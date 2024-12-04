Complejo residencial Magnolia

  1. Realting.com
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$340,400
;
4
ID: 33022
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/12/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái
  • Metro
    Dubai Internet City (~ 700 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Magnolia es un elegante hotel moderno en el corazón de Internet City con entretenimiento y comodidad para cualquier formato de estancia!

Magnolia es un moderno hotel de cinco plantas de Palladium Development, situado en una de las zonas más dinámicas de Dubai - Dubai Internet City.

Alimentos y servicios
En el territorio hay un restaurante que ofrece una variedad de cocina internacional y regional. El ambiente del restaurante es relajado y agradable, lo que lo hace adecuado tanto para reuniones de negocios como para cenas tranquilas o desayunos antes de un día ocupado.

El servicio de Magnolia destaca la amabilidad, la atención al detalle y la hospitalidad tradicional del segmento hospitalario de Dubai.

Entretenimiento y ocio
El hotel ofrece excelentes oportunidades para la recreación y el entretenimiento:

- área de juegos de piscina,
- bolos,
Espacios ideales para grupos de amigos, noches familiares o interacciones informales con colegas.

Estas zonas crean un ambiente de espacio animado y orientado socialmente, lo que hace que el hotel sea atractivo para diferentes categorías de huéspedes.

Localización y accesibilidad al transporte
Dubai Internet City ofrece a los huéspedes de Magnolia acceso fácil a las principales ubicaciones de Dubai:

- proximidad a los grupos de negocios de Media City y Knowledge Village,
A pocos minutos de las playas de JBR y Palm Jumeirah,
Acceso rápido al centro comercial de los Emiratos
- conexión conveniente con las principales carreteras de la ciudad.

Esta ubicación hace del hotel una opción ideal para aquellos que viajan por negocios, vienen de vacaciones o buscan un alojamiento cómodo y asequible cerca de las principales atracciones de la ciudad.

Magnolia es una combinación de comodidad asequible, comodidades modernas y una gran ubicación en una de las zonas más buscadas de Dubai.

Educación
Cuidado de la salud
Alimentación

