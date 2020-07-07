Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang

Canopy Hills

Complejo privado cerrado de 9 vistas, amplias y funcionales villas, cuidadosamente diseñadas para familias con niños.

Villas son una opción ideal y una solución razonable para la residencia familiar a largo plazo en Phuket.

Esto no es otra propiedad de resort, sino un proyecto premium de inversión.



La construcción del proyecto comenzó en julio de 2024 y concluirá en diciembre de 2026.

Ubicación:

dentro de un radio de 3-20 minutos - 5 escuelas internacionales, alta demanda de alquiler a largo plazo,

magníficas vistas de las colinas, lagos y la Escuela Internacional Británica.

Calidad de vida:

alto nivel de construcción, ingeniería, electrodomésticos y materiales de acabado,

El uso de soluciones avanzadas de ingeniería y tecnologías verdes reduce significativamente el costo de vida y mantenimiento de la villa.

Liquidez:

No hay proyectos de primera categoría en la zona de Canopy Hills, con la demanda de alojamiento fuera del turismo que sigue creciendo a medida que se abren nuevas escuelas internacionales.

precio competitivo para villas con vistas - 80 000 BTH (2300 USD / m)



2 tipos de villas:

1 dormitorio

745 m2 ня5+1 dormitorio ня



Áreas de parcelas de 670 m2 a 1200 m2



Hoy hay 6 villas en venta:

1) 754 m2 en una parcela de 1.214 m2 con 5+1 dormitorios, 7 s/w y una piscina de 15×3.5 por valor de $2,144,618



2) 742 m2 en una parcela de 804 m2 con 5+1 dormitorios, 7 s/w y una piscina de 15×3.5 por valor de $1,761,324



3) 742 m2 en una parcela de 816 m2 con 5+1 dormitorios, 7 s/w y una piscina de 15×3.5 por valor de $1,767,265



(4) 722 m2 en una parcela de 672 m2 con 4+1 dormitorios, 7 s/w y una piscina 12×3.5 cuesta $1,583,176



5) 650 m2 en una parcela de 745 m2 con 4 dormitorios, 7 s/w y una piscina de 12×3.5 cuesta $1,568,412



6) 650 m2 en una parcela de 860 m2 con 4 dormitorios, 7 s/w y una piscina 12×3.5 cuesta $1,626,441.



El proyecto Canopy Hills fue galardonado con los prestigiosos premios Southeast Asia Property Awards en la categoría BEST LUXURY LIFESTYLE VILLAS en 2024.



Hay una entrega.



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@RazumovskaRealEstate



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