Piso en edificio nuevo Apartamentos frente al puerto deportivo en Dubai

Apartamentos frente al puerto deportivo en Dubai

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
$881,744
14
ID: 27822
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    9

Seguridad
Aparcamientos
Piscina

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos frente al puerto deportivo con un plan de pago de 4 años en Dubai Rashid Yacht and Marina

Rashid Yachts & Marina es un desarrollo de élite frente al mar en Dubai, que ofrece un estilo de vida sofisticado a través de apartamentos de lujo, instalaciones de puerto deportivo de clase mundial y una ubicación privilegiada en el Golfo Pérsico. Combinando un diseño contemporáneo con elegancia clásica, el proyecto ofrece residencias con vistas panorámicas al puerto deportivo y al mar. Los residentes se benefician de una amplia gama de comodidades, que incluyen tiendas minoristas, restaurantes gourmet, un pintoresco paseo marítimo y exuberantes parques. Diseñado para entusiastas de los yates, el puerto deportivo tiene capacidad para 430 yates, lo que lo convierte en una opción incomparable para inversores y aquellos que buscan un estilo de vida marítimo de alta gama.

Los apartamentos en venta en Mina Rashid Dubai se encuentran a poca distancia de escuelas, guarderías, clínicas familiares, parques comunitarios y un sinfín de espacios de vida al aire libre. Están a solo 10 minutos de Sheikh Zayed Road, a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubái, a 20 minutos del centro de Dubái, el Dubai Mall y Burj Khalifa, y a 20 minutos del puerto de Dubai Creek, y a 30 minutos de Marina y Jumeirah Beach Residence.

El proyecto exhibe un diseño arquitectónico sofisticado con dos elegantes torres residenciales, cada una de 9 pisos, conectadas a la perfección por un podio con un exuberante paisaje que combina la energía urbana con espacios verdes tranquilos. Este podio cuidadosamente diseñado sirve como un santuario comunitario, completo con jardines serenos, terrazas de yoga y áreas de barbacoa que fomentan la relajación y la conexión social. Los residentes disfrutan de una variedad de comodidades de lujo, que incluyen una piscina infinita con vistas panorámicas al puerto deportivo, un gimnasio de última generación, salas multiusos versátiles y áreas de juegos infantiles dedicadas. El proyecto también ofrece acceso directo a un vibrante paseo marítimo bordeado de restaurantes de lujo y opciones de tiendas boutique, junto con un puerto deportivo de primera clase con capacidad para 430 yates, lo que lo convierte en un destino distinguido para un estilo de vida exclusivo frente al mar.

El proyecto ofrece interiores meticulosamente diseñados con un enfoque en la elegancia y la comodidad modernas, con apartamentos de 1 y 2 habitaciones. Cada residencia está diseñada cuidadosamente para maximizar el espacio y la luz, con diseños abiertos, techos altos y ventanas de piso a techo que brindan impresionantes vistas del puerto deportivo y la vegetación circundante. Los interiores cuentan con acabados de alta calidad, que incluyen armarios empotrados para un amplio espacio de almacenamiento y cocinas equipadas con electrodomésticos de primera calidad, lo que mejora tanto la funcionalidad como el estilo. La paleta y los materiales se inspiran en el sereno entorno frente al mar, creando una combinación armoniosa de sofisticación y tranquilidad, perfecta para una vida de lujo.


DXB-00164

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
