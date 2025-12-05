  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Nadd Al Sheba 2
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Nadd Al Sheba 2, Emiratos Árabes Unidos

Complejo residencial 330 Riverside Crescent
Complejo residencial 330 Riverside Crescent
Complejo residencial 330 Riverside Crescent
Complejo residencial 330 Riverside Crescent
Complejo residencial 330 Riverside Crescent
Complejo residencial 330 Riverside Crescent
Complejo residencial 330 Riverside Crescent
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$430,839
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 52
Área 59–88 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Bienes raíces extranjeros de 40,000$. CONSULTA GRATUITA. ASISTENCIA PARA OBTENER EL ESTATUS DE RESIDENTE. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto GRATIS, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; rendimiento anual …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
59.0 – 70.0
402,758 – 430,839
Apartamentos 2 habitaciones
88.0
582,047
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Skyvue Solair
Complejo residencial Skyvue Solair
Complejo residencial Skyvue Solair
Complejo residencial Skyvue Solair
Complejo residencial Skyvue Solair
Mostrar todo Complejo residencial Skyvue Solair
Complejo residencial Skyvue Solair
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$350,003
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 58
¡Apartamentos en el nuevo proyecto residencial Skyvue Solair en el área de Bukadra! ¡Cocina amueblada! ¡Ideal para vivir, reventa o alquiler! Hermosa vista! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pago a plazos en los Emiratos Árabes Unidos! Servicios: excel…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Skyscape Altius
Complejo residencial Skyscape Altius
Complejo residencial Skyscape Altius
Complejo residencial Skyscape Altius
Complejo residencial Skyscape Altius
Mostrar todo Complejo residencial Skyscape Altius
Complejo residencial Skyscape Altius
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$486,099
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 85
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Skyscape Aura
Complejo residencial Skyscape Aura
Complejo residencial Skyscape Aura
Complejo residencial Skyscape Aura
Complejo residencial Skyscape Aura
Mostrar todo Complejo residencial Skyscape Aura
Complejo residencial Skyscape Aura
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$469,176
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 45
¡Apartamentos en el lujoso complejo residencial Skyscape Aura en el área de Bukadra! ¡Cocina totalmente amueblada y con electrodomésticos! ¡Muchas comodidades para la relajación y el entretenimiento! Impresionante vista panorámica! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable …
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Ayana Gardens
Complejo residencial Ayana Gardens
Complejo residencial Ayana Gardens
Complejo residencial Ayana Gardens
Complejo residencial Ayana Gardens
Mostrar todo Complejo residencial Ayana Gardens
Complejo residencial Ayana Gardens
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$244,603
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Skyscape Avenue
Complejo residencial Skyscape Avenue
Complejo residencial Skyscape Avenue
Complejo residencial Skyscape Avenue
Complejo residencial Skyscape Avenue
Mostrar todo Complejo residencial Skyscape Avenue
Complejo residencial Skyscape Avenue
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$466,314
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 53
¡Apartamentos de lujo con diseños funcionales en el nuevo proyecto Skyscape Avenue en el área de Bukadra! ¡Vistas panorámicas de los paisajes de la ciudad! ¡Cocina totalmente amueblada y con electrodomésticos! ¡Amenidades de primera clase! ¡Por la vida y la inversión! ¡Encontraremos vivienda…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial 310 Riverside Crescent
Complejo residencial 310 Riverside Crescent
Complejo residencial 310 Riverside Crescent
Complejo residencial 310 Riverside Crescent
Complejo residencial 310 Riverside Crescent
Mostrar todo Complejo residencial 310 Riverside Crescent
Complejo residencial 310 Riverside Crescent
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$425,059
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 70
¡Apartamento con impresionante vista panorámica a la laguna! ¡Los apartamentos están amueblados y todas las cocinas están equipadas con electrodomésticos de marca Siemens! ¡Cuotas sin intereses! ¡Un maravilloso apartamento para vivir, invertir y alquilar! El cómodo complejo 310 Riverside Cr…
Agencia
DDA Real Estate
