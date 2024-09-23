Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe

Apartamentos en Venta en un Complejo a Poca Distancia a Pie del Metro en Maltepe

Maltepe, situado en el lado asiático de Estambul, es un distrito costero conocido por sus impresionantes vistas al mar y a las Islas Príncipe, visibles desde muchas partes de la zona. El distrito ofrece un estilo de vida activo y agradable, con senderos para caminar junto al mar, parques, lugares para conciertos y eventos, centros comerciales y de entretenimiento. Su ubicación destaca por la cercanía a la estación de tren Marmaray, estaciones de metro, terminal de ferris y el aeropuerto, además de sus pintorescos paseos marítimos y zonas verdes.

Los apartamentos en venta en Maltepe, Estambul están a 50 metros del supermercado más cercano, a 350 metros de la estación de metro, a 1 km de la estación de tren Marmaray y de centros comerciales, a 1 km de Maltepe Piazza Mall, a 16 km del Túnel Eurasia, a 18 km del Puente de los Mártires del 15 de Julio y a 23 km del Aeropuerto Internacional Sabiha Gökçen.

El proyecto consta de 5 bloques con un total de 458 apartamentos. Incluye estacionamiento interior y exterior, piscinas, estaciones de carga para vehículos eléctricos, sistemas de energía solar, senderos para caminar, sauna, baño turco, cafetería, parque infantil, club social, jardín compartido, cancha de tenis, servicio de recepción, cancha de baloncesto, área de squash, conserje, servicios de seguridad y cámaras de vigilancia.

Los apartamentos están equipados con cocina empotrada, sistemas avanzados de purificación de agua, bañera, cuarto de lavado, cabina de ducha, vestidor, baño en suite, sistema de casa inteligente, ventanas de PVC, balcón, terraza, sistema central de televisión satelital, baño estilo Hilton y puerta de entrada de acero.

IST-01687