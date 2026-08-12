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Casas de obra nueva en Provincia de Phuket, Tailandia

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Villa Narana
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Villa Narana
Thalang, Tailandia
de
$942,813
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 516–539 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
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Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Si Sunthon, Tailandia
de
$1,58M
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 650 m²
1 objeto inmobiliario 1
Canopy HillsComplejo privado cerrado de 9 vistas, amplias y funcionales villas, cuidadosamente diseñadas para familias con niños.Villas son una opción ideal y una solución razonable para la residencia familiar a largo plazo en Phuket.Esto no es otra propiedad de resort, sino un proyecto prem…
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Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$2,14M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Botanica Ocean Valley es un proyecto de villas de lujo con una piscina diseñada por uno de los desarrolladores de villas muy exitosos en Phuket. El complejo está ubicado en Choeng Thale, distrito de Thalang, Phuket 83110, cerca del puerto deportivo de Ao Por Grand Marina. En el territo…
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Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
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Villa The Priva Golf Course
Kathu, Tailandia
de
$980,435
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 532–817 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Garantía de ingresos Despre Complex: Las villas ofrecen 5 dormitorios, incluido un amplio dormitorio principal con terraza, baño y espacio de trabajo. El gran salón cuenta con ventanas panorámicas, un comedor y una cocina europea. En el nivel inferior hay una sala de estar adicional. Acabado…
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Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Provincia de Phuket, Tailandia
Precio en demanda
Número de plantas 1
Villas de lujo con muchas comodidades e infraestructura desarrollada!Rendimiento potencial de alquiler: -6%!Diseño premium minimalista en estilo tropical!Muebles y decoración: cocina totalmente equipada (ventana, nevera, estufa, capucha), armarios empotrados, baño de invitados, despensa.MONO…
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Villa NATURALE POOL VILLAS
Villa NATURALE POOL VILLAS
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Villa NATURALE POOL VILLAS
Provincia de Phuket, Tailandia
de
$1,08M
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
oportunidad de inversión con alto potencial de ingreso: villas únicas con piscinas privadas en la pintoresca zona Bang Tao de Phuket!¡Instalaciones disponibles!Naturale Pool Villas es una residencia en el corazón de Bang Tao, a 5 minutos de Porto de Phuket y Blue Tree. Tenemos un número limi…
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Villa THE TRINITY VILLAGE
Villa THE TRINITY VILLAGE
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Villa THE TRINITY VILLAGE
Provincia de Phuket, Tailandia
de
$793,143
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Villas con piscina Trinity Village construida en un estilo de lujo moderno y será una excelente opción tanto para residencia permanente como para alquilar unas vacaciones en Phuket!¡Instalaciones disponibles!Villas modernas con piscina que combina modernismo, minimalismo y deco artístico. Lo…
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Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
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Villa Botanica Montazure
Kamala, Tailandia
de
$1,38M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 450–575 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Distancia al mar: 1000 m, Desarrollador confiableDespre complex:El complejo consta de 16 villas privadas con piscina, entregadas con acabados, fontanería empotrada, mobiliario y sistema de aire acondicionado. Se han implementado seguridad y videovigilancia las 24 horas. El paquete completo d…
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Villa ISLAND COLLECTION
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Choeng Thale, Tailandia
de
$1,90M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
¡Invierta en villas de lujo en la prestigiosa zona de Bang Tao! ¡Ingresos desde el 7%! Esta es una gran oportunidad para convertirse en propietario de una propiedad que tendrá una gran demanda. ¡Cuotas! ¡Cerca de la playa de Bang Tao! ¡La villa está amueblada! yo COLECCIÓN SLA…
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Villa Kamernyj kompleks
Villa Kamernyj kompleks
Villa Kamernyj kompleks
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Villa Kamernyj kompleks
Ban Bang Ku, Tailandia
de
$556,466
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 1
🏡 Villы 297🌴 Tayland, Phuket (una región con logística acogedora, rhino British International School)💰 de 19 276 000 THB (~ de 540.000 dólares)♪🔥 ✅ Formato Varnay✅ Bolshaya territoria bole 70 paraíso (paraiso)✅ 1✅ Ryaddom British International School✅ Balance: silencio + быстрый стпо кинстре…
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Риэлтор без границ
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Villa HOME TOWN
Villa HOME TOWN
Villa HOME TOWN
Villa HOME TOWN
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Villa HOME TOWN
Provincia de Phuket, Tailandia
de
$444,049
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Una oportunidad única para invertir en villas de lujo en la isla de Phuket! Esta es la elección perfecta para aquellos que buscan un ingreso estable y comodidad!700m a la playa!Instalaciones: vestíbulo, biblioteca, cafetería, clínica pública, restaurante, tienda de todo tipo, piscina comunit…
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Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
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Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Thalang, Tailandia
de
$739,540
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 360–461 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Perfecto para quienes valoran un estilo de vida lujoso, seguridad y comodidad. El proyecto atiende las necesidades de familias, empresarios e inversores que buscan ingresos estables y crecimiento financiero.Acerca de la ubicación: Mouana …
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Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
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Villa Ozone Grand Residences
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,19M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto de forma gratuita, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales de inversión de hasta el 20%; - garantía financiera…
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Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
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Villa Isola Sky s basseynom
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,98M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Isola Sky es una lujosa villa con piscina que es un paraíso para la relajación y la tranquilidad, con elementos de diseño únicos y materiales atractivos que los distinguen de otras casas de lujo en la isla. El complejo consta de tres villas exclusivas con piscina, dos villas con 4 dormitori…
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Villa Botanica Ocean Valley Villas
Villa Botanica Ocean Valley Villas
Villa Botanica Ocean Valley Villas
Villa Botanica Ocean Valley Villas
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Villa Botanica Ocean Valley Villas
Pa Khlok, Tailandia
de
$1,94M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 625–1 341 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas gratuitas a Phuket y de regreso!*Ideal para: El proyecto Botanica Ocean Valley Villas es perfecto para quienes buscan vivir en armonía con la naturaleza sin comprometer la comodidad y el lujo. Es una opción ideal para familias e inversores que valoran la exclusividad y la tranquili…
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Villa Narana Villa Phuket
Villa Narana Villa Phuket
Villa Narana Villa Phuket
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Villa Narana Villa Phuket
Thalang, Tailandia
de
$757,492
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 516–1 056 m²
11 objetos inmobiliarios 11
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: Narana Villa Phuket es perfecto para inversores exigentes y aquellos que buscan una vida lujosa junto a la playa de Mai Khao. Este proyecto está diseñado para una vida cómoda, ofreciendo un alto atractivo de inversión.Acerca de la …
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Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
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Villa Erawana Grand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,47M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 533–606 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Apto para: El proyecto Erawana Grand es ideal para compradores exigentes que buscan una vida lujosa e inversiones rentables. Este complejo está diseñado para brindar máxima comodidad y privacidad.Acerca de la ubicación: Erawana Grand está ubicado cerca …
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Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
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Villa Stella Estate
Choeng Thale, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
CONCEPTCon la inspiración para crear la vivienda perfecta, incorporando el diseño tropical sudeste asiático y casas modernas de los países occidentales para formar una villa moderna de piscina llena de la calidez de la naturaleza y la alta privacidad. Exclusiva para sólo cinco familias.La ca…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
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Villa BB Horizon Resort
Ban Sa Pam, Tailandia
de
$2,55M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
BB Horizon Resort es una propiedad de lujo para vivir cómodamente en Phuket. El sitio de 62,346.08 m2 incluye 13 edificios de condominios de baja altura, un hotel de cinco estrellas, villas, una casa club, un puerto deportivo, paseos marítimos, piscinas y más. Todo lo que necesita para unas…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
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Villa Panora Pool
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$584,683
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Las Villas Panora Pool son 38 residencias de lujo que combinan los beneficios del estilo de vida de villa con la infraestructura única de un gran condominio. Panora Villas situado a poca distancia de hermosas playas de Surin y Bangtao. La marca Panora se ha convertido en un símbolo de éxito …
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
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Villa Mono Oxygen Bangtao
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$638,987
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villas modernas con una piscina en el lugar más hermoso Phuket Un proyecto ubicado en la orilla de una playa tranquila Tao es uno de los bienes raíces más populares del mercado. El área de Bang Tao es conocida por la infraestructura bien desarrollada, una gran selección de restaurantes, su…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
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Villa The Ozone Luxury
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,50M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Las villas de lujo Ozone Luxury Villas de dos pisos se componen de 5 villas privadas de lujo de estilo contemporáneo moderno que cuentan con cuatro o cinco habitaciones con baños privados, vestidor, sala de estar de espacio abierto con ventanales de gran tamaño y techos altos que brindan un …
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
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Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$192,251
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Wyndham Grand Phuket Surin Playa es uno de los lugares más prestigiosos y lujosos para vivir en Phuket, Tailandia. Este complejo residencial es la combinación perfecta de diseño moderno, altos estándares de confort y servicios de primera clase.La proximidad inmediata a la playa y las lujosas…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
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Villa Layan Lucky
Thalang, Tailandia
de
$863,423
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Área 462–593 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
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Villa Punyisa Bang Jo
Si Sunthon, Tailandia
de
$2,99M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Punyisa Bang Jo is strategically located in one of Phuket’;s most sought after residential areas, conveniently located halfway between heroines monument and Laguna. Bang Jo, is just 10-15 minutes from Phuket’;s loveliest beach’;s, golf at Laguna Phuket and just minutes away from the vibrant …
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Alisha Grand
Villa Alisha Grand
Villa Alisha Grand
Villa Alisha Grand
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Villa Alisha Grand
Si Sunthon, Tailandia
de
$435,507
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 300–420 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas gratuitas a Phuket y de regreso!*Para quién es: Perfecto para inversores exigentes y entusiastas del lujo que buscan una estadía cómoda y elegante rodeados de la belleza natural de Phuket.Acerca de la ubicación: Alisha Grand está ubicado en el pintoresco distrito Thalang de Phuket.…
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Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
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Villa Prime Villas
Si Sunthon, Tailandia
de
$400,954
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 211 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Se admiten mascotas, completamente amuebladasDespre Complex:Está previsto que este nuevo complejo residencial en Phuket esté terminado en diciembre de 2023. El complejo consta de 13 villas privadas, cada una con 4 dormitorios y piscinas contiguas. La arquitectura moderna se combina con mater…
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Villa THE TRINITY VILLAGE
Villa THE TRINITY VILLAGE
Villa THE TRINITY VILLAGE
Villa THE TRINITY VILLAGE
Villa THE TRINITY VILLAGE
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Villa THE TRINITY VILLAGE
Si Sunthon, Tailandia
de
$795,292
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
¡Las Trinity Village Pool Villas están construidas con un estilo de lujo moderno y son una excelente opción tanto para residencia permanente como para alquileres vacacionales en Phuket! ¡Cuotas disponibles! Villas contemporáneas con piscina, que combinan modernismo, minimalismo y art déco. L…
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Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
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Villa Civetta Grand Villas
Rawai, Tailandia
de
$977,836
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 350–441 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Civetta Grand Villas es perfecto para aquellos que buscan lujo y privacidad en uno de los rincones más pintorescos de Phuket. El proyecto está diseñado para compradores exigentes que valoran la comodidad y el alto atractivo de la…
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Villa THE MOMENTUM
Villa THE MOMENTUM
Villa THE MOMENTUM
Villa THE MOMENTUM
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Villa THE MOMENTUM
Thalang, Tailandia
de
$671,298
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Oportunidad de inversión única en el corazón de Layan: villa de lujo con 3 dormitorios y 4 baños, ¡ideal para vivir cómodamente y alquilar! ¡Cuotas disponibles! Aumento de precio por año: la diferencia de precio después de la finalización puede alcanzar 20–30%. The Momentum es una alta conce…
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Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
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Villa Unique Eco Viva
Chalong, Tailandia
de
$493,027
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 328–415 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Perfectamente adecuado para inversores exigentes que buscan una combinación de lujo y respeto por el medio ambiente en el corazón de Phuket. Ideal para familias y aquellos que valoran la comodidad y la sostenibilidad.Sobre la ubicación: U…
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Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
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Villa Anchan Indigo
Thalang, Tailandia
de
$759,453
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 354 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*Para quién es: Perfecto para quienes buscan un estilo de vida lujoso, moderno y tranquilo en una zona pintoresca, y para quienes aprecian las inversiones de alta calidad.Acerca de la ubicación: Anchan Indigo se encuentra en Thalang, la parte norte de P…
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Villa Two Villas Tara
Villa Two Villas Tara
Villa Two Villas Tara
Villa Two Villas Tara
Villa Two Villas Tara
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,39M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2007
Número de plantas 1
Área 281 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Mobiliario completo Despre Complex: El complejo consta de 15 villas de estilo tailandés-balinés que ofrecen de 1 a 4 dormitorios, cada uno con baño. Las villas están equipadas con una cocina, salón y comedor europeos completamente amueblados con ventanas panorámicas. Las vistas a la piscina …
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Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
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Villa Manick Hillside
Si Sunthon, Tailandia
de
$2,15M
Número de plantas 2
Área 820 m²
1 objeto inmobiliario 1
Manick Hillside Villas ofrecen vida de lujo en un lugar tranquiloNuestras villas cuentan con impresionantes vistas a la montaña y exquisito diseño interior moderno, creando un espacio que proporciona comodidad familiar y elegancia.A solo 15 minutos en coche de Laguna y Bang Tao Beach.Visitan…
Asociación
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Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
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Villa Alisa
Choeng Thale, Tailandia
de
$591,295
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Una villa con piscina privada que combina el estilo tradicional y moderno tailandés. Está hecha para alguien que busca una residencia sencilla pero con detalles exquisitos y que se maravilla con la artesanía tailandesa decorada de manera armoniosa en esta casa moderna.Una hermosa mujer bronc…
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Phuket Property Association
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Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
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Villa MONO PHUKET
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$546,122
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
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Villa Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$1,20M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 388–420 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Proyecto de exclusivas villas de diseño en la prestigiosa zona de PhuketEste proyecto incluye 40 villas exclusivas, cada una de las cuales es una obra maestra de arquitectura y diseño. El concepto visual clave del proyecto es la construcción de villas de dos plantas situadas alrededor del te…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Trisara
Villa Trisara
Villa Trisara
Villa Trisara
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Villa Trisara
Choeng Thale, Tailandia
de
$3,60M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2019
Número de plantas 1
Área 630–2 077 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Distancia al mar: 150 m, Garantía de ingresosSobre el complejo:En una bahía apartada de Phuket, hay 37 villas privadas de lujo, cada una con impresionantes vistas al mar. Las villas cuentan con amplias áreas de estar interiores y exteriores, así como piscinas privadas que combinan armoniosam…
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Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
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Villa Lake House
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,69M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2019
Número de plantas 2
Área 350 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Completamente amueblado, garantía de ingresosSobre el complejo:En el lado oeste de Phuket, hay 32 lujosas villas privadas en un estilo tropical moderno. Las villas tienen parcelas que van desde 400 a 1200 metros cuadrados e incluyen 3-4 habitaciones. El complejo está equipado con un sistema …
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Villa ALLTHAI Villages
Villa ALLTHAI Villages
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Thep Krasatti, Tailandia
de
$830,909
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 489–714 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Apto para:Ideal para quienes buscan lujo exclusivo y altos estándares de vida en un paraíso tropical. El proyecto está dirigido a inversores exigentes que valoran la comodidad y la seguridad para sus inversiones.Sobre la ubicación:Ubicado en Mai Khao, e…
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Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
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Villa Kiri Buddha Pool Villa
Chalong, Tailandia
de
$509,461
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Área 192–498 m²
8 objetos inmobiliarios 8
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Perfecto para quienes buscan un aislamiento lujoso con las máximas comodidades en un paraíso tropical. Adecuado para familias con niños, así como para quienes estén considerando oportunidades de inversión.Sobre la ubicación: Ubic…
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Tumanov Group
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Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
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Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Thalang, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Concepto de diseñoPara su mayor hecho de vivir en un lugar particular, THE RESIDENCE PRIME está diseñado para la exclusividad en todos los aspectos de su vida privilegiada. Más que un simple “hogar” pero un precioso regalo llamado “perfección”. Lo último a su alcance. Descubra más allá de la…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
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Villa Ao Yon Beach Villas
Wichit, Tailandia
de
$1,94M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 274–453 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Adecuado para: Perfecto para personas exigentes que valoran el lujo, la tranquilidad y las vistas naturales únicas. Estas villas son una excelente opción tanto para residencia permanente como para inversión rentable.Sobre la ubicación: Ao Yon Beach Vill…
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Tumanov Group
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Villa Dareeya villas
Villa Dareeya villas
Villa Dareeya villas
Villa Dareeya villas
Villa Dareeya villas
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Villa Dareeya villas
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$1,34M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 337 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Billetes a Phuket y atrás como regalo! *Para quién es:La elección perfecta para discernir personas que buscan una combinación de lujo, confort moderno y una valiosa inversión en uno de los lugares más prestigiosos de Phuket.Sobre la ubicación:Situado a solo 200 metros de la playa de Bang Tao…
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Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
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Villa Saturdays Villas
Rawai, Tailandia
de
$462,897
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 183–211 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas gratuitas a Phuket y de regreso!*Para quién es: Ideal para quienes buscan lujo y tranquilidad en Phuket. Saturdays Villas es para clientes exigentes que valoran la comodidad, la privacidad y las inversiones prometedoras.Acerca de la ubicación: Saturdays Villas está situado cerca de…
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Tumanov Group
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Cabaña Ocean View Cottages
Cabaña Ocean View Cottages
Cabaña Ocean View Cottages
Cabaña Ocean View Cottages
Cabaña Ocean View Cottages
Cabaña Ocean View Cottages
Cabaña Ocean View Cottages
Pa Tong, Tailandia
de
$172,724
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Villa The Trinity Village
Villa The Trinity Village
Villa The Trinity Village
Villa The Trinity Village
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Villa The Trinity Village
Si Sunthon, Tailandia
de
$793,791
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
The Trinity Village es un nuevo proyecto residencial de lujo con villas con piscina a la venta en Phuket. The Trinity Village está ubicado en Pasak Soi 8, a pocos minutos de Bangtao Beach, Layan Beach y Laguna Golf Course en la costa oeste de Phuket. The Trinity Village es una residencia p…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
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Villa Goldena Twin
Kamala, Tailandia
de
$342,364
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Townhai elegante cerca del mar Con este proyecto, su sueño de vida en su propia casa a poca distancia del mar puede convertirse en realidad, el complejo de la casa combina la conveniencia de la vida en su propia espaciosa casa. Kamala tiene la gloria del área familiar, aquí la calma y la d…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
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Villa The Ozone Residences Phase 2
Choeng Thale, Tailandia
de
$967,550
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 329 m²
1 objeto inmobiliario 1
La nueva fase de lujosas villas El proyecto se encuentra en una de las más prometedoras en términos de la dinámica del desarrollo y la demanda del área de Phuket, a solo 5 minutos de la playa de Bang Tao y los ricos en el entretenimiento de la infraestructura del distrito. Fue aquí donde s…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Above element
Villa Above element
Villa Above element
Villa Above element
Villa Above element
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Villa Above element
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,02M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Above Element Villas presents a remarkable collection of new pool villas for sale in the vicinity of Bangtao Beach, Phuket. This exclusive development offers a low density community, ensuring a serene and private living experience. The luxury 3-bedroom pool villas available for sale epitomiz…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
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Villa Banyan Tree Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,32M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2008
Número de plantas 1
Área 345–380 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Distancia al mar: 500 m, Garantía de ingresos, Totalmente amueblado, Desarrollador confiable Despre complex: Un complejo de villas aisladas a orillas del mar de Andamán, cada una con piscina privada, sala de estar, comedor y cocina de planta abierta. Los amplios dormitorios están equipados c…
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Tumanov Group
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Villa VIP Galaxy Villa
Villa VIP Galaxy Villa
Villa VIP Galaxy Villa
Villa VIP Galaxy Villa
Villa VIP Galaxy Villa
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Villa VIP Galaxy Villa
Rawai, Tailandia
de
$624,926
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 280–565 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡entradas gratis a Phuket y viceversa!* ¿Para quién es? VIP Galaxy Rawai Villas son ideales para quienes buscan una combinación de lujo, comodidad e inversiones lucrativas. Este proyecto está creado para propietarios exigentes que valoran un alto nivel de vida y unos ingresos estables. Sob…
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Villa Isola Palms Phuket
Villa Isola Palms Phuket
Villa Isola Palms Phuket
Villa Isola Palms Phuket
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Villa Isola Palms Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,53M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 887 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Isola Palms Phuket es ideal para quienes buscan una combinación de lujo excepcional y tranquilidad en la pintoresca isla de Phuket. Este proyecto está diseñado para personas adineradas que aprecian un alto nivel de comodidad y una inversi…
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Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
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Villa Botanica Hillside
Si Sunthon, Tailandia
de
$919,448
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
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Villa Khram at Karon
Karon, Tailandia
de
$2,67M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Welcome to Khram Phuket – a luxury property for sale in Phuket. Located in 2 different prime locations, all on spacious land plots and uniquely designed in a blend of contemporary style. Offer exceptional living spaces: perfect for quality family time and entertaining, each with a large p…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
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Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$2,26M
BOTANICA THE SKY VALLEY es un nuevo proyecto de hogar y villa ubicado en Chongtal, Phuket. El diseño del proyecto combina modernidad con un estilo de vida lujoso. El complejo consta de 12 magníficas villas con piscina, con 4 o 5 habitaciones que van desde 1026 metros cuadrados hasta 1897 …
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DDA Real Estate
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Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
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Villa Asherah Phase 1-2
Thalang, Tailandia
de
$501,781
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Introducing Asherah Villas Phase 1-2, a luxurious residential project in the heart of Thalang, Phuket, that captures the essence of contemporary elegance and tropical allure. This exclusive development covers an expansive 11,200 sqm, featuring 20 carefully crafted villas designed for those s…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
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Villa Villa s originalnym dizaynom
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$704,810
Número de plantas 1
Botanica Modern Loft II es un proyecto de villas modernas y de lujo con una piscina ubicada en la playa de Bang Tao, en el oeste de Phuket. El pueblo está ubicado en una zona tranquila, cerca de la infraestructura desarrollada de la playa de Bang Tao. El complejo consta de 52 apartamen…
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Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
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Villa D Architecte Aela
Rawai, Tailandia
de
$1,19M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Welcome to a new development in Phuket, where space to breathe and low density living is at the heart of our philosophy. Villa to Breathe Unlock the essence of living for the spacious soul Located in the tranquil and convenient area of Palai,  with 5 minutes’; drive from Villa AELA,…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
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Villa 8 Season Luxury
Choeng Thale, Tailandia
de
$885,071
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Bienvenido a la colección Elite Innovative By Season Luxury Villas donde elevamos la vida de lujo a nuevas alturas. Cada villa de nuestra colección es una verdadera obra maestra, meticulosamente diseñada para ofrecer un legado de opulencia excepcional. Nuestras propiedades combinan sin pr…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Patina Courtyard Villa
Villa Patina Courtyard Villa
Villa Patina Courtyard Villa
Villa Patina Courtyard Villa
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Villa Patina Courtyard Villa
Si Sunthon, Tailandia
de
$462,897
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 271–318 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Perfecto para quienes buscan una combinación de lujo y tranquilidad en un paraíso tropical. El proyecto está diseñado para personas exigentes que valoran la exclusividad, la comodidad y la proximidad a la naturaleza.Sobre la ubic…
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Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
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Villa Larimar Villa Phuket
Ban Nai Trok, Tailandia
de
$424,003
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 240–339 m²
8 objetos inmobiliarios 8
¡Billetes de ida y vuelta gratis a Phuket!*Para quién es: Perfecto para quienes buscan una combinación de lujo y tranquilidad en el bullicioso paraíso de Phuket. Este proyecto está dirigido a compradores exigentes que valoran la comodidad y las oportunidades de inversión.Acerca de la ubicaci…
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Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
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Villa The T Forest – Pool Villas
Pa Khlok, Tailandia
de
$246,239
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 150–440 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Billetes a Phuket y atrás como regalo! *Para quién es:El proyecto T Forest es perfecto para inversores de élite, jubilados y propietarios de vacaciones que aprecian la reclusión, comodidad y atractivo de inversión.Sobre la ubicación:El Bosque T está situado en la tranquila costa este de Phuk…
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Villa Ocean Palms Villas Bangtao
Villa Ocean Palms Villas Bangtao
Villa Ocean Palms Villas Bangtao
Villa Ocean Palms Villas Bangtao
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Villa Ocean Palms Villas Bangtao
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$437,972
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2020
Número de plantas 1
Área 328–392 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: Una opción ideal para quienes buscan una combinación de tranquilidad y lujo en una de las mejores playas de Phuket. Adecuado tanto para vivienda personal como para inversiones rentables, especialmente para quienes estén interesados…
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Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
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Villa Botanica Louvre
Choeng Thale, Tailandia
de
$828,973
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Botanica LouvreUbicada en medio de los serenos paisajes de Bangtao Beach, a lo largo del tranquilo Pasak Soi 8 en Cherngtalay, Phuket, Tailandia, Botanica Luxury Villa se erige como un testimonio de la elegancia contemporánea y la vida refinada.Inspirándose en la icónica silueta del Museo de…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
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Villa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,64M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 414 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es:Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas son perfectas para quienes buscan un alojamiento lujoso y espacioso en una ubicación privilegiada en Phuket. El proyecto está diseñado para personas exigentes que valoran la comodidad, la p…
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Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
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Villa Infinity Life Club
Pa Khlok, Tailandia
de
$107,145
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Infinity Life Club es un complejo único para una vida cómoda y sin preocupaciones en el regazo de la naturaleza en Phuket. El proyecto ofrece no sólo apartamentos, sino también villas con piscina privada, combinando confort moderno con servicios de atención médica de alta calidad y bienestar…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
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Villa Sri Panwa Phuket
Wichit, Tailandia
de
$4,93M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2019
Número de plantas 3
Área 1 275–1 600 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Boletos de ida y vuelta gratis a Phuket!*Para quién es:Ideal para quienes buscan una combinación de lujo y tranquilidad en una de las costas más hermosas del mundo. Esta propiedad es para compradores exigentes que valoran el más alto nivel de comodidad y privacidad.Acerca de la ubicación:Ub…
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Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
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Villa Azalea Villas
Thep Krasatti, Tailandia
de
$575,899
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 456 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Garantía de ingresos del 6% Despre Complex: Esta colección de 5 villas exquisitamente diseñadas ofrece un santuario en medio de la naturaleza en una prestigiosa zona de Phuket. Cada residencia cuenta con 4 dormitorios con baño privado, un dormitorio principal de 58 m² con vestidor y sala de …
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Villa Sunrise Estates – Phase 4
Villa Sunrise Estates – Phase 4
Villa Sunrise Estates – Phase 4
Villa Sunrise Estates – Phase 4
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Villa Sunrise Estates – Phase 4
Si Sunthon, Tailandia
de
$281,847
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 116–263 m²
11 objetos inmobiliarios 11
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Ideal para quienes desean experimentar la comodidad y el lujo de la vida en Phuket. Adecuado para compradores exigentes que aprecian la calidad y la atención al detalle.Acerca de la ubicación: Ubicado en el corazón del prestigios…
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Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
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Villa AG Club
Thep Krasatti, Tailandia
de
$686,701
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
El club Village of Willia Club Villas es un lugar ideal para vivir e invertir en el corazón de la esquina más buscada de Phuket. Nuestras villas no están solo en casa, sino una propuesta de inversión de alta fines de lucro. Sin exageración, una ubicación ideal: en el vecindario hay dos p…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
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Villa Villa s sovremennym dizaynom
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$439,367
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Etherium Luxury Villas es un nuevo proyecto residencial con modernas villas privadas y una piscina. Las villas tienen una fachada única con una forma redondeada, creando un diseño de aire alrededor de un diseño de paisaje reflexivo. El proyecto cuenta con 3 dormitorios, TV de pantalla plana…
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DDA Real Estate
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Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
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Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Karon, Tailandia
de
$1,01M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Nature ’; s Rest Villa Sai Yuan: Villas de piscina modernas cerca de Nai Harn Beach Introduciendo la naturaleza cautivadora’; s Rest Villa Sai Yuan, donde la vida moderna de lujo se encuentra con la belleza natural de Phuket. Nature '; s Rest Villa Sai Yuan está situada en estrecha proximi…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
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Villa Star Silas
Chalong, Tailandia
de
$908,008
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa de lujo con 3 habitaciones y una piscina privada en el área de Chalong, Phuket. El complejo Star Silas Villas es un lugar donde puedes disfrutar de la comodidad y el lujo rodeado de una hermosa naturaleza. Cada una de las 16 villas de este complejo único es una combinación armoniosa …
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
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Villa Nakara Luxury Grand
Si Sunthon, Tailandia
de
$1,20M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Nakara Grand Luxury Villas: esto no es solo vivienda; Esta es una elección de estilo de vida. Independientemente de si está buscando un lugar apartado para relajarse, una casa lujosa para relajarse o una propuesta de inversión rentable, este proyecto ofrece todo. Debido a su ubicación de pri…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Karon, Tailandia
de
$744,269
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 320 m²
1 objeto inmobiliario 1
tu propio paraíso Vida lujosa rodeada por la naturaleza Lo mejor en la residencia del hotel Phuket bajo una marca internacional. Una colección de 68 apartamentos y villas con una vista al mar inspirada en la naturaleza se encuentra entre las montañas y el mar. Disfrute de la vista p…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa PHUVISTA 3 NAIYANG
Villa PHUVISTA 3 NAIYANG
Villa PHUVISTA 3 NAIYANG
Villa PHUVISTA 3 NAIYANG
Villa PHUVISTA 3 NAIYANG
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Villa PHUVISTA 3 NAIYANG
Thalang, Tailandia
de
$470,547
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Invierte en una villa única con una piscina privada y un diseño impresionante en una de las zonas más atractivas de Phuket!¡Instalaciones disponibles!Phuvista 3 NaiYang es un complejo residencial situado en la zona de Nai Yang Beach en Phuket. Este proyecto combina una ubicación conveniente,…
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Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
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Villa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,36M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 60–1 590 m²
19 objetos inmobiliarios 19
¡entradas a Phuket y vuelta como regalo!* A quién le conviene: Perfecto para quienes buscan una combinación de lujo y armonía natural en Phuket. Este proyecto atraerá a compradores e inversores exigentes que valoran la singularidad, la comodidad y la ubicación ventajosa. Despre locația: Ub…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.0
353,145 – 353,249
Apartamentos 2 habitaciones
88.0
563,814
Villa
430.0 – 1 590.0
1,49M – 5,58M
Agencia
Tumanov Group
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Villa Botanica Lakeside Phuket
Villa Botanica Lakeside Phuket
Villa Botanica Lakeside Phuket
Villa Botanica Lakeside Phuket
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Villa Botanica Lakeside Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,43M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Área 598 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Una opción ideal para quienes buscan una vida de lujo rodeados de naturaleza. Adecuado para familias, parejas e inversores que valoran la comodidad y la privacidad.Sobre la ubicación: Ubicado en la prestigiosa zona de Layan, Bota…
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Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
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Sakhu, Tailandia
de
$363,588
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 180–205 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*A quién va dirigido: Estas lujosas villas son ideales para quienes buscan una vida tranquila y privada cerca de la naturaleza en Phuket. Aileen Villas Naithon satisfará los requisitos de los compradores exigentes que valoran la comodidad y la elegancia …
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Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
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Villa Vista Del Mar
Sakhu, Tailandia
de
$949,024
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 360–700 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,39M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2006
Número de plantas 2
Área 650 m²
2 objetos inmobiliarios 2
1000 m al mar, Ingresos GarantizadosDespre Complex:Las lujosas villas en Phuket ofrecen oportunidades únicas de relajación e inversión. Amplias villas modernas están rodeadas de paisajes pintorescos y un lago, ubicado a solo 1 km de la playa de Bang Tao. Cerca hay restaurantes, gimnasios, …
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Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
Mostrar todo Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,51M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 432–1 000 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Perfecto para los amantes del lujo y la comodidad con impresionantes vistas en Phuket. Adecuado para quienes buscan inversiones rentables en una región en desarrollo.Acerca de la ubicación: Ubicado en Layan Beach, en el extremo norte de B…
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Tumanov Group
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Villa The Menara Hill
Villa The Menara Hill
Villa The Menara Hill
Villa The Menara Hill
Villa The Menara Hill
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Villa The Menara Hill
Si Sunthon, Tailandia
de
$744,269
Opciones de acabado Con acabado
Menara Hill Phuket es un proyecto residencial de lujo inspirado en la arquitectura y el diseño tradicionales marroquíes. El proyecto consta de 24 villas diseñadas con intrincados detalles y texturas que reflejan la herencia marroquí. El concepto de naturaleza se integra en las villas para ha…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
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Villa Allthai Village
Thep Krasatti, Tailandia
de
$460,350
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Allthai Village: un nuevo proyecto que incluye 60 villas lujosas con 2-4 habitaciones, ubicadas en el centro de Phuket, rodeada de bosques tropicales, entre mayo de Khao y Bangtao, esta área se llama Phuket Reblevka. En el territorio del sitio hay piscinas privadas de 4x6 metros, estacionami…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
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Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,63M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
¡Isola Palms es un lujoso complejo que consta de 8 residencias privadas con piscina y vistas panorámicas al mar! Cada villa tiene 4 dormitorios y 5 baños. El complejo está ubicado en una ladera con vistas a la playa de Layan en la costa noroeste de Phuket. La playa está dividida en varias p…
Agencia
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Villa Balco Bangtao Beach
Villa Balco Bangtao Beach
Villa Balco Bangtao Beach
Villa Balco Bangtao Beach
Villa Balco Bangtao Beach
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Villa Balco Bangtao Beach
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$880,326
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 355–490 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Gracias a su lujoso diseño y su conveniente ubicación, Balco Bangtao Beach es perfecto para aquellos que aprecian una combinación de comodidad y naturaleza. El proyecto está creado para compradores exigentes que desean disfrutar de vacaci…
Agencia
Tumanov Group
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Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
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Villa Erawana Grand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,47M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Hay 10 villas privadas en el territorio protegido, cada una con una piscina individual. La sala de estar total se encuentra en el centro de la villa y combina la sala de estar, el comedor y la cocina. Cuatro habitaciones están adyacentes desde diferentes lados, todas las habitaciones tiene…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
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Villa MONO Champaca
Provincia de Phuket, Tailandia
de
$524,059
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Villas de lujo con muchas comodidades e infraestructura desarrollada!Rendimiento potencial de alquiler: -6%!Diseño premium minimalista en estilo tropical!Muebles y decoración: cocina totalmente equipada (ventana, nevera, estufa, capucha), armarios empotrados, baño de invitados, despensa.MONO…
Agencia
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Kathu, Tailandia
de
$815,719
THE PANO BAAN SUAN LOCH PALM “Experimente una vida de lujo sin igual en una villa con piscina privada en medio de un entorno natural encantador que lo recibirá como en casa” Presentamos The Pano: una lujosa villa con piscina privada ubicada en el corazón de una naturaleza exuberante y ver…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
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Villa Marquis Estates – Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$682,020
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 393 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Marquis Estates es la solución ideal para compradores exigentes que buscan una combinación de lujo y privacidad en un paraíso tropical. Adecuado para familias, inversores y cualquier persona que busque un alojamiento prestigioso en uno de…
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Tumanov Group
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Villa Tri Vananda
Villa Tri Vananda
Villa Tri Vananda
Villa Tri Vananda
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Villa Tri Vananda
Thalang, Tailandia
de
$1,43M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 333–853 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Villas lujosas en el corazón de un complejo de salud único en Bang Tao Un proyecto nuevo y sobresaliente, excepcional en la zona natural más lujosa del distrito de élite de Bang Tao, cerca de la rica infraestructura de su parte. Representará a un holístico, primero de su tipo, un complejo …
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
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Villa Patina Courtyard
Si Sunthon, Tailandia
de
$502,274
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Welcome to the luxury villa and modern by Patina Courtyard Villa. The decoration style is modern tropical. Design of the villa be close to the natural. The villa It blends into the environment and private as possible. Location- Liporn Village (Khao Lan), Tambon Srisoonthorn Thalang Phuket…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
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Villa Charn Baan Saiyuan
Rawai, Tailandia
de
$350,356
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Villas in a premium location, just 10 minutes drive to Rawai, Naiharn beach Villas between Nai Harn and Rawai beaches that are being built off-plan, but the developer plans to complete construction by 2025. In the closed area of the complex there are 16 private villas with a swimming p…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Villoft Zen Living Phuket
Villa Villoft Zen Living Phuket
Villa Villoft Zen Living Phuket
Villa Villoft Zen Living Phuket
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Villa Villoft Zen Living Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$134,213
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 37–158 m²
8 objetos inmobiliarios 8
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Una solución ideal para quienes buscan una combinación de lujo y tranquilidad en Phuket. Adecuado tanto para residencia personal como para inversiones lucrativas.Sobre la ubicación: Villoft Zen Living está ubicado en la prestigiosa zona d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.4
147,028
Villa
37.4 – 158.3
147,028 – 720,139
Agencia
Tumanov Group
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Villa Akra collection Layan
Villa Akra collection Layan
Villa Akra collection Layan
Villa Akra collection Layan
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Villa Akra collection Layan
Choeng Thale, Tailandia
de
$821,797
Opciones de acabado Con acabado
Sumérgete en la naturaleza’; es abrazo con nuestras villas de piscinas escondidas boutique. Donde el lujo se encuentra con tranquilidad, creando recuerdos inolvidables en medio de la exuberante vegetación de Layan Bay.Nuestro servicio de transporte gratuito a Layan Beach opera diariamente, p…
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
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Villa Botanica Forestique
Thalang, Tailandia
de
$1,34M
Número de plantas 1
Botanica Forestique se desarrolló con una combinación única de vida urbana, estilo de vida saludable y belleza natural. 65 villas con un diseño de lujo moderno con un tamaño de terreno que comienza desde 674 a 1168 metros cuadrados y un tamaño construido que comienza desde 424 a 567 metros …
Asociación
Phuket Property Association
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Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
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Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$579,736
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
HIGHTONE SEVIEW VALLAS & GARDEN es un pueblo de élite que consta de 11 villas premium con piscina y vistas panorámicas al mar. Cada una de las villas está equipada con muebles empotrados, que proporcionan la máxima funcionalidad y comodidad, al tiempo que mantienen espacio libre. El co…
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Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
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Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Si Sunthon, Tailandia
de
$1,55M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 528–684 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Una opción ideal para quienes buscan una combinación de lujo y privacidad. Punyisa Luxury Villas Bang Jo es adecuada tanto para residencia permanente como para inversiones de altos ingresos.Acerca de la ubicación: Ubicado en la prestigios…
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Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
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Villa Fifth Element
Choeng Thale, Tailandia
de
$913,011
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 370 m²
3 objetos inmobiliarios 3
A 800 m del mar, completamente amuebladoSobre el complejo:Este nuevo proyecto es un complejo residencial moderno que se completará en 2023. Consta de 2 edificios, cada uno de 7 pisos. El complejo contiene un total de 139 unidades, incluidos estudios, apartamentos de 1 dormitorio y 2 dormitor…
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