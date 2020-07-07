  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Villa MONO Champaca

Villa MONO Champaca

Provincia de Phuket, Tailandia
Precio en demanda
;
6
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33048
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Villas de lujo con muchas comodidades e infraestructura desarrollada!
Rendimiento potencial de alquiler: -6%!
Diseño premium minimalista en estilo tropical!

Muebles y decoración: cocina totalmente equipada (ventana, nevera, estufa, capucha), armarios empotrados, baño de invitados, despensa.

MONO Champaca - exclusivas villas de una sola planta de estilo japonés-asiático con su propia piscina de sal y sistema Smart Home a 15 minutos de las mejores playas de Phuket.

Instalaciones e infraestructura: Comunidad climatizada con seguridad, videovigilancia, estacionamiento para 2 coches, fitness, parque infantil, cafetería, Smart Home system inteligente, piscina salada, terraza, zona lounge, jardín de paisajes.

Ubicación:
- cerca: tiendas, cafeterías, restaurantes, sala de boxeo;
- Playa Nai Thon - 13 minutos
- 11 km al aeropuerto.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Provincia de Phuket, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa BAAN MAE BIBURY
Pattaya City, Tailandia
de
$476,913
Villa Laemsingh
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$4,20M
Villa Kamala Garden View
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$391,980
Villa Ayara Surin
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$1,90M
Villa Rungtiva
Thalang, Tailandia
de
$595,118
Está viendo
Villa MONO Champaca
Provincia de Phuket, Tailandia
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Mostrar todo Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Thep Krasatti, Tailandia
de
$906,868
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 473–709 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*Para quién es: Una opción ideal para quienes buscan lujo y tranquilidad en un paraíso tropical. El proyecto Anchan Mountain Breeze es adecuado tanto para una vida cómoda como para obtener beneficios de inversión.Acerca de la ubicación: Ubicado en el ár…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Mostrar todo Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Sakhu, Tailandia
de
$949,024
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 360–700 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa 8 Season Luxury Rosewood
Villa 8 Season Luxury Rosewood
Villa 8 Season Luxury Rosewood
Villa 8 Season Luxury Rosewood
Villa 8 Season Luxury Rosewood
Mostrar todo Villa 8 Season Luxury Rosewood
Villa 8 Season Luxury Rosewood
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,49M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
8 temporada de villas de lujo: la temporada de palero es una colección exclusiva de cuatro lujosas residencias privadas cerca de la serena playa layan en la costa oeste de Phuket. Estas impresionantes villas de piscinas ofrecen amplias diseños de 4 dormitorios, con áreas construidas de 568…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones