Villa MONO Oxygen Bangtao Beach

¡Una oportunidad única de inversión!
Rendimiento de alquiler: hasta 6% anual!
Incluido: cocina integrada, armarios, baño onsen, aire acondicionado, Smart Home!
MONO Oxygen Bangtao Playa es una villa de dos plantas premium con piscina privada y un baño de onsen japonés a 10 minutos a pie de la playa Bangtao, la opción ideal para alquilar y alojamiento personal.
Servicios: piscina privada 9×3 m, japonés onsen-bath, aparcamiento para 2 coches, área protegida cerrada, video vigilancia, jardín, terraza, zona de barbacoa.
Ubicación:
- a la playa: 10-15 minutos a pie de la playa de Bangtao;
Cerca: cafeterías, restaurantes, Porto de Phuket, Boat Avenue;
Excelente ubicación entre Laguna, la playa y el aeropuerto.
* El coste puede variar dependiendo del curso.