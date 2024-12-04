  1. Realting.com
Complejo residencial Jacob & Co Residences by Burj Binghatti is an ultra-luxury branded project

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
ID: 28018
Última actualización: 17/9/25

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    103

Sobre el complejo

Jacob & Co Residences de Burj Binghatti es un proyecto de marca ultra lujosa en el área de Business Bay, creado en colaboración con el reconocido desarrollador Binghatti Developers y la prestigiosa joyería y la marca de relojes Jacob & Co. Este rascacielos de 104 pisos será el edificio residencial más alto del mundo, superando incluso la Torre Central Park en Nueva York. El proyecto cuenta con elementos arquitectónicos excepcionales inspirados en la filosofía de relojería y diseño de Jacob ' Co y se corona con una corona impresionante adornada con los diamantes firmantes de Jacob ' Co, lo que lo convierte en un verdadero hito en el horizonte de Dubai.

El exclusivo complejo ofrece una variedad de residencias cuidadosamente diseñadas, incluyendo Villas Esmeraldas, Villas de zafiro y Villas Ruby con configuraciones 2, 2,5 y 3 dormitorios. Para aquellos que prefieren zonas de estar más espaciosas, hay 4 habitaciones Diamond Sky Mansions y 6 habitaciones Fleur De Jardin Sky Mansions, algunas de las cuales tienen sus propias piscinas. El pináculo de la vida de lujo está representado por los áticos Astronomia Sky y el ático Billionaire Sky de dos dormitorios, que ofrece servicios únicos como oficinas privadas, gimnasios, piscinas infinitas y salones de billar. Las residencias varían de 3,337 a 22,469 pies cuadrados e incluyen 2 a 12 plazas de aparcamiento.

Situado en una de las zonas más dinámicas de Dubai, Business Bay, Jacob & Co Residences ofrece a los residentes acceso a los lugares de interés más icónicos y servicios premium de la ciudad. Además, hay disponibles opciones de acabado personalizadas como cuero de cocodrilo y espejos exclusivos de tintura, lo que permite a los residentes crear un interior que refleje su estilo y sabor únicos.

