  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Piso en edificio nuevo with hotel style living in the heart of Dubai

Piso en edificio nuevo with hotel style living in the heart of Dubai

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$226,000
;
9
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 32994
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English

Apartamentos de lujo con acabados de alta gama en el corazón de Dubai.

El Desarrollador es bien conocido por su primera calidad y la entrega temprana de proyectos.

Disponible 0% interés plan paymanet hasta la finalización de la construcción.

Totalmente equipado con electrodomésticos de cocina de marca,

Baños equipados,

Armarios incorporados.

Aminidades de la clase mundial:

Dos grandes entradas de vestíbulo,

Salón del vestíbulo,

conserjería las 24 horas, elegante zona de entrega de vehículos,

Zona de juegos para niños, área de entrenamiento,

Dos centros de fitness de firma equipados con Technogym (más de 3.000 pies cuadrados cada uno,

Dos piscinas controladas al estilo de playa de cielo firma (30m x 9m cada una),

Acceso a aparcamiento sin costuras (sistema de reconocimiento de placas número),

Aparcamiento dedicado para bicicletas para residentes y visitantes

10 elevadores de alta velocidad con sistemas avanzados (5 en cada bloque),

Control de acceso por vídeo para todos los residentes,

Cerraduras inteligentes en todas las puertas de entrada del apartamento,

Sistemas avanzados de ventilación y manipulación de aire fresco con ahorro de energía,

Conexión a Internet Wi-Fi en zonas comunes selectas

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New project DAMAC Riverside Views with s clubhouse and a kids' adventure park in the prestigious area of Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$270,581
Barrio residencial Ghaf Woods
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$410,959
Complejo residencial Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$412,730
Complejo residencial Aryan
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$174,960
Complejo residencial The Ritz Carlton Residences — luxury apartments by MAG with gardens and a marina close to Burj Khalifa in Dubai Creekside
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$18,70M
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Jacob & Co Residences by Burj Binghatti is an ultra-luxury branded project
Complejo residencial Jacob & Co Residences by Burj Binghatti is an ultra-luxury branded project
Complejo residencial Jacob & Co Residences by Burj Binghatti is an ultra-luxury branded project
Complejo residencial Jacob & Co Residences by Burj Binghatti is an ultra-luxury branded project
Complejo residencial Jacob & Co Residences by Burj Binghatti is an ultra-luxury branded project
Mostrar todo Complejo residencial Jacob & Co Residences by Burj Binghatti is an ultra-luxury branded project
Complejo residencial Jacob & Co Residences by Burj Binghatti is an ultra-luxury branded project
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,95M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 103
Jacob & Co Residences de Burj Binghatti es un proyecto de marca ultra lujosa en el área de Business Bay, creado en colaboración con el reconocido desarrollador Binghatti Developers y la prestigiosa joyería y la marca de relojes Jacob & Co. Este rascacielos de 104 pisos será el edificio resid…
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Complejo residencial New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Complejo residencial New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Complejo residencial New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Complejo residencial New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Complejo residencial New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Complejo residencial New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$935,917
Eden House El Parque es un lugar donde la naturaleza y el estilo de vida urbano se reúnen y crean el ambiente único para vivir y recrear. Este complejo residencial se encuentra a lo largo del pintoresco Dubai Canal y establece un nuevo estándar de estilo de vida cómodo y refinado. Cada detal…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Sky Living
Complejo residencial Sky Living
Complejo residencial Sky Living
Complejo residencial Sky Living
Complejo residencial Sky Living
Mostrar todo Complejo residencial Sky Living
Complejo residencial Sky Living
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$234,973
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 19
¡Apartamentos en el complejo residencial premium Sky Living en Jumeirah Village Circle! Los apartamentos están equipados con electrodomésticos de cocina alemanes, griferías italianas y un sistema de hogar inteligente. ¡Plan de pago conveniente! ¡Plan de pago a plazos tras la entrega de llave…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones