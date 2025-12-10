  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Patong
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Patong, Tailandia

Pa Tong
2
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Pa Tong, Tailandia
de
$294,231
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Patong Bay Seaview Cottages Las cabañas de View Sea Bay de Patong ya están generando mucho zumbido alrededor de la isla de Phuket. Con una ubicación estratégica y serena en un valle privado escondido en Nanai Hill, las cabañas de Patong Bay Sea View son asequibles pero lujosas. Las cabañ…
Asociación
Phuket Property Association
Cabaña Ocean View Cottages
Pa Tong, Tailandia
de
$172,724
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Mostrar contactos
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
