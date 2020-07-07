  1. Realting.com
Villa MONO Oxygen Bangtao Beach

Provincia de Phuket, Tailandia
$709,130
ID: 27385
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket

Características del objeto

Detalles de la propiedad

    2

Detalles del interior

  • Seguridad

Detalles del exterior

  • Piscina

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

¡Una oportunidad única de inversión!
Rendimiento de alquiler: hasta 6% anual!
Incluido: cocina integrada, armarios, baño onsen, aire acondicionado, Smart Home!

MONO Oxygen Bangtao Playa es una villa de dos plantas premium con piscina privada y un baño de onsen japonés a 10 minutos a pie de la playa Bangtao, la opción ideal para alquilar y alojamiento personal.

Servicios: piscina privada 9×3 m, japonés onsen-bath, aparcamiento para 2 coches, área protegida cerrada, video vigilancia, jardín, terraza, zona de barbacoa.

Ubicación:

- a la playa: 10-15 minutos a pie de la playa de Bangtao;
Cerca: cafeterías, restaurantes, Porto de Phuket, Boat Avenue;
Excelente ubicación entre Laguna, la playa y el aeropuerto.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Provincia de Phuket, Tailandia

