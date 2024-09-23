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Piso en edificio nuevo Stara Tem Sultangazi

Sultangazi, Turquía
de
$312,000
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11
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ID: 38883
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Sultangazi

Sobre el complejo

Stara Tem Sultangazi es un moderno proyecto residencial ubicado en la parte europea de Estambul. Se extiende sobre una superficie de 23.500 m² y consta de 7 edificios residenciales, cada uno con 13 plantas. El proyecto ofrece apartamentos con superficies que van desde 68 hasta 204 m², convirtiéndose en una excelente opción para familias que buscan comodidad, amplitud y un diseño contemporáneo.

Stara Tem Sultangazi destaca por su ubicación estratégica junto a la autopista TEM, que facilita un acceso rápido a todas las zonas de Estambul. El complejo cuenta con una amplia gama de instalaciones, entre ellas una piscina cubierta, gimnasio, baño turco, sauna, amplias zonas verdes y áreas de juegos infantiles. Estas características garantizan una excelente calidad de vida y hacen del proyecto una opción ideal tanto para vivir como para invertir.

Características del proyecto Stara Tem Sultangazi

  • Ubicación estratégica: su proximidad a la autopista TEM permite un acceso rápido a diferentes zonas de Estambul.

  • Diseño moderno: fachadas de alta calidad y un entorno residencial cómodo y elegante.

  • Instalaciones sociales completas: piscina cubierta, gimnasio, baño turco, sauna y sala de vapor.

  • Amplias zonas verdes: jardines y parques infantiles que crean un entorno ideal para las familias.

  • Aparcamiento cubierto: proporciona comodidad y seguridad a los residentes.

  • Sistema integral de seguridad: vigilancia mediante cámaras (CCTV) y seguridad las 24 horas.

  • Instalaciones deportivas: pistas de tenis y baloncesto para fomentar un estilo de vida activo.

  • Locales comerciales dentro del complejo: tiendas y servicios para cubrir las necesidades diarias de los residentes.

  • Cercanía a servicios esenciales: próximo a centros comerciales, colegios y hospitales.

  • Excelente potencial de inversión: su ubicación privilegiada y sus completas instalaciones lo convierten en una opción muy atractiva para inversores.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Sultangazi, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
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Transporte

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