Complejo residencial Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.

✅ Dos apartamentos - 1+1 y 1+1 para USD 470.000

✅ Adecuado para la Ciudadanía Turca

El proyecto G-HUB - un hotel, centro comercial, universidad y hospital en un complejo

El complejo está situado en el distrito de Sefaköy/Küçükçekmece, directamente en la autopista E-5, una de las rutas de transporte más importantes de la ciudad, proporcionando un acceso conveniente a todas las principales zonas.

Fecha final: marzo 2026

Construction company: MARYAPI

⚡Ingresos de alquiler elevados y rendimiento de la inversión

⚡GYO project - no expert assessment required for Turkish citizenship

Área de proyecto: 14.000 m2

Número de apartamentos: 330 (84 apartamentos de tipo hotel, 246 apartamentos residenciales/hoteles)

Apartamentos en venta: 1+1 / 1.5+1 / 2+1

Superficie: de 74 m2 a 105 m2

Unidades comerciales: 93

⚡El proyecto G-HUB está situado cerca del famoso Hospital Universitario Biruni y la Universidad de Arel, añadiendo valor y prestigio a todo el complejo.

⚡El proyecto también incluye un centro comercial al aire libre con una zona comercial vibrante, cafés, restaurantes y espacios públicos diseñados para satisfacer las necesidades diarias de los residentes, estudiantes y visitantes.

