuenta con zona de salón y biblioteca, parque infantil y sala de juegos, piscinas para niños y adultos, jardín, club y bar, sala de fitness, zona de barbacoa, spa, zona de yoga.Terminación - 1o trimestre de 2026.Ubicación e infraestructura cercana Dubai Mall - 1 kmEscuela - 1 k…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Edificio de apartamentos Pisos a plazos en una torre de gran altura en Dubai Business Bay
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,36M
Año de construcción 2029
Número de plantas 100
Lujosos apartamentos con vistas a la ciudad en una torre de gran altura en Business Bay Dubai Los apartamentos de 1 a 4 dormitorios están situados en el proyecto más prestigioso de Business Bay, Dubai. Esta torre de 122 pisos con un color dorado brillante combina el encanto tradicional de lo…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$332,095
El complejo hotelero y residencial en el corazón de la prestigiosa zona de Dubai. Es un proyecto de tres torres con apartamentos y una cuarta torre que alberga el hotel Paramount Hotels Resorts estilo Hollywood.La zona multinivel que conecta las cuatro torres de 270 metros ofrece una varieda…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Casa Canal by Fendi AHS
Edificio de apartamentos Casa Canal by Fendi AHS
Edificio de apartamentos Casa Canal by Fendi AHS
Edificio de apartamentos Casa Canal by Fendi AHS
Edificio de apartamentos Casa Canal by Fendi AHS
Edificio de apartamentos Casa Canal by Fendi AHS
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$6,12M
Año de construcción 2025
CONFIGURACIÓN DEL EDIFICIO 187 Apartamentos tipo estudio y 1 dormitorio Suelo de amenidades de techo 11 Pisos residenciales 3 Pisos Podim Parling Planta baja ESTACIONAMIENTO 117 Plazas de aparcamiento cubiertas 40 Plazas de aparcamiento ASCENSORES 2 ascensores de pasajeros 1 p…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$565,724
Año de construcción 2029
Número de plantas 100
Apartamentos en la Torre Downtown Residences de 110 pisos en Business Bay con Plan de Pago Flexible DWTN Residences está estratégicamente ubicado dentro del triángulo dorado de Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai y Business Bay. Esta maravilla arquitectónica ofrece vistas impresionantes del Do…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,30M
Año de construcción 2029
Número de plantas 100
Apartamentos en la Torre Downtown Residences de 110 pisos en Business Bay con Plan de Pago Flexible DWTN Residences está estratégicamente ubicado dentro del triángulo dorado de Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai y Business Bay. Esta maravilla arquitectónica ofrece vistas impresionantes del Do…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Lumena Alta Business Bay
Complejo residencial Lumena Alta Business Bay
Complejo residencial Lumena Alta Business Bay
Complejo residencial Lumena Alta Business Bay
Complejo residencial Lumena Alta Business Bay
Complejo residencial Lumena Alta Business Bay
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$6,96M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2030
The name LUMENA ALTA itself indicates a place where ambition meets brilliance. Lumena, derived from the Latin lumen, evokes associations with pure radiance as a symbol of vision, creativity, and innovation. Alta, meaning “elevated,” speaks to status, aspiration, and architectural height. …
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Dejar una solicitud
Complejo residencial New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Complejo residencial New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Complejo residencial New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Complejo residencial New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Complejo residencial New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Complejo residencial New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$503,784
DWTN Residencias es un nuevo proyecto residencial, que es uno de los edificios residenciales más altos de la ciudad. Situado entre Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai y Business Bay, el proyecto ofrece increíbles vistas al Burj Khalifa y las aguas del Golfo Pérsico, y también ofrece fácil acce…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$284,121
Año de construcción 2027
Número de plantas 25
Complejo de Estilo Ciudad Acuática con Planes de Pago Flexibles en Business Bay, Dubái Business Bay es un centro comercial y residencial dinámico y en rápido desarrollo en el corazón de Dubái. Conocido por su arquitectura moderna y elegante y su ubicación privilegiada, ofrece una combinación…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$808,680
Año de construcción 2029
Número de plantas 100
Apartamentos en la Torre Downtown Residences de 110 pisos en Business Bay con Plan de Pago Flexible DWTN Residences está estratégicamente ubicado dentro del triángulo dorado de Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai y Business Bay. Esta maravilla arquitectónica ofrece vistas impresionantes del Do…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial The Paragon
Complejo residencial The Paragon
Complejo residencial The Paragon
Complejo residencial The Paragon
Complejo residencial The Paragon
Complejo residencial The Paragon
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$629,887
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 23
Área 149–245 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienes raíces en Dubai a un precio de ganga con soporte legal completo. Ayuda con la transferencia de fondos. Selección gratuita de bienes raíces. El Apartamento Paragon con una ubicación rentable y el principal centro económico de Dubai con 1 dormitorio. ¿Quieres comprar apartamentos con …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
149.0
629,887
Apartamentos 3 habitaciones
245.0
1,08M
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$310,887
El proyecto cuenta con magníficas vistas del barrio de Burj, así como palmeras, islas y el icónico Burj Al Arab Hotel. El complejo residencial incluye al por menor de planta baja y un hotel, así como muchas comodidades de marca para los huéspedes y residentes.Una amplia selección de apartame…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial JUMEIRAH LIVING
Complejo residencial JUMEIRAH LIVING
Complejo residencial JUMEIRAH LIVING
Complejo residencial JUMEIRAH LIVING
Complejo residencial JUMEIRAH LIVING
Complejo residencial JUMEIRAH LIVING
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,05M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 35
Área 194–280 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienes raíces en Dubai a un precio de ganga con pleno apoyo legal. Asistencia en la transferencia de fondos. Selección gratuita de bienes inmuebles. Jumeirah Living – la tercera torre multifuncional, que forma parte del complejo Marina Gate. El edificio está ubicado en el área de Dubai Mari…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
194.0
2,05M
Apartamentos 3 habitaciones
280.0
2,96M
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Edificio de apartamentos Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Edificio de apartamentos Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Edificio de apartamentos Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Edificio de apartamentos Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Edificio de apartamentos Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$980,737
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Apartamento de lujo de dos dormitorios en venta en el centro, cerca del Burj Khalifa. La propiedad dispone de aparcamiento gratuito incluido. Servicios: - Piscina - Gimnasio - Barra Naturalmente, nos gustaría señalar que nuestra Compañía NO requiere que usted pague ninguna comisión y …
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Dejar una solicitud
Complejo residencial Avarra by Palace
Complejo residencial Avarra by Palace
Complejo residencial Avarra by Palace
Complejo residencial Avarra by Palace
Complejo residencial Avarra by Palace
Complejo residencial Avarra by Palace
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$735,100
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2031
Número de plantas 75
Avarra by Palace es un complejo residencial de marca de Emaar con la estética de Palace Hotels + Resorts y vistas panorámicas de Business Bay.Avarra by Palace es un nuevo proyecto premium desarrollado en asociación con Palace Hotels + Resorts. Situado en Business Bay, a orillas del Canal de …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Canal Front Residences
Complejo residencial Canal Front Residences
Complejo residencial Canal Front Residences
Complejo residencial Canal Front Residences
Complejo residencial Canal Front Residences
Complejo residencial Canal Front Residences
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$550,744
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 14
Área 90–137 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Asistencia para obtener el estatus de residente. Selección gratuita de bienes inmuebles. ¡Apoyo legal como regalo! Canal Front Residences – la última comunidad de élite en el área de Dubai Al Safa, ubicada en el Canal del Agua de Dubai, en el borde del agua. El complejo se está construyend…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
90.0
550,744
Apartamentos 2 habitaciones
137.0
811,508
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial The world's first residential property under the Bugatti brand
Complejo residencial The world's first residential property under the Bugatti brand
Complejo residencial The world's first residential property under the Bugatti brand
Complejo residencial The world's first residential property under the Bugatti brand
Complejo residencial The world's first residential property under the Bugatti brand
Complejo residencial The world's first residential property under the Bugatti brand
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$5,32M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Bugatti Residences by Binghatti es el primer complejo residencial del mundo bajo la marca Bugatti, que se construirá en Dubai. Este proyecto único es el resultado de una colaboración entre el desarrollador Emirati Binghatti Properties y el reconocido fabricante de coches de lujo francés Buga…
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Dejar una solicitud
Complejo residencial Bayz 102
Complejo residencial Bayz 102
Complejo residencial Bayz 102
Complejo residencial Bayz 102
Complejo residencial Bayz 102
Complejo residencial Bayz 102
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$345,766
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 102
¡Apartamentos en el prestigioso complejo residencial Bayz 102 en el corazón de Business Bay! ¡Excelente ubicación! ¡Amenidades premium! ¡Apartamentos completamente amueblados! ¡Cerca de la estación de metro! ¡Acceso rápido a ubicaciones clave en Dubai! ¡Encontraremos viviendas con una tasa h…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$747,647
Año de construcción 2027
Número de plantas 25
Complejo de Estilo Ciudad Acuática con Planes de Pago Flexibles en Business Bay, Dubái Business Bay es un centro comercial y residencial dinámico y en rápido desarrollo en el corazón de Dubái. Conocido por su arquitectura moderna y elegante y su ubicación privilegiada, ofrece una combinación…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Cavalli Couture by Damac
Edificio de apartamentos Cavalli Couture by Damac
Edificio de apartamentos Cavalli Couture by Damac
Edificio de apartamentos Cavalli Couture by Damac
Edificio de apartamentos Cavalli Couture by Damac
Edificio de apartamentos Cavalli Couture by Damac
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$6,01M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Apartamentos y penthouses de ultra lujo, en venta con unidades de 1 a 5 dormitorios. Todas las unidades tienen una vista panorámica y una terraza donde podrá disfrutar de la magnífica vista y relajarse con su familia o amigos. Acerca del Canal de Agua de Dubai: El Proyecto del Canal de A…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Dejar una solicitud
Complejo residencial The Opus
Complejo residencial The Opus
Complejo residencial The Opus
Complejo residencial The Opus
Complejo residencial The Opus
Complejo residencial The Opus
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,19M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 28
Área 86–239 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Selección gratuita de bienes inmuebles. Objetos de los mejores desarrolladores. Soporte legal completo de la transacción. ¿Quieres comprar un apartamento en Dubai? ¡Gran idea! ¡Le ayudaremos con la reubicación y el registro de residencia! Le proporcionaremos: - Una selección de los …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
86.0
1,19M
Apartamentos 2 habitaciones
239.0
3,31M
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Complejo residencial Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Complejo residencial Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Complejo residencial Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Complejo residencial Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Complejo residencial Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$638,668
Apartamentos en uno de los edificios más altos del barrio, a pocos minutos de Burj Khalifa y Dubai Mall.Pisos con vistas panorámicas al centro de Dubai, Business Bay y Dubai Water Canal.Con más de 40 servicios e instalaciones in situ, esta es una opción ideal para alquileres a corto o largo …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Trillionaire Residences
Complejo residencial Trillionaire Residences
Complejo residencial Trillionaire Residences
Complejo residencial Trillionaire Residences
Complejo residencial Trillionaire Residences
Complejo residencial Trillionaire Residences
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,23M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 25
Residencias Trillionaire Ubicación - Business Bay, Dubai Fin de la construcción - III 2024 Trillionaire Residences — es un complejo premium de 25 pisos, ofrece residencias con 1-2 dormitorios, estudios e instalaciones comerciales. Este complejo residencial estará ubicado justo en el…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$300,866
Ofrecemos apartamentos amueblados con diferentes diseños.La residencia cuenta con una piscina con zona para niños, gimnasio, salas de vapor y sauna, parque infantil, hermosos jardines ajardinados, servicio de conserjería alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad e…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Bugatti Residences
Complejo residencial Bugatti Residences
Complejo residencial Bugatti Residences
Complejo residencial Bugatti Residences
Complejo residencial Bugatti Residences
Complejo residencial Bugatti Residences
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$5,23M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 46
Área 271–720 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. CONSULTA GRATUITA. AYUDA PARA RECIBIR EL ESTATUS DE RESIDENTE. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto GRATIS, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
271.0
5,23M
Apartamentos 3 habitaciones
488.0
10,03M
Apartamentos 4 habitaciones
720.0
14,25M
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$254,606
El proyecto incluye 4 torres de rascacielos con cafeterías, áreas de salón y apartamentos.Complejo residencial con apartamentos elite y amplios amueblados, en una zona de prestigio, cerca de las atracciones de la ciudad.Vistas impresionantes de varios sitios interesantes: Golfo Pérsico, Duba…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Damac Majestine
Complejo residencial Damac Majestine
Complejo residencial Damac Majestine
Complejo residencial Damac Majestine
Complejo residencial Damac Majestine
Complejo residencial Damac Majestine
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$390,411
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 20
Área 84–90 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡AYUDA A AYUDA EN DUBAE!COMPLETO TEMPRANO DE HECHO!!! DAMAC Majestine se encuentra junto a tiendas, instalaciones de entretenimiento y ocio. En el interior encontrará la comodidad de los muebles ya amueblados en la colección de locales residenciales diseñados con una atención excepcional al …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
90.0
490,685
Apartamento
84.0
390,411
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos CANAL HEIGHTS
Edificio de apartamentos CANAL HEIGHTS
Edificio de apartamentos CANAL HEIGHTS
Edificio de apartamentos CANAL HEIGHTS
Edificio de apartamentos CANAL HEIGHTS
Edificio de apartamentos CANAL HEIGHTS
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$340,000
CANAL HEIGHTS es un complejo residencial de lujo de dos torres del desarrollador líder de DAMAC con la marca suiza de joyería de Grisogono Bahía de negocios El desarrollador proporciona una cuota sin intereses para todo el período de construcción 80/20 Precio de inicio / área  - Estudi…
Agencia
DOM REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Complejo residencial New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Complejo residencial New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Complejo residencial New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Complejo residencial New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Complejo residencial New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Complejo residencial New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$935,917
Eden House El Parque es un lugar donde la naturaleza y el estilo de vida urbano se reúnen y crean el ambiente único para vivir y recrear. Este complejo residencial se encuentra a lo largo del pintoresco Dubai Canal y establece un nuevo estándar de estilo de vida cómodo y refinado. Cada detal…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial One By Binghatti
Complejo residencial One By Binghatti
Complejo residencial One By Binghatti
Complejo residencial One By Binghatti
Complejo residencial One By Binghatti
Complejo residencial One By Binghatti
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$491,766
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 57–386 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Presentamos One by Binghatti, el epítome del lujo urbano: una impresionante torre residencial de gran altura que redefine la vida en la ciudad. Elevándose sobre el horizonte, esta maravilla arquitectónica cuenta con un diseño elegante y moderno con una fachada de cristal y llamativos detalle…
Agencia
Easy Life Property
Dejar una solicitud
Complejo residencial Casa Canal
Complejo residencial Casa Canal
Complejo residencial Casa Canal
Complejo residencial Casa Canal
Complejo residencial Casa Canal
Complejo residencial Casa Canal
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$6,30M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 13
Área 418–530 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. CONSULTA GRATUITA. AYUDA PARA RECIBIR EL ESTATUS DE RESIDENTE. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto GRATIS, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Villa
530.0
8,90M
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$516,428
Año de construcción 2027
Número de plantas 25
Complejo de Estilo Ciudad Acuática con Planes de Pago Flexibles en Business Bay, Dubái Business Bay es un centro comercial y residencial dinámico y en rápido desarrollo en el corazón de Dubái. Conocido por su arquitectura moderna y elegante y su ubicación privilegiada, ofrece una combinación…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Near the subway station
Complejo residencial Near the subway station
Complejo residencial Near the subway station
Complejo residencial Near the subway station
Complejo residencial Near the subway station
Complejo residencial Near the subway station
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$783,650
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
🌟 *SOBHA SKYPARKS* 🌟  Defining luxury on the legendary Sheikh Zayed Road.   ✨ Luxury apartments: 1, 2, and 3 bedrooms starting at $783,650.    💰 Payment plan: 70% during construction, 30% upon completion.   🏢 A luxurious 425-meter tower with 110 floors and first-class am…
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Complejo residencial Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$478,643
La residencia cuenta con un aparcamiento de 5 niveles, un gimnasio, una piscina.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada en el corazón de Dubai.Centro - 4 minutosBurj Khalifa - 6 minutosDubai Mall - 7 minutosJumeirah Beach - 9 minutosBrj Al Arab - 16 minutosPalm Jumeirah…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial BAYZ 101 by Danube
Complejo residencial BAYZ 101 by Danube
Complejo residencial BAYZ 101 by Danube
Complejo residencial BAYZ 101 by Danube
Complejo residencial BAYZ 101 by Danube
Complejo residencial BAYZ 101 by Danube
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$518,904
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 101
¡Apartamentos en el increíble complejo BAYZ 101 by Danube en Business Bay! ¡Una excelente opción para vivir, reventa y alquiler! Rentabilidad del alquiler: ¡desde 7,7% en $! ¡Los ingresos por reventa serán del 33%! ¡Magnífica vista panorámica del Burj Khalifa! ¡Cuotas 0%! ¡Los apartamentos …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial J One Tower A
Complejo residencial J One Tower A
Complejo residencial J One Tower A
Complejo residencial J One Tower A
Complejo residencial J One Tower A
Complejo residencial J One Tower A
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$671,233
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 19
¡Apartamentos únicos en el nuevo proyecto J One a orillas del Canal de Dubai! ¡Rendimiento desde el 10%! ¡Magnífica vista panorámica! ¡Buena ubicación! ¡Ingresos por alquiler desde $3600 por mes! ¡El complejo está terminado! Instalaciones: piscina, gimnasio, parque infantil, piscina infanti…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Complejo residencial Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Complejo residencial Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Complejo residencial Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Complejo residencial Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Complejo residencial Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,84M
El proyecto es un edificio residencial en el centro de Dubai diseñado por Horacio Pagani.El complejo residencial está en forma de una torre única con un diseño inusual: curvas de enrollamiento y una esfera de vidrio en la parte superior del edificio.La ubicación ventajosa del edificio ofrece…