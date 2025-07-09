Complejo residencial Motor City

Un complejo residencial premium situado en el barrio de Dubai Motor City, que consta de tres torres conectadas por un gran podio. El proyecto epitomiza la idea de un mundo separado donde se puede escapar del caos de la vida urbana, un espacio de lujo y comodidad donde encontrará todo lo que desea. Experimente un nivel de confort sin igual con infraestructura de primera clase a poca distancia.

El complejo tiene una variedad de ofertas para cada necesidad: Nadar en la piscina como si estuvieras en un resort, pasear por los jardines ajardinados y hacer ejercicio en el centro de fitness de última generación. El complejo está situado en el corazón del barrio. La estación de metro, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, y Al Qudra Road están cerca, por lo que es fácil llegar a los principales puntos de interés de Dubai.

El complejo ofrece apartamentos llave en mano:

1 dormitorio de 50 m2 / Precio desde $267.000

1,5 dormitorios desde 59 m2 / Precio desde $316,500

2 dormitorios de 91 m2 / Precio desde $482,500

Infraestructura compleja:

Gran piscina

Piscina para niños

Terrazas con tumbonas junto a la piscina

Parque acuático

Jacuzzi

Aqua Aerobics & Water Polo

Zonas de barbacoa

Clubhouse

Squash, badminton & pista de pádel

Tribunales de voleibol

Corte de baloncesto

Pétanque court

Paisaje jardín

Áreas de yoga y meditación

Zona de ejercicio al aire libre

jardín con hamacas

Mesas Ping-Pong

Ajedrez gigante



Dubai Motor Ciudad, situada en el corazón de Dubai, es una comunidad dinámica conocida por su enfoque en los puertos y estilo de vida automotriz. Está diseñado para ser una mezcla de entretenimiento, residencial, negocios, e instalaciones recreativas. En general, el distrito ofrece un estilo de vida único centrado en los deportes de motor y la cultura automotriz, lo que lo convierte en un destino atractivo para los residentes y visitantes apasionados por coches y carreras.