Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Sakhu, Tailandia
de
$888,638
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
TIARA Saku, Private Villas in Phuket Live in the Heart of a Hidden Gem. TIARA Saku goes beyond being merely a villa; it’;s a sanctuary where the boundaries between home and nature seamlessly blur, creating an unparalleled lifestyle that celebrates the beauty of living with and within the …
Asociación
Phuket Property Association
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Sakhu, Tailandia
de
$234,791
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Overview 12 Exclusive Pool Villas Land Plot Sizes: 140 - 250 sq.m. Total Built-Up Area: 120 - 230 sq.m. Two villa types tailored to your needs: Type 1: 2 Bedrooms, 2 Bathrooms, Private Pool (3.5 x 7 m), and 2 Carports. Type 2: 3 Bedrooms, 3 Bathrooms, Private Pool (3.5 x 7 m)…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Sakhu, Tailandia
de
$949,024
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 360–700 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Asociación
Phuket Property Association
OneOne
Villa Cerulean
Villa Cerulean
Villa Cerulean
Villa Cerulean
Villa Cerulean
Villa Cerulean
Sakhu, Tailandia
de
$461,780
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Villas tropicales modernas en Phuket, Tailandia ubicado en medio del abrazo verde de las montañas, este proyecto de villa está meticulosamente diseñado para armonizar con la naturaleza. El concepto de espacio abierto une a la perfección áreas interiores y exteriores, invitando a la suave …
Asociación
Phuket Property Association
Villa Phuvista Naithon
Villa Phuvista Naithon
Villa Phuvista Naithon
Villa Phuvista Naithon
Villa Phuvista Naithon
Villa Phuvista Naithon
Sakhu, Tailandia
de
$1,55M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
La historia de Phuvista. El primer significado proviene del nombre Phuket, el segundo significado con el mismo sonido en tailandés que una montaña es Phukhao, y Vista significa paisaje espectacular. Por lo tanto, los tres significados se pueden combinar en la hermosa montaña de Phuket. Phuvi…
Asociación
Phuket Property Association
Villa SRA
Villa SRA
Villa SRA
Villa SRA
Villa SRA
Villa SRA
Sakhu, Tailandia
de
$384,043
Opciones de acabado Con acabado
Bienvenido a SRA Villas Estamos orgullosos de presentar que la vida siempre está conectada en SRA Villas. Dando importancia a los estilos de vida funcionales interiores y al aire libre, nuestros espacios de vida modernos y tropicales de 5 rais vienen con vistas a las montañas circundantes …
Asociación
Phuket Property Association
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Sakhu, Tailandia
de
$540,910
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Phuvista 3 - Naiyang Beach. La moderna villa de piscina de lujo balinés para ti. Descubra la belleza de una moderna villa de piscina de lujo balinés, que combina la estética contemporánea elegante y las comodidades de alto rango para una comodidad de vida óptima. Estas nuevas villas de pisc…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Cocoon
Villa Cocoon
Villa Cocoon
Villa Cocoon
Villa Cocoon
Villa Cocoon
Sakhu, Tailandia
de
$745,249
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Cocoon Villas Phase 3 is our new development featuring 8 luxurious villas nestled within a peaceful and tranquil setting Designed with a modern and contemporary flair, each villa sits on expansive plots of land ranging from 580 to 630 sqm. and boasts a generously sized private pool, with dim…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Maison Sky
Villa Maison Sky
Villa Maison Sky
Villa Maison Sky
Villa Maison Sky
Villa Maison Sky
Thalang, Tailandia
de
$647,903
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Maison Sky Villas Phuket Experience luxury redefined with our modern and distinctive Tropical-style Pool Villa, where contemporary design meets the serene beauty of nature. This exclusive property offers sweeping panoramic sea views, allowing you to immerse yourself in the breathtaking surr…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Sun Sea by Chao Wilai
Villa Sun Sea by Chao Wilai
Villa Sun Sea by Chao Wilai
Villa Sun Sea by Chao Wilai
Villa Sun Sea by Chao Wilai
Villa Sun Sea by Chao Wilai
Sakhu, Tailandia
de
$177,136
Una joya oculta en una hermosa isla tropical En Chao Wilai, creemos que la comodidad y la afortabilidad van de la mano. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestra comunidad una experiencia increíble al mejor valor. Ubicado a solo minutos de la hermosa playa de Naiyang, creemos que cualqui…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Sakhu, Tailandia
de
$384,502
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Esto es – La sexta fase del complejo Aileen Nai Thon, que se encuentra entre Nai Thon y Nai Yang. Las villas en esta etapa se construirán en una suave ladera rodeada de vegetación tropical y están a solo unos minutos en auto de las costas arenosas de Nai Thon y Nai Yang, así como del Aeropu…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Sakhu, Tailandia
de
$534,442
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
"donde la naturaleza no descubierta se encuentra con lujo". El nombre Amrits está arraigado de la antigua palabra tailandesa "Amarit" que significa el agua de la vida. Si bien nuestras villas están ubicadas cerca de una de la playa más hermosa de Phuket, también está rodeada por un exu…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Aileen Villas
Villa Aileen Villas
Villa Aileen Villas
Villa Aileen Villas
Villa Aileen Villas
Villa Aileen Villas
Sakhu, Tailandia
de
$243,324
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Área 120–414 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Listo para entrarSobre el Complejo:Una finca exclusiva dentro de una comunidad cerrada con 7 villas de lujo, cada una con piscina privada. Las opciones de diseño incluyen 2, 3 y 5 dormitorios. Los tamaños de parcela varían de 217 a 312 m2, con una superficie construida de 194 a 415 m2. Las v…
Agencia
Tumanov Group
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Sakhu, Tailandia
de
$451,941
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 206–266 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Entradas a Phuket y regreso gratis!*Para quién es adecuado: PHUVISTA 3 – Naiyang Beach es perfecto para quienes buscan una combinación de lujo, tranquilidad y una ubicación conveniente cerca de las playas más hermosas de Phuket. Es ideal para compradores exigentes que valoran la comodidad y…
Agencia
Tumanov Group
Villa Amrits Luxury Villas
Villa Amrits Luxury Villas
Villa Amrits Luxury Villas
Villa Amrits Luxury Villas
Villa Amrits Luxury Villas
Villa Amrits Luxury Villas
Sakhu, Tailandia
de
$493,027
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 270 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: Ideal para quienes buscan un alojamiento lujoso y tranquilo rodeado de naturaleza, así como para inversores interesados ​​en propiedades inmobiliarias de alta rentabilidad en un lugar turístico popular.Acerca de la ubicación: Ubica…
Agencia
Tumanov Group
Villa Wilawan LUXURY VILLAS
Villa Wilawan LUXURY VILLAS
Villa Wilawan LUXURY VILLAS
Villa Wilawan LUXURY VILLAS
Villa Wilawan LUXURY VILLAS
Villa Wilawan LUXURY VILLAS
Sakhu, Tailandia
de
$643,272
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 240–456 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Wilawan Luxury Villas es perfecta para familias que buscan disfrutar de la paz y la comodidad en Phuket, así como para inversores que buscan activos de altos ingresos.Acerca de la ubicación: Las villas están ubicadas cerca de las playas d…
Agencia
Tumanov Group
Villa Orienna Azure Villas
Villa Orienna Azure Villas
Villa Orienna Azure Villas
Villa Orienna Azure Villas
Villa Orienna Azure Villas
Villa Orienna Azure Villas
Sakhu, Tailandia
de
$534,112
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 272–441 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Orienna Azure Villas es ideal para personas exigentes que valoran el lujo, la tranquilidad y la comodidad. Es el lugar perfecto para residencia personal, ocio o inversiones rentables en el creciente mercado inmobiliario de Phuket…
Agencia
Tumanov Group
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Sakhu, Tailandia
de
$363,588
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 180–205 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*A quién va dirigido: Estas lujosas villas son ideales para quienes buscan una vida tranquila y privada cerca de la naturaleza en Phuket. Aileen Villas Naithon satisfará los requisitos de los compradores exigentes que valoran la comodidad y la elegancia …
Agencia
Tumanov Group
Villa Vista Del Mar – Phuket
Villa Vista Del Mar – Phuket
Villa Vista Del Mar – Phuket
Villa Vista Del Mar – Phuket
Villa Vista Del Mar – Phuket
Villa Vista Del Mar – Phuket
Sakhu, Tailandia
de
$805,277
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 300–700 m²
10 objetos inmobiliarios 10
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Este proyecto es perfecto para aquellos que buscan disfrutar del lujo y la tranquilidad en las costas de Phuket. Una excelente opción para compradores exigentes que valoran los altos estándares de vida y los beneficios de la inversión.Ace…
Agencia
Tumanov Group
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Sakhu, Tailandia
de
$488,771
Número de plantas 2
Villa moderna cerca de Layan Beach en Phuket. ¡Excelente opción para residencia permanente, inversión o alquiler! ¡Renta desde el 8%! ¡Cuotas disponibles! Aileen Villas Layan Fase V es un complejo de villas privadas con piscina de estilo moderno y lujoso, a sólo 1 km de la playa de …
Agencia
DDA Real Estate
Villa TIARA Saku
Villa TIARA Saku
Villa TIARA Saku
Villa TIARA Saku
Villa TIARA Saku
Villa TIARA Saku
Sakhu, Tailandia
de
$876,492
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 448–585 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*¿Quién se beneficiará? Ideal para quienes valoran el lujo y la comodidad rodeados de naturaleza. Perfecto para compradores exigentes que buscan una vida serena e inversiones lucrativas en Phuket.Acerca de la ubicación: El proyecto TIARA Saku está…
Agencia
Tumanov Group
Villa Maison Sky Villa
Villa Maison Sky Villa
Villa Maison Sky Villa
Villa Maison Sky Villa
Villa Maison Sky Villa
Villa Maison Sky Villa
Thalang, Tailandia
de
$597,110
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 300–388 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Este proyecto es ideal para quienes aspiran a una vida lujosa con impresionantes vistas al mar en Phuket, valoran la privacidad y una calidad excepcional. Maison Sky Villa es adecuada tanto para residencia permanente como para fines de in…
Agencia
Tumanov Group
Villa Phuvista Villas Naithon
Villa Phuvista Villas Naithon
Villa Phuvista Villas Naithon
Villa Phuvista Villas Naithon
Villa Phuvista Villas Naithon
Villa Phuvista Villas Naithon
Sakhu, Tailandia
de
$662,847
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 290–669 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Ideal para: El proyecto Phuvista Villas Naithon es perfecto para quienes buscan una combinación de lujo y tranquilidad, que aprecian la arquitectura moderna y desean vivir en armonía con la naturaleza tropical. Esta oferta es para compradores exi…
Agencia
Tumanov Group
