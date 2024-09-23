  1. Realting.com
Complejo residencial Two bedroom apartment near the financial center.

Atasehir, Turquía
de
$315,000
BTC
3.7468623
ETH
196.3890721
USDT
311 435.6193367
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
14
ID: 27540
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1163
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 3/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Atasehir

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

El complejo se encuentra en el distrito de Atanehir en el lado asiático de Estambul cerca del distrito financiero FİNANS MERKEZİ, en una superficie total de 8.000 m2, consta de un bloque en forma de mariposa de 16 plantas, un total de 66 apartamentos, 2 + 1 a 3 + 1 diseños, con áreas que van desde 92 m2 a 163 m2.

Estratégicamente ubicado entre los distritos de Ümraniye y Ataşehir, proporcionando comodidad y fácil acceso a las principales rutas de transporte. A solo 3 minutos en coche de la autopista E-6 y a sólo 10 minutos del puente TEMMUZ 15, 1 km. Estación de metro Altinşehir.

Alrededor del proyecto encontrará muchos centros comerciales y centros comerciales como Metropol AVM, médicos
instituciones como el Hospital Acibadem, así como prestigiosas universidades como Fenerbahçe Üniversite y Yeditepe
Üniversite, así como escuelas.

Todos los apartamentos se entregan completamente terminados, que se completarán con los más altos estándares de calidad con materiales de alta calidad e incluirán un sistema de hogar inteligente y calefacción central.

Infraestructura:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • SPA
  • Sauna
  • Baño turco
  • Zona de relajación
  • Café y restaurante
  • Aparcamiento
  • Seguridad 24/7

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Atasehir, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

