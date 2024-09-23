Complejo residencial Two bedroom apartment near the financial center.

  1. Realting.com
Rifat Danisman Sokagi, Turquía
$315,000
14
ID: 27546
Última actualización: 4/9/25

Localización

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Clase
    Clase
    Clase de negocios
  Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  Aparcamientos

Detalles del exterior:

  Piscina
  Gimnasio
  Área vallada
  Ascensor

Además

  Tour online
  Concesión de un permiso de residencia
  Concesión de ciudadanía
  Transacción remota

Sobre el complejo

El complejo se encuentra en el distrito de Atanehir en el lado asiático de Estambul cerca del distrito financiero FİNANS MERKEZİ, en una superficie total de 8.000 m2, consta de un bloque en forma de mariposa de 16 plantas, un total de 66 apartamentos, 2 + 1 a 3 + 1 diseños, con áreas que van desde 92 m2 a 163 m2.

Estratégicamente ubicado entre los distritos de Ümraniye y Ataşehir, proporcionando comodidad y fácil acceso a las principales rutas de transporte. A solo 3 minutos en coche de la autopista E-6 y a sólo 10 minutos del puente TEMMUZ 15, 1 km. Estación de metro Altinşehir.

Alrededor del proyecto encontrará muchos centros comerciales y centros comerciales como Metropol AVM, médicos
instituciones como el Hospital Acibadem, así como prestigiosas universidades como Fenerbahçe Üniversite y Yeditepe
Üniversite, así como escuelas.

Todos los apartamentos se entregan completamente terminados, que se completarán con los más altos estándares de calidad con materiales de alta calidad e incluirán un sistema de hogar inteligente y calefacción central.

Infraestructura:

  Piscina
  Gimnasio
  SPA
  Sauna
  Baño turco
  Zona de relajación
  Café y restaurante
  Aparcamiento
  Seguridad 24/7

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Rifat Danisman Sokagi, Turquía
