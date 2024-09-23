Piso en edificio nuevo Stara Tem Sultangazi

Stara Tem Sultangazi es un moderno proyecto residencial ubicado en la parte europea de Estambul. Se extiende sobre una superficie de 23.500 m² y consta de 7 edificios residenciales, cada uno con 13 plantas. El proyecto ofrece apartamentos con superficies que van desde 68 hasta 204 m², convirtiéndose en una excelente opción para familias que buscan comodidad, amplitud y un diseño contemporáneo.

Stara Tem Sultangazi destaca por su ubicación estratégica junto a la autopista TEM, que facilita un acceso rápido a todas las zonas de Estambul. El complejo cuenta con una amplia gama de instalaciones, entre ellas una piscina cubierta, gimnasio, baño turco, sauna, amplias zonas verdes y áreas de juegos infantiles. Estas características garantizan una excelente calidad de vida y hacen del proyecto una opción ideal tanto para vivir como para invertir.

Características del proyecto Stara Tem Sultangazi