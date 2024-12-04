Piso en edificio nuevo Lyvia by Palace - Emaar

Lyvia by Palace — Emaar, Dubai Creek Harbour

Vivir frente al agua, perfeccionado por el diseño. Lyvia aporta la elegancia de la marca Palace a Dubai Creek Harbour con interiores serenos y luminosos, arquitectura fluida y espacios interiores-exteriores continuos. Elija apartamentos de 1–3 dormitorios y townhouses de 3 dormitorios, orientados a amplias vistas del Creek y del skyline, entre paseos ajardinados y amenidades enfocadas en el bienestar. A minutos de Creek Marina y Ras Al Khor, Lyvia une naturaleza y conveniencia urbana—diseñado para confort, privacidad y valor duradero. Registre su interés hoy.