Pisos de obra nueva en Deira, Emiratos Árabes Unidos

Dubái
479
Sarja
3
Ajmán
9
Abu Dabi
46
Búsqueda de nuevos edificios
Complejo residencial House of WELL
Complejo residencial House of WELL
Complejo residencial House of WELL
Complejo residencial House of WELL
Complejo residencial House of WELL
Complejo residencial House of WELL
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$572,608
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 13
House of WELL es una casa club premium en Dubai Islands, creada para vivir consciente y comodidad absoluta!House of WELL es un proyecto exclusivo de Well Concept Real Estate Development, situado en la prestigiosa zona costera de Dubai Islands.Los interiores están hechos en tonos naturales cá…
Agencia
DDA Real Estate
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Emiratos Árabes Unidos
de
$635,505
Ofrecemos apartamentos con amplios balcones y vistas panorámicas.La residencia cuenta con piscinas para niños y adultos, parque infantil, zona de barbacoa, gimnasio, césped y cine al aire libre, un mini campo de golf.Terminación - 4o trimestre de 2026.Ubicación e infraestructura cercana Cent…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Apartments in the new Park Meadows residence with a swimming pool and parks in the heart of Dubailand area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new Park Meadows residence with a swimming pool and parks in the heart of Dubailand area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new Park Meadows residence with a swimming pool and parks in the heart of Dubailand area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new Park Meadows residence with a swimming pool and parks in the heart of Dubailand area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new Park Meadows residence with a swimming pool and parks in the heart of Dubailand area, Dubai
Complejo residencial Apartments in the new Park Meadows residence with a swimming pool and parks in the heart of Dubailand area, Dubai
Deira, Emiratos Árabes Unidos
de
$317,197
Park Meadows se levanta en el corazón de Dubailand, rodeado de exuberante vegetación y canales acuáticos tranquilos. Es un moderno complejo residencial de 17 plantas, incluyendo 205 residencias de lujo. Cada rincón está saturado de tranquilidad, donde la comodidad moderna se mezcla con la be…
Agencia
TRANIO
OneOne
Complejo residencial New complex of furnished apartments Sea Legend One within a 4-minute walk from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Sea Legend One within a 4-minute walk from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Sea Legend One within a 4-minute walk from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Sea Legend One within a 4-minute walk from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Sea Legend One within a 4-minute walk from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Sea Legend One within a 4-minute walk from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Emiratos Árabes Unidos
de
$571,209
Sea Legend Se abre un nuevo capítulo de la vida costera en las Islas Dubái, donde las ventanas pasan sólo por el golfo sereno y los barcos de vela en el horizonte. El complejo incluye 11 pisos residenciales, cada uno de los cuales consta de 6 residencias. Apartamentos totalmente amueblados c…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,33M
Ofrecemos apartamentos de lujo con vistas panorámicas, balcones, terrazas y jardines.Algunos apartamentos tienen piscinas privadas.La residencia cuenta con piscinas, spa, gimnasio, servicio de conserjería, parque infantil, cafetería y sala de estar, sala de juegos.Terminación - 1o trimestre …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Floarea Breeze
Complejo residencial Floarea Breeze
Complejo residencial Floarea Breeze
Complejo residencial Floarea Breeze
Complejo residencial Floarea Breeze
Complejo residencial Floarea Breeze
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$544,327
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Floarea Breeze – isla estética, residencias de diseño y privacidad en un proyecto premium en Dubai Islands!Floarea Breeze es un exquisito complejo residencial de Mashriq Elite Developments, creado como la encarnación del estilo de vida moderno de la isla en Dubai Islands. El proyecto combina…
Agencia
DDA Real Estate
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Penthouse in the new residence Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial Penthouse in the new residence Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial Penthouse in the new residence Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial Penthouse in the new residence Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial Penthouse in the new residence Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial Penthouse in the new residence Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,71M
Beach Walk Residence 4 no es sólo un complejo residencial, es una historia real sobre la vida frente al agua, encarnada en arquitectura y diseño, donde el lujo y la armonía van de la mano. Situado en el territorio de las Islas Dubái, este proyecto abre nuevos horizontes de confort y estética…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New complex of furnished apartments Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New complex of furnished apartments Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Emiratos Árabes Unidos
de
$722,700
Beach Walk Residence 4 no es sólo un complejo residencial, es una historia real sobre la vida frente al agua, encarnada en arquitectura y diseño, donde el lujo y la armonía van de la mano. Situado en el territorio de las Islas Dubái, este proyecto abre nuevos horizontes de confort y estética…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New project BEACH WALK GRAND 2 with swimming pools, and a kids' playground, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New project BEACH WALK GRAND 2 with swimming pools, and a kids' playground, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New project BEACH WALK GRAND 2 with swimming pools, and a kids' playground, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New project BEACH WALK GRAND 2 with swimming pools, and a kids' playground, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New project BEACH WALK GRAND 2 with swimming pools, and a kids' playground, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial New project BEACH WALK GRAND 2 with swimming pools, and a kids' playground, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Emiratos Árabes Unidos
de
$604,000
Una obra maestra arquitectónica situada en las prestigiosas costas de las Islas Dubái, Beach Walk Grand 2 de Imtiaz está situada a lo largo de la costa, donde la gracia de vivir junto a la playa encarna un equilibrio refinado entre tranquilidad y sofisticación – elaborado para aquellos que v…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New Bay Residences with swimming pools, gardens and a cinema, Dubai Islands, UAE
Complejo residencial New Bay Residences with swimming pools, gardens and a cinema, Dubai Islands, UAE
Complejo residencial New Bay Residences with swimming pools, gardens and a cinema, Dubai Islands, UAE
Complejo residencial New Bay Residences with swimming pools, gardens and a cinema, Dubai Islands, UAE
Complejo residencial New Bay Residences with swimming pools, gardens and a cinema, Dubai Islands, UAE
Complejo residencial New Bay Residences with swimming pools, gardens and a cinema, Dubai Islands, UAE
Deira, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,11M
Ofrecemos apartamentos con grandes terrazas y vistas panorámicas.La residencia cuenta con piscinas para niños y adultos, un bar, un parque infantil, jardines, un cine, un café, un gimnasio, una sala de estar, una sala de juegos.Terminación - 4o trimestre de 2026.Instalaciones y equipos en la…
Agencia
TRANIO
