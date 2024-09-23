Complejo residencial Two bedroom apartment near the financial center.

El complejo se encuentra en el distrito de Atanehir en el lado asiático de Estambul cerca del distrito financiero FİNANS MERKEZİ, en una superficie total de 8.000 m2, consta de un bloque en forma de mariposa de 16 plantas, un total de 66 apartamentos, 2 + 1 a 3 + 1 diseños, con áreas que van desde 92 m2 a 163 m2.

Estratégicamente ubicado entre los distritos de Ümraniye y Ataşehir, proporcionando comodidad y fácil acceso a las principales rutas de transporte. A solo 3 minutos en coche de la autopista E-6 y a sólo 10 minutos del puente TEMMUZ 15, 1 km. Estación de metro Altinşehir.

Alrededor del proyecto encontrará muchos centros comerciales y centros comerciales como Metropol AVM, médicos

instituciones como el Hospital Acibadem, así como prestigiosas universidades como Fenerbahçe Üniversite y Yeditepe

Üniversite, así como escuelas.

Todos los apartamentos se entregan completamente terminados, que se completarán con los más altos estándares de calidad con materiales de alta calidad e incluirán un sistema de hogar inteligente y calefacción central.

Infraestructura:

Piscina

Gimnasio

SPA

Sauna

Baño turco

Zona de relajación

Café y restaurante

Aparcamiento

Seguridad 24/7

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.