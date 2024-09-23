  1. Realting.com
Complejo residencial Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.

Kucukcekmece, Turquía
$470,000
10
ID: 33001
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1288
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 4/12/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Kucukcekmece

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

✅ Dos apartamentos - 1+1 y 1+1 para USD 470.000
✅ Adecuado para la Ciudadanía Turca

El proyecto G-HUB - un hotel, centro comercial, universidad y hospital en un complejo

El complejo está situado en el distrito de Sefaköy/Küçükçekmece, directamente en la autopista E-5, una de las rutas de transporte más importantes de la ciudad, proporcionando un acceso conveniente a todas las principales zonas.

Fecha final: marzo 2026
Construction company: MARYAPI

⚡Ingresos de alquiler elevados y rendimiento de la inversión
⚡GYO project - no expert assessment required for Turkish citizenship

  • Área de proyecto: 14.000 m2
  • Número de apartamentos: 330 (84 apartamentos de tipo hotel, 246 apartamentos residenciales/hoteles)
  • Apartamentos en venta: 1+1 / 1.5+1 / 2+1
  • Superficie: de 74 m2 a 105 m2
  • Unidades comerciales: 93

⚡El proyecto G-HUB está situado cerca del famoso Hospital Universitario Biruni y la Universidad de Arel, añadiendo valor y prestigio a todo el complejo.

⚡El proyecto también incluye un centro comercial al aire libre con una zona comercial vibrante, cafés, restaurantes y espacios públicos diseñados para satisfacer las necesidades diarias de los residentes, estudiantes y visitantes.

Para información más detallada sobre este proyecto, por favor llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Kucukcekmece, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Está viendo
Complejo residencial Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.
Kucukcekmece, Turquía
de
$470,000
