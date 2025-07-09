  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  Complejo residencial Motor City

Complejo residencial Motor City

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$267,000
BTC
3.1759118
ETH
166.4631182
USDT
263 978.7630568
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
11
ID: 32969
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/12/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Clase
    Clase
    Clase Premium
  Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  Número de plantas
    Número de plantas
    46

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Un complejo residencial premium situado en el barrio de Dubai Motor City, que consta de tres torres conectadas por un gran podio. El proyecto epitomiza la idea de un mundo separado donde se puede escapar del caos de la vida urbana, un espacio de lujo y comodidad donde encontrará todo lo que desea. Experimente un nivel de confort sin igual con infraestructura de primera clase a poca distancia.

El complejo tiene una variedad de ofertas para cada necesidad: Nadar en la piscina como si estuvieras en un resort, pasear por los jardines ajardinados y hacer ejercicio en el centro de fitness de última generación. El complejo está situado en el corazón del barrio. La estación de metro, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, y Al Qudra Road están cerca, por lo que es fácil llegar a los principales puntos de interés de Dubai.

El complejo ofrece apartamentos llave en mano:

  • 1 dormitorio de 50 m2 / Precio desde $267.000
  • 1,5 dormitorios desde 59 m2 / Precio desde $316,500
  • 2 dormitorios de 91 m2 / Precio desde $482,500

Infraestructura compleja:

  • Gran piscina
  • Piscina para niños
  • Terrazas con tumbonas junto a la piscina
  • Parque acuático
  • Jacuzzi
  • Aqua Aerobics & Water Polo
  • Zonas de barbacoa
  • Clubhouse
  • Squash, badminton & pista de pádel
  • Tribunales de voleibol
  • Corte de baloncesto
  • Pétanque court
  • Paisaje jardín
  • Áreas de yoga y meditación
  • Zona de ejercicio al aire libre
  • jardín con hamacas
  • Mesas Ping-Pong
  • Ajedrez gigante

Dubai Motor Ciudad, situada en el corazón de Dubai, es una comunidad dinámica conocida por su enfoque en los puertos y estilo de vida automotriz. Está diseñado para ser una mezcla de entretenimiento, residencial, negocios, e instalaciones recreativas. En general, el distrito ofrece un estilo de vida único centrado en los deportes de motor y la cultura automotriz, lo que lo convierte en un destino atractivo para los residentes y visitantes apasionados por coches y carreras.

