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Pisos de obra nueva en Sultangazi, Turquía

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Edificio de apartamentos Stara Tem Sultangazi
Sultangazi, Turquía
de
$312,000
Stara Tem Sultangazi es un moderno proyecto residencial ubicado en la parte europea de Estambul. Se extiende sobre una superficie de 23.500 m² y consta de 7 edificios residenciales, cada uno con 13 plantas. El proyecto ofrece apartamentos con superficies que van desde 68 hasta 204 m², convir…
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Binaa Investment
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Edificio de apartamentos V Yeşilada
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Edificio de apartamentos V Yeşilada
Sultangazi, Turquía
de
$443,717
V Yeşilada es un exclusivo proyecto residencial de lujo ubicado en Sultangazi, Estambul. Se extiende sobre una superficie de 151.390,85 m², de los cuales el 75 % está destinado a amplias zonas verdes y jardines paisajísticos. Desarrollado por İsra Holding, el proyecto ofrece una combinación …
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