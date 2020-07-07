Villa MONO Oxygen Bangtao Beach

¡Una oportunidad única de inversión!

Rendimiento de alquiler: hasta 6% anual!

Incluido: cocina integrada, armarios, baño onsen, aire acondicionado, Smart Home!

MONO Oxygen Bangtao Playa es una villa de dos plantas premium con piscina privada y un baño de onsen japonés a 10 minutos a pie de la playa Bangtao, la opción ideal para alquilar y alojamiento personal.

Servicios: piscina privada 9×3 m, japonés onsen-bath, aparcamiento para 2 coches, área protegida cerrada, video vigilancia, jardín, terraza, zona de barbacoa.

Ubicación:

- a la playa: 10-15 minutos a pie de la playa de Bangtao;

Cerca: cafeterías, restaurantes, Porto de Phuket, Boat Avenue;

Excelente ubicación entre Laguna, la playa y el aeropuerto.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.