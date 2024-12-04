Piso en edificio nuevo with hotel style living in the heart of Dubai

Apartamentos de lujo con acabados de alta gama en el corazón de Dubai.
El Desarrollador es bien conocido por su primera calidad y la entrega temprana de proyectos.
Disponible 0% interés plan paymanet hasta la finalización de la construcción.
Totalmente equipado con electrodomésticos de cocina de marca,
Baños equipados,
Armarios incorporados.
Aminidades de la clase mundial:
Dos grandes entradas de vestíbulo,
Salón del vestíbulo,
conserjería las 24 horas, elegante zona de entrega de vehículos,
Zona de juegos para niños, área de entrenamiento,
Dos centros de fitness de firma equipados con Technogym (más de 3.000 pies cuadrados cada uno,
Dos piscinas controladas al estilo de playa de cielo firma (30m x 9m cada una),
Acceso a aparcamiento sin costuras (sistema de reconocimiento de placas número),
Aparcamiento dedicado para bicicletas para residentes y visitantes
10 elevadores de alta velocidad con sistemas avanzados (5 en cada bloque),
Control de acceso por vídeo para todos los residentes,
Cerraduras inteligentes en todas las puertas de entrada del apartamento,
Sistemas avanzados de ventilación y manipulación de aire fresco con ahorro de energía,
Conexión a Internet Wi-Fi en zonas comunes selectas