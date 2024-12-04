Complejo residencial Magnolia

Magnolia es un elegante hotel moderno en el corazón de Internet City con entretenimiento y comodidad para cualquier formato de estancia!
Magnolia es un moderno hotel de cinco plantas de Palladium Development, situado en una de las zonas más dinámicas de Dubai - Dubai Internet City.
Alimentos y servicios
En el territorio hay un restaurante que ofrece una variedad de cocina internacional y regional. El ambiente del restaurante es relajado y agradable, lo que lo hace adecuado tanto para reuniones de negocios como para cenas tranquilas o desayunos antes de un día ocupado.
El servicio de Magnolia destaca la amabilidad, la atención al detalle y la hospitalidad tradicional del segmento hospitalario de Dubai.
Entretenimiento y ocio
El hotel ofrece excelentes oportunidades para la recreación y el entretenimiento:
- área de juegos de piscina,
- bolos,
Espacios ideales para grupos de amigos, noches familiares o interacciones informales con colegas.
Estas zonas crean un ambiente de espacio animado y orientado socialmente, lo que hace que el hotel sea atractivo para diferentes categorías de huéspedes.
Localización y accesibilidad al transporte
Dubai Internet City ofrece a los huéspedes de Magnolia acceso fácil a las principales ubicaciones de Dubai:
- proximidad a los grupos de negocios de Media City y Knowledge Village,
A pocos minutos de las playas de JBR y Palm Jumeirah,
Acceso rápido al centro comercial de los Emiratos
- conexión conveniente con las principales carreteras de la ciudad.
Esta ubicación hace del hotel una opción ideal para aquellos que viajan por negocios, vienen de vacaciones o buscan un alojamiento cómodo y asequible cerca de las principales atracciones de la ciudad.
Magnolia es una combinación de comodidad asequible, comodidades modernas y una gran ubicación en una de las zonas más buscadas de Dubai.