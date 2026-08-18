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Pisos de obra nueva en Dalaman, Turquía

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Complejo residencial AARU SOLIS DALAMAN
Dalaman, Turquía
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$110,033
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Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 3
Aaru SolisSolis es un proyecto residencial moderno que combina armoniosamente arquitectura atemporal, comodidad excepcional y funcionalidad reflexiva. Diseñado cuidadosamente para el más mínimo detalle, Solis encarna un nuevo estándar de la vida moderna. Situado en una de las zonas residenci…
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Aaru Residences
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