Piso en edificio nuevo Lyvia by Palace - Emaar

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
$580,245
ID: 32694
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/10/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

Lyvia by Palace — Emaar, Dubai Creek Harbour
Vivir frente al agua, perfeccionado por el diseño. Lyvia aporta la elegancia de la marca Palace a Dubai Creek Harbour con interiores serenos y luminosos, arquitectura fluida y espacios interiores-exteriores continuos. Elija apartamentos de 1–3 dormitorios y townhouses de 3 dormitorios, orientados a amplias vistas del Creek y del skyline, entre paseos ajardinados y amenidades enfocadas en el bienestar. A minutos de Creek Marina y Ras Al Khor, Lyvia une naturaleza y conveniencia urbana—diseñado para confort, privacidad y valor duradero. Registre su interés hoy.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación

