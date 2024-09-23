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Complejo residencial AARU SOLIS DALAMAN

Dalaman, Turquía
de
$110,033
VAT
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39
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ID: 39604
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/8/26

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Aegean Region
  • Ciudad
    Dalaman
  • Dirección
    Sumbul Sokak

Sobre el complejo

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Aaru Solis

Solis es un proyecto residencial moderno que combina armoniosamente arquitectura atemporal, comodidad excepcional y funcionalidad reflexiva. Diseñado cuidadosamente para el más mínimo detalle, Solis encarna un nuevo estándar de la vida moderna. Situado en una de las zonas residenciales más prestigiosas y buscadas de Dalaman, Solis ofrece un ambiente de vida equilibrado donde la comodidad diaria, comodidad y alta calidad de vida se complementan naturalmente. Con arquitectura moderna, planificación racional y espacios de vida cuidadosamente diseñados, Solis ofrece un estilo de vida que satisface los requisitos de hoy y se centra en los estándares del futuro.

Solis es un proyecto residencial moderno que consta de 35 residencias ubicadas en cuatro bloques separados. Cada detalle del proyecto se piensa de tal manera que proporciona el máximo confort y comodidad en la vida cotidiana.

Amplias balcones, diseños con máxima luz natural y organización racional de espacios interiores hacen que cada apartamento sea funcional y cómodo.

Solis es una oportunidad confiable y prometedora para una vida cómoda y una inversión inmobiliaria a largo plazo en una de las zonas residenciales más atractivas de Dalaman.

Un proyecto residencial diseñado para cuidar su comodidad

Principales ventajas del proyecto:

35 residencias residenciales

2+1 apartamento (dos dormitorios y salón)

* Balcones espaciosos

* Aparcamiento abierto

* Piscina común

* Una zona ajardinada

* Mensaje del elevador

* Arquitectura moderna

* Aislamiento térmico eficiente en energía de la fachada

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Localización en el mapa

Dalaman, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Ocio

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