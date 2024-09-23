Piso en edificio nuevo Stara Tem Sultangazi

Stara Tem Sultangazi es un moderno proyecto residencial ubicado en la parte europea de Estambul. Se extiende sobre una superficie de 23.500 m² y consta de 7 edificios residenciales, cada uno con 13 plantas. El proyecto ofrece apartamentos con superficies que van desde 68 hasta 204 m², convirtiéndose en una excelente opción para familias que buscan comodidad, amplitud y un diseño contemporáneo.
Stara Tem Sultangazi destaca por su ubicación estratégica junto a la autopista TEM, que facilita un acceso rápido a todas las zonas de Estambul. El complejo cuenta con una amplia gama de instalaciones, entre ellas una piscina cubierta, gimnasio, baño turco, sauna, amplias zonas verdes y áreas de juegos infantiles. Estas características garantizan una excelente calidad de vida y hacen del proyecto una opción ideal tanto para vivir como para invertir.
Características del proyecto Stara Tem Sultangazi
Ubicación estratégica: su proximidad a la autopista TEM permite un acceso rápido a diferentes zonas de Estambul.
Diseño moderno: fachadas de alta calidad y un entorno residencial cómodo y elegante.
Instalaciones sociales completas: piscina cubierta, gimnasio, baño turco, sauna y sala de vapor.
Amplias zonas verdes: jardines y parques infantiles que crean un entorno ideal para las familias.
Aparcamiento cubierto: proporciona comodidad y seguridad a los residentes.
Sistema integral de seguridad: vigilancia mediante cámaras (CCTV) y seguridad las 24 horas.
Instalaciones deportivas: pistas de tenis y baloncesto para fomentar un estilo de vida activo.
Locales comerciales dentro del complejo: tiendas y servicios para cubrir las necesidades diarias de los residentes.
Cercanía a servicios esenciales: próximo a centros comerciales, colegios y hospitales.
Excelente potencial de inversión: su ubicación privilegiada y sus completas instalaciones lo convierten en una opción muy atractiva para inversores.