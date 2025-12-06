  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Kathu
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Kathu, Tailandia

Patong
2
Pa Tong
2
Villa THE REGENT
Villa THE REGENT
Villa THE REGENT
Villa THE REGENT
Villa THE REGENT
Villa THE REGENT
Kamala, Tailandia
de
$535,874
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Cerca del vibrante centro de la nueva capital de la playa de Phuket, The Regent Villas ofrece una relación calidad-precio excepcional y una ruta conveniente para obtener altos rendimientos de alquiler. The Regent Villas es una comunidad privada de 8 villas en el corazón de Bangtao. Estas e…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Sugar
Villa Sugar
Villa Sugar
Villa Sugar
Villa Sugar
Villa Sugar
Kamala, Tailandia
Precio en demanda
Número de plantas 1
La Sugar Villa es una villa con piscina privada situada en una ladera tranquila, a unos 5 minutos en coche de la playa de Kamala y de la calle principal de Kamala, donde hay numerosos comercios, restaurantes, bares deportivos y un centro comercial. Las playas de Patong y Surin se encuentran …
Asociación
Phuket Property Association
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Kamala, Tailandia
de
$1,38M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 450–575 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Distancia al mar: 1000 m, Desarrollador confiableDespre complex:El complejo consta de 16 villas privadas con piscina, entregadas con acabados, fontanería empotrada, mobiliario y sistema de aire acondicionado. Se han implementado seguridad y videovigilancia las 24 horas. El paquete completo d…
Agencia
Tumanov Group
Karon PhuketKaron Phuket
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Kathu, Tailandia
de
$815,719
THE PANO BAAN SUAN LOCH PALM “Experimente una vida de lujo sin igual en una villa con piscina privada en medio de un entorno natural encantador que lo recibirá como en casa” Presentamos The Pano: una lujosa villa con piscina privada ubicada en el corazón de una naturaleza exuberante y ver…
Asociación
Phuket Property Association
Cabaña Ocean View Cottages
Cabaña Ocean View Cottages
Cabaña Ocean View Cottages
Cabaña Ocean View Cottages
Cabaña Ocean View Cottages
Cabaña Ocean View Cottages
Cabaña Ocean View Cottages
Pa Tong, Tailandia
de
$172,724
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Kathu, Tailandia
de
$980,435
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 532–817 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Garantía de ingresos Despre Complex: Las villas ofrecen 5 dormitorios, incluido un amplio dormitorio principal con terraza, baño y espacio de trabajo. El gran salón cuenta con ventanas panorámicas, un comedor y una cocina europea. En el nivel inferior hay una sala de estar adicional. Acabado…
Agencia
Tumanov Group
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Kamala, Tailandia
de
$342,364
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Townhai elegante cerca del mar Con este proyecto, su sueño de vida en su propia casa a poca distancia del mar puede convertirse en realidad, el complejo de la casa combina la conveniencia de la vida en su propia espaciosa casa. Kamala tiene la gloria del área familiar, aquí la calma y la d…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Waterfall Cove
Villa Waterfall Cove
Villa Waterfall Cove
Villa Waterfall Cove
Villa Waterfall Cove
Villa Waterfall Cove
Kamala, Tailandia
de
$14,13M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Área 1 560–2 500 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Garantía de ingresosSobre el complejo:Una lujosa villa con pintorescas vistas al mar, las montañas y el jardín se encuentra en la famosa Milla de los Millonarios en Kamala, Phuket. Una hermosa piscina y un gimnasio privado mejoran la comodidad de la vida. La espaciosa villa está situada a 3,…
Agencia
Tumanov Group
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Pa Tong, Tailandia
de
$294,231
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Patong Bay Seaview Cottages Las cabañas de View Sea Bay de Patong ya están generando mucho zumbido alrededor de la isla de Phuket. Con una ubicación estratégica y serena en un valle privado escondido en Nanai Hill, las cabañas de Patong Bay Sea View son asequibles pero lujosas. Las cabañ…
Asociación
Phuket Property Association
Villa The Priva
Villa The Priva
Villa The Priva
Villa The Priva
Villa The Priva
Villa The Priva
Kathu, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Inspirado en la palabra italiana "Privacidad", THE PRIVA encarna nuestros tres valores básicos de compromisoPremios privilegiados por sus logros. Nuestra dedicación inquebrantable a la calidad y el diseño asegura que su hogar refleje sus logros positivos, proporcionando una experiencia de vi…
Asociación
Phuket Property Association
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Kamala, Tailandia
de
$1,08M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Comprar una propiedad en The Exclusive Sky condominium en Phuket!El Cielo Exclusivo es un nuevo condominio boutique en venta en Phuket. El exclusivo condominio Sky ofrece unidades de condominio estilo villa, una oportunidad muy rara. El Cielo Exclusivo consta de 3 edificios de condominio de …
Asociación
Phuket Property Association
Villa Wallaya Hill
Villa Wallaya Hill
Villa Wallaya Hill
Villa Wallaya Hill
Villa Wallaya Hill
Villa Wallaya Hill
Kamala, Tailandia
de
$979,474
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Wallaya se fundó con el objetivo de brindar oportunidades de inversión inmobiliaria de calidad en Phuket, Tailandia. Desde entonces, la empresa ha crecido rápidamente, brindando servicios a una amplia gama de clientes de todo el mundo. Nos esforzamos por brindar servicios confiables y dignos…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Samsara
Villa Samsara
Villa Samsara
Villa Samsara
Villa Samsara
Villa Samsara
Kamala, Tailandia
de
$5,69M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2011
Número de plantas 4
Área 700–1 610 m²
11 objetos inmobiliarios 11
Mobiliario Completo, Garantía de IngresosDespre Complex:Una obra maestra de la arquitectura asiática moderna junto al mar. Amplias villas de 4, 5 o 6 dormitorios, salones diáfanos, amplias terrazas y piscinas infinitas. Las villas están equipadas con muebles de lujo y están armoniosamente in…
Agencia
Tumanov Group
Villa Layalina Hill Villas
Villa Layalina Hill Villas
Villa Layalina Hill Villas
Villa Layalina Hill Villas
Villa Layalina Hill Villas
Villa Layalina Hill Villas
Kamala, Tailandia
de
$654,630
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 341 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Layalina Hill Villas es la elección perfecta para quienes buscan una combinación de lujo y tranquilidad en medio de la belleza natural. Ideal tanto para residencia personal como para inversión debido a su ubicación única y acabados de alt…
Agencia
Tumanov Group
Villa D'CHATEAU
Villa D’CHATEAU
Villa D’CHATEAU
Villa D’CHATEAU
Villa D’CHATEAU
Villa D’CHATEAU
Kathu, Tailandia
de
$531,473
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
D ' sus mercados, tiendas, Centros de compras escandalosos y comerciales. En la planta baja hay un estacionamiento para tres autos. Al entrar, verá una sala de estar elegante y un comedor de diseño abierto, cocina occidental y el tercer dormitorio de invitados con su propio baño. La sala de …
Asociación
Phuket Property Association
Villa Goldena Hillside
Villa Goldena Hillside
Villa Goldena Hillside
Villa Goldena Hillside
Villa Goldena Hillside
Villa Goldena Hillside
Kamala, Tailandia
de
$341,449
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
The villas are just a short drive from the famous Kamala Beach, making it an ideal retreat for those seeking a blend of tranquility and convenience. Scheduled for completion in November 2026, the Golden Hillside Villas development features 33 units, each offering spacious living areas ran…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Sugar Villa
Villa Sugar Villa
Villa Sugar Villa
Villa Sugar Villa
Villa Sugar Villa
Villa Sugar Villa
Kamala, Tailandia
de
$1,97M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 396–1 156 m²
9 objetos inmobiliarios 9
¡Entradas gratuitas a Phuket y de regreso!*Para quién es: Una opción ideal para quienes buscan una combinación de lujo y aislamiento en Phuket. Sugar Villa es ideal para clientes exigentes que desean inversiones de alto rendimiento y un estilo de vida de primera.Acerca de la ubicación: Situa…
Agencia
Tumanov Group
