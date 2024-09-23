Piso en edificio nuevo Lokasyon Beykoz

Desarrollo de Uso Mixto en una Ubicación Estratégica de Beykoz–Paşabahçe

Lokasyon Beykoz es un moderno proyecto residencial y comercial de uso mixto ubicado en Beykoz–Paşabahçe, en la parte asiática de Estambul. Gracias a su proximidad al Bósforo, a los principales puentes de la ciudad y a las principales vías de comunicación, el proyecto se sitúa en una de las zonas más exclusivas y de mayor crecimiento de Estambul, combinando una excelente accesibilidad con un entorno natural privilegiado.

Vivienda Moderna con Gran Potencial de Inversión

Diseñado para combinar una arquitectura contemporánea con espacios funcionales, Lokasyon Beykoz ofrecerá, según la información disponible, apartamentos de 2+1, 3+1 y 4+1, ideales tanto para familias que buscan comodidad como para inversores interesados en una revalorización a largo plazo. Su concepto de uso mixto integra viviendas y locales comerciales dentro del mismo complejo, proporcionando a los residentes un estilo de vida práctico y completo.

Gran Potencial de Futuro en la Parte Asiática de Estambul

Con entrega prevista entre 2026 y 2027, Lokasyon Beykoz se beneficia de su ubicación en uno de los corredores de desarrollo más prometedores de la parte asiática de Estambul, una zona que continúa atrayendo importantes inversiones en infraestructuras y una creciente demanda residencial. Desarrollado por Parlaklar Group, el proyecto ofrece excelentes perspectivas de apreciación del valor, una sólida demanda de alquiler y estabilidad a largo plazo en una ubicación privilegiada cerca del Bósforo.

Resumen del Proyecto

Lokasyon Beykoz es un proyecto de uso mixto que combina viviendas y espacios comerciales en Beykoz–Paşabahçe, en la parte asiática de Estambul, cerca del Bósforo y de los principales puentes de la ciudad. La entrega del proyecto está prevista para 2026–2027.

Según la información disponible, el proyecto ofrecerá apartamentos de 2+1, 3+1 y 4+1, combinando un diseño moderno con una ubicación estratégica, lo que lo convierte en una excelente opción tanto para vivir como para invertir en el mercado inmobiliario.

Las 10 principales ventajas de Lokasyon Beykoz