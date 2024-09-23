Complejo residencial Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.

✅ Dos apartamentos - 1+1 y 1+1 para USD 470.000
✅ Adecuado para la Ciudadanía Turca
El proyecto G-HUB - un hotel, centro comercial, universidad y hospital en un complejo
El complejo está situado en el distrito de Sefaköy/Küçükçekmece, directamente en la autopista E-5, una de las rutas de transporte más importantes de la ciudad, proporcionando un acceso conveniente a todas las principales zonas.
Fecha final: marzo 2026
Construction company: MARYAPI
⚡Ingresos de alquiler elevados y rendimiento de la inversión
⚡GYO project - no expert assessment required for Turkish citizenship
⚡El proyecto G-HUB está situado cerca del famoso Hospital Universitario Biruni y la Universidad de Arel, añadiendo valor y prestigio a todo el complejo.
⚡El proyecto también incluye un centro comercial al aire libre con una zona comercial vibrante, cafés, restaurantes y espacios públicos diseñados para satisfacer las necesidades diarias de los residentes, estudiantes y visitantes.
Para información más detallada sobre este proyecto, por favor llámenos / escríbanos.