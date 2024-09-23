Complejo residencial AARU SOLIS DALAMAN

Aaru Solis



Solis es un proyecto residencial moderno que combina armoniosamente arquitectura atemporal, comodidad excepcional y funcionalidad reflexiva. Diseñado cuidadosamente para el más mínimo detalle, Solis encarna un nuevo estándar de la vida moderna. Situado en una de las zonas residenciales más prestigiosas y buscadas de Dalaman, Solis ofrece un ambiente de vida equilibrado donde la comodidad diaria, comodidad y alta calidad de vida se complementan naturalmente. Con arquitectura moderna, planificación racional y espacios de vida cuidadosamente diseñados, Solis ofrece un estilo de vida que satisface los requisitos de hoy y se centra en los estándares del futuro.

Solis es un proyecto residencial moderno que consta de 35 residencias ubicadas en cuatro bloques separados. Cada detalle del proyecto se piensa de tal manera que proporciona el máximo confort y comodidad en la vida cotidiana.

Amplias balcones, diseños con máxima luz natural y organización racional de espacios interiores hacen que cada apartamento sea funcional y cómodo.

Solis es una oportunidad confiable y prometedora para una vida cómoda y una inversión inmobiliaria a largo plazo en una de las zonas residenciales más atractivas de Dalaman.

Un proyecto residencial diseñado para cuidar su comodidad

Principales ventajas del proyecto:

35 residencias residenciales

2+1 apartamento (dos dormitorios y salón)

* Balcones espaciosos

* Aparcamiento abierto

* Piscina común

* Una zona ajardinada

* Mensaje del elevador

* Arquitectura moderna

* Aislamiento térmico eficiente en energía de la fachada