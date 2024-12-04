Piso en edificio nuevo Apartamentos Exclusivos con Vistas al Burj Khalifa en Business Bay

Complejo de Estilo Ciudad Acuática con Planes de Pago Flexibles en Business Bay, Dubái

Business Bay es un centro comercial y residencial dinámico y en rápido desarrollo en el corazón de Dubái. Conocido por su arquitectura moderna y elegante y su ubicación privilegiada, ofrece una combinación de vida de lujo y oportunidades de negocio. Rodeado de comodidades de primer nivel, restaurantes de alta cocina y tiendas, Business Bay es un distrito vibrante con fácil acceso a lugares emblemáticos como el Burj Khalifa, Downtown Dubai y el Canal de Dubái. Gracias a su ubicación estratégica y excelente infraestructura, Business Bay sigue siendo una de las zonas más codiciadas tanto para profesionales como para residentes que buscan un estilo de vida cosmopolita.

Los apartamentos en venta en Business Bay, Dubái, están a solo 5 minutos de Marasi Promenade, 9 minutos del Burj Khalifa y Dubai Mall, 10 minutos de The Dubai Fountain, 11 minutos de la Ópera de Dubái y el Museo del Futuro, 14 minutos de Coca-Cola Arena, 16 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubái, 24 minutos de Jumeirah Beach Residence y Dubai Marina, y 35 minutos del Aeropuerto Internacional Al Maktoum.

El proyecto presenta un diseño exterior llamativo, definido por arquitectura contemporánea, amplias fachadas de vidrio y detalles de iluminación dinámica que realzan su elegancia vertical y sofisticación urbana. El edificio se eleva 25 plantas residenciales sobre un podio de varios niveles con entreplanta, azotea y tres niveles de sótano, diseñado para capturar impresionantes vistas y luz natural en todo momento. Diseñado como un complejo de estilo ciudad acuática, el desarrollo ofrece una auténtica experiencia de resort 5 estrellas con comodidades destacadas como playa artificial, piscinas infinitas, cancha de baloncesto y pista de pádel. Los residentes disfrutarán de más de 2.500 m² de espacio de ocio, que incluye una amplia piscina para adultos en la primera planta y una piscina privada de entrenamiento en la planta 23 de aproximadamente 48 por 12 metros. El complejo también incluye áreas comerciales premium, estacionamientos extra a la venta y selectas Royal Suites con piscinas privadas. El paisajismo cuidado, ascensores de alta velocidad y generosas alturas de techo de hasta 8,65 metros elevan aún más la experiencia de vida en este santuario inspirado en el agua.

El proyecto cuenta con interiores cuidadosamente diseñados que combinan elegancia con funcionalidad diaria, ofreciendo una experiencia urbana refinada en una variedad de distribuciones, incluyendo estudios, apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Cada unidad está meticulosamente planificada para maximizar el espacio, la luz natural y la comodidad, con acabados premium y una estética moderna en todo momento. Los residentes apreciarán los armarios empotrados que optimizan el almacenamiento sin romper la estética elegante de los dormitorios. Las cocinas están equipadas con electrodomésticos de alta calidad, integrados en mobiliario elegante que combina practicidad y lujo. Los ventanales de suelo a techo crean interiores luminosos y aireados, mientras que los suelos contemporáneos y la iluminación sofisticada elevan aún más el ambiente. Ya sea para vivir o invertir, estos interiores ofrecen una combinación inteligente de confort, diseño y funcionalidad en un entorno urbano vibrante.

DXB-00240