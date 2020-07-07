Villa MONO Champaca

Villas de lujo con muchas comodidades e infraestructura desarrollada!

Rendimiento potencial de alquiler: -6%!

Diseño premium minimalista en estilo tropical!

Muebles y decoración: cocina totalmente equipada (ventana, nevera, estufa, capucha), armarios empotrados, baño de invitados, despensa.

MONO Champaca - exclusivas villas de una sola planta de estilo japonés-asiático con su propia piscina de sal y sistema Smart Home a 15 minutos de las mejores playas de Phuket.

Instalaciones e infraestructura: Comunidad climatizada con seguridad, videovigilancia, estacionamiento para 2 coches, fitness, parque infantil, cafetería, Smart Home system inteligente, piscina salada, terraza, zona lounge, jardín de paisajes.

Ubicación:

- cerca: tiendas, cafeterías, restaurantes, sala de boxeo;

- Playa Nai Thon - 13 minutos

- 11 km al aeropuerto.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.