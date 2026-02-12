  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Choeng Thale
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Choeng Thale, Tailandia

apartamentos
266
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Villa Grand View Residence Lagoon
Villa Grand View Residence Lagoon
Villa Grand View Residence Lagoon
Villa Grand View Residence Lagoon
Villa Grand View Residence Lagoon
Mostrar todo Villa Grand View Residence Lagoon
Villa Grand View Residence Lagoon
Choeng Thale, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Residencias Grand View,El estilo loft 26 moderno 3-4 dormitorios dos Story villa. Concepto único de villas lujosas pero asequibles en el centro de Phuket; la naturaleza increíble con vistas a la montaña y laguna. Cada villa viene con espacio utilizable mínimo 404 m2. a 710 m2.Con vistas a la…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Mostrar todo Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Choeng Thale, Tailandia
de
$416,493
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Sunrise Valley es una colección única de 13 villas privadas con una piscina ubicada entre los pintorescos paisajes de Phuket. Cada villa está cuidadosamente diseñada para garantizar la máxima comodidad y soledad. Debido a la conveniente ubicación de solo 700 metros de un mini mercado y, en…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa RIVERHOUSE Phuket
Villa RIVERHOUSE Phuket
Villa RIVERHOUSE Phuket
Villa RIVERHOUSE Phuket
Villa RIVERHOUSE Phuket
Mostrar todo Villa RIVERHOUSE Phuket
Villa RIVERHOUSE Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$647,717
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 228–406 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El primer y único proyecto autónomo en TailandiaRIVERHOUSE introduce un nuevo concepto de construcción en Tailandia, hogar del futuro de E Land Development Co., el primer complejo de red inteligente de Tailandia para la vida sostenible. Este es un sistema de energía solar completamente único…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Otium DevelopmentOtium Development
Villa Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Villa Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Villa Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Villa Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Villa Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Mostrar todo Villa Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Villa Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Choeng Thale, Tailandia
de
$823,253
Opciones de acabado Con acabado
Bienvenido a nuestro exquisito enclave de villas, un refugio sereno ubicado en medio del vibrante encanto de la isla de Phuket. Consta de solo cuatro villas de tres niveles meticulosamente diseñadas, cada una es un refugio acogedor que cuenta con tres habitaciones espaciosas y una piscina …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Proxima Phuket
Villa Proxima Phuket
Villa Proxima Phuket
Villa Proxima Phuket
Villa Proxima Phuket
Mostrar todo Villa Proxima Phuket
Villa Proxima Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$502,727
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Introducción a Proxima Phuket Villas, un nuevo y emocionante proyecto residencial en la cautivadora isla de Phuket. Ofreciendo villas de piscina privadas contemporáneas para la venta, Proxima Phuket Villas presenta una notable fusión de modernidad y lujo. Ubicado cerca de la impresionante pl…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Mostrar todo Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Choeng Thale, Tailandia
de
$152,298
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Urban Scapes Layan This unique complex of villas, consisting of 2 phases, has access to the general infrastructure of The Momentum area. Villas with urbanistic and minimalist design, infinity pools, and smart home technologies. This is a unique villa complex with its own infrastructure. Urba…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Mostrar todo Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$774,040
RainPalm Villa es un proyecto inspirado en la creación de edificios simples para cumplir con el estilo de vida de todos los que buscan un lugar para vivir para relajarse o alquilar bajo el concepto de paz y felicidad, que es el significado del proyecto. Los árboles de palma de lluvia se con…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Akra collection Layan
Villa Akra collection Layan
Villa Akra collection Layan
Villa Akra collection Layan
Villa Akra collection Layan
Mostrar todo Villa Akra collection Layan
Villa Akra collection Layan
Choeng Thale, Tailandia
de
$821,797
Opciones de acabado Con acabado
Sumérgete en la naturaleza’; es abrazo con nuestras villas de piscinas escondidas boutique. Donde el lujo se encuentra con tranquilidad, creando recuerdos inolvidables en medio de la exuberante vegetación de Layan Bay.Nuestro servicio de transporte gratuito a Layan Beach opera diariamente, p…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Mostrar todo Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,51M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
La impresionante vista panorámica de 360° de las montañas desde cada villa es absolutamente impresionante e incomparable. Esta galardonada villa refleja la vida de lujo de primera calidad, que es la firma de BOTANICA Luxury. Rodeado de exuberantes colinas y hermosos paisajes, este paraíso ti…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Mostrar todo Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Choeng Thale, Tailandia
de
$828,973
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Botanica LouvreUbicada en medio de los serenos paisajes de Bangtao Beach, a lo largo del tranquilo Pasak Soi 8 en Cherngtalay, Phuket, Tailandia, Botanica Luxury Villa se erige como un testimonio de la elegancia contemporánea y la vida refinada.Inspirándose en la icónica silueta del Museo de…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,47M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
¡Una oportunidad única para comprar villas de lujo en la prestigiosa zona de Bang Tao! ¡Ingresos desde el 7 %! Plan de cuotas! ¡villa amueblada! ISOLA II — es una comunidad muy aislada y prestigiosa cerca de Layan Beach, donde se venden villas de lujo con piscina. Tiene la superfici…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Mostrar todo Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Choeng Thale, Tailandia
de
$825,707
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
LAS RESIDENCIAS OZONE FASE IV Disfrute de la sublime sensación de calidez radiante y comodidad incomparable mientras explora nuestras distintivas villas de una sola planta, que cuentan con una gama cuidadosamente seleccionada de residencias de lujo contemporáneas. Deléitese con la gran amp…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Mostrar todo Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,07M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Zenithy Luxe consta de solo 9 lujosas villas con una piscina privada con 3-4 habitaciones en el prestigioso área de Bangtao en la costa noroeste de Phuket. Nuestras villas ofrecen una combinación única de diseño moderno con la impresionante belleza natural de Tailandia. Los techos altos y un…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Mostrar todo Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Choeng Thale, Tailandia
de
$885,071
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Bienvenido a la colección Elite Innovative By Season Luxury Villas donde elevamos la vida de lujo a nuevas alturas. Cada villa de nuestra colección es una verdadera obra maestra, meticulosamente diseñada para ofrecer un legado de opulencia excepcional. Nuestras propiedades combinan sin pr…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Pavara Vhana
Villa Pavara Vhana
Villa Pavara Vhana
Villa Pavara Vhana
Villa Pavara Vhana
Mostrar todo Villa Pavara Vhana
Villa Pavara Vhana
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,52M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa The Teak
Villa The Teak
Villa The Teak
Villa The Teak
Villa The Teak
Mostrar todo Villa The Teak
Villa The Teak
Choeng Thale, Tailandia
de
$867,834
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
With the principles of life, luxury, and longevity at the forefront, each of the Teak’;s twelve pool villas have been designed with the utmost care for those discerning buyers who value sustainability and privacy above all. Set against the lush tropical jungles of Western Phuket, these mo…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Mostrar todo Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Choeng Thale, Tailandia
de
$967,550
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 329 m²
1 objeto inmobiliario 1
La nueva fase de lujosas villas El proyecto se encuentra en una de las más prometedoras en términos de la dinámica del desarrollo y la demanda del área de Phuket, a solo 5 minutos de la playa de Bang Tao y los ricos en el entretenimiento de la infraestructura del distrito. Fue aquí donde s…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Bougainvillea
Villa Bougainvillea
Villa Bougainvillea
Villa Bougainvillea
Villa Bougainvillea
Mostrar todo Villa Bougainvillea
Villa Bougainvillea
Choeng Thale, Tailandia
de
$724,466
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
ABOUT US Sirisa Property Company Limited founded in 2005 to operate property development business, was established to be a company limited on December 22, 2018. Currently, the company operates property development business selling detached house, condominium, serviced apartment, and luxur…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Balco
Villa Balco
Villa Balco
Villa Balco
Villa Balco
Mostrar todo Villa Balco
Villa Balco
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$953,088
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Mostrar todo Villa The Breeze
Villa The Breeze
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$1,19M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Si busca lujo, privacidad, privilegios y relajación, todo esto y más lo puede encontrar en The Breeze Villas Phuket. Lo más importante es que puede invertir con confianza sabiendo que nuestra tierra es propiedad total del desarrollador.Únase a nosotros al comienzo de nuestro viaje, disfrute …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Walai Layan Phase 1
Villa Walai Layan Phase 1
Villa Walai Layan Phase 1
Villa Walai Layan Phase 1
Villa Walai Layan Phase 1
Mostrar todo Villa Walai Layan Phase 1
Villa Walai Layan Phase 1
Choeng Thale, Tailandia
de
$842,946
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Walai Layan Villas Phuket, ubicada en la pendiente de Lyan, es un proyecto completamente nuevo que ofrece villas modernas separadas con una piscina para los amantes de la calma que quieren vivir entre la vegetación tropical. El complejo tendrá 9 villas decoradas con estilo con una piscina,…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa The Wynn
Villa The Wynn
Villa The Wynn
Villa The Wynn
Villa The Wynn
Mostrar todo Villa The Wynn
Villa The Wynn
Choeng Thale, Tailandia
de
$918,061
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Seamlessly Blending Nature with Contemporary Comfort Our villas epitomise the concept of modern tropical design. Combining aesthetic appeal with functionality, the core ethos is to seamlessly blend the natural beauty of Phuket’;s tropical climate with contemporary living. Recognizing t…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa QAV Residences
Villa QAV Residences
Villa QAV Residences
Villa QAV Residences
Villa QAV Residences
Mostrar todo Villa QAV Residences
Villa QAV Residences
Choeng Thale, Tailandia
de
$938,184
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 329–552 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El nuevo proyecto de villas modernas en el br /> pensó cuidadosamente: las viviendas en el estilo Bali combinan un diseño biofílico que borra la línea entre el mundo artificial y natural, fortaleciendo la conexión con la naturaleza circundante. Mientras tanto, los elementos arquitectónicos …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Mostrar todo Villa Naturalе
Villa Naturalе
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,02M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Experimente la vida de lujo en Naturale Cherng Talay, un proyecto visionario en Phuket '; s Prime Cherng Talay. Fusionando la estética tropical moderna con elegancia internacional estándar, este santuario está meticulosamente elaborado para la alegría familiar. Desde la acogedora piscina de …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Mostrar todo Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,47M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Hay 10 villas privadas en el territorio protegido, cada una con una piscina individual. La sala de estar total se encuentra en el centro de la villa y combina la sala de estar, el comedor y la cocina. Cuatro habitaciones están adyacentes desde diferentes lados, todas las habitaciones tiene…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa The Laytin
Villa The Laytin
Villa The Laytin
Villa The Laytin
Villa The Laytin
Mostrar todo Villa The Laytin
Villa The Laytin
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,41M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
La villa laytin Viviendo en un destino de ensueño en Phuket en Laytin Villa, el proyecto residencial de alta gama se encuentra en la ubicación principal de Bangtao, enriquece su exclusivo estilo de estilo de isla tropical. Villas de piscina privada de lujo en la superficie terrestre de 2 r…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Punyisa Layan
Villa Punyisa Layan
Villa Punyisa Layan
Villa Punyisa Layan
Villa Punyisa Layan
Mostrar todo Villa Punyisa Layan
Villa Punyisa Layan
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,93M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Ubicado a solo 7 minutos en coche de Layan Beach y convenientemente cerca de los centros de restaurantes y de compras de Boat Avenue y Porto Phuket. Punyisa Layan también ofrece nuestras tres opciones de diseño de firma. La experiencia del propietario es una de las privacidad completa, pero …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Dareeya
Villa Dareeya
Villa Dareeya
Villa Dareeya
Villa Dareeya
Mostrar todo Villa Dareeya
Villa Dareeya
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$736,230
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Nuestras villas están ubicadas en una posición privilegiada absoluta justo en Bangtao Beach Road a poca distancia de restaurantes, cafés, clubes de playa y naturalmente la magnífica y prístina playa Bangtao.Las villas de piscina de estilo oriental, bellamente diseñadas, se construyen a las e…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa 8 Season Luxury Rosewood
Villa 8 Season Luxury Rosewood
Villa 8 Season Luxury Rosewood
Villa 8 Season Luxury Rosewood
Villa 8 Season Luxury Rosewood
Mostrar todo Villa 8 Season Luxury Rosewood
Villa 8 Season Luxury Rosewood
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,49M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
8 temporada de villas de lujo: la temporada de palero es una colección exclusiva de cuatro lujosas residencias privadas cerca de la serena playa layan en la costa oeste de Phuket. Estas impresionantes villas de piscinas ofrecen amplias diseños de 4 dormitorios, con áreas construidas de 568…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Mostrar todo Villa Alisa
Villa Alisa
Choeng Thale, Tailandia
de
$591,295
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Una villa con piscina privada que combina el estilo tradicional y moderno tailandés. Está hecha para alguien que busca una residencia sencilla pero con detalles exquisitos y que se maravilla con la artesanía tailandesa decorada de manera armoniosa en esta casa moderna.Una hermosa mujer bronc…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Prime Pano
Villa Prime Pano
Villa Prime Pano
Villa Prime Pano
Villa Prime Pano
Mostrar todo Villa Prime Pano
Villa Prime Pano
Choeng Thale, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Площадь проекта 25,600 кв.м.Обще количество виллл: 58Клубный поселок рпемиум-класса расоложен на живописном склон, окруженном горными вернаминами нами нами нами нами спеспе Благодаря уникальному распожению из каждой виллы открываются фантастические панорамные виды. яПотоки горго воздуха и лу…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Mostrar todo Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$584,683
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Las Villas Panora Pool son 38 residencias de lujo que combinan los beneficios del estilo de vida de villa con la infraestructura única de un gran condominio. Panora Villas situado a poca distancia de hermosas playas de Surin y Bangtao. La marca Panora se ha convertido en un símbolo de éxito …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa ANSAYA PHUKET
Villa ANSAYA PHUKET
Villa ANSAYA PHUKET
Villa ANSAYA PHUKET
Villa ANSAYA PHUKET
Mostrar todo Villa ANSAYA PHUKET
Villa ANSAYA PHUKET
Choeng Thale, Tailandia
de
$74,228
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
ANSAYA PHUKET es ser una extensión Thai cultural heritage architecture design and intelligence into at the moment of modern and comfortable living. Proporcionar una calidad de vida cultural encantadora e identidad tanto espiritual como físicamente a través del tiempo.La idea de aprovechar el…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Mostrar todo Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,57M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Botanica Montazure is an esteemed villa development situated in the serene locale of Kamala, Phuket, epitomizing luxury amidst nature's embrace. The project showcases 4 to 5-bedroom villas, each spanning 450 to 700 sqm, crafted with modern architecture and opulent finishes. Every villa featu…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Kiara Reserve
Villa Kiara Reserve
Villa Kiara Reserve
Villa Kiara Reserve
Villa Kiara Reserve
Mostrar todo Villa Kiara Reserve
Villa Kiara Reserve
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,47M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
FIND TROPICAL SPLENDOUR IN AN EXQUISITE ISLAND SANCTUARY AN EXCLUSIVE ISLAND ENCLAVE An exquisite collection of 46 freehold residences on Phuket’s prestigious Layan Bay – managed by Minor Hotels, developed in partnership by Minor International and Kajima. A luxurious island haven in o…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Pavara
Villa Pavara
Villa Pavara
Villa Pavara
Villa Pavara
Mostrar todo Villa Pavara
Villa Pavara
Choeng Thale, Tailandia
de
$910,985
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 372 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Luxurious Thai -Style Villas El proyecto ofrece una increíble opción de 16 villas de lujo exclusivas con una piscina. Este es un lugar con una situación serena y pintoresca. Una gentil pendiente montañosa, decorada con exuberante vegetación, crea una vista hechizante de las montañas. Sin e…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Sunpao
Villa Sunpao
Villa Sunpao
Villa Sunpao
Villa Sunpao
Mostrar todo Villa Sunpao
Villa Sunpao
Choeng Thale, Tailandia
de
$418,707
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 225 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villas modernas a un precio razonable en el sur de la islaEl nuevo proyecto de villas comenzó en uno de los más buscados por los inversores y residentes de la isla - Rawai, en el sur de la isla de Phuket. La zona cuenta con una rica infraestructura social y comercial bien establecida; hay va…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
225.0
469,997
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Mostrar todo Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Choeng Thale, Tailandia
de
$77,197
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Experience a new standard of luxury with 3 & 5 bedroom Phuket pool villas at Banyan Tree Grand Residences. Situated between a serene lagoon and the white sands of Bang Tao Beach, these waterfront apartments fully embrace the beauty of the surrounding landscapes to create a magnificent reside…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
Mostrar todo Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
Choeng Thale, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
CONCEPTCon la inspiración para crear la vivienda perfecta, incorporando el diseño tropical sudeste asiático y casas modernas de los países occidentales para formar una villa moderna de piscina llena de la calidez de la naturaleza y la alta privacidad. Exclusiva para sólo cinco familias.La ca…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Mostrar todo Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Choeng Thale, Tailandia
de
$741,114
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Discover the perfect blend of elegance, comfort, and functionality at 8 Season Luxury Villas – Autumn, a premier residential development nestled in the serene and sought-after area of Layan, Phuket. These villas redefine modern luxury, offering spacious living in harmony with nature. Soph…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Mostrar todo Villa Maya
Villa Maya
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,40M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
ENJOY AN EXCLUSIVE EXPERIENCE The VILLA MAYA is a family compound designed as an immersive yet modern retreat with tropical tone over the golden valued location where is worth for investment and living. Villa Maya is an immersive, modern retreat with a tropical ambiance, nestled in a h…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa REDWOOD LAKESIDE
Villa REDWOOD LAKESIDE
Villa REDWOOD LAKESIDE
Villa REDWOOD LAKESIDE
Villa REDWOOD LAKESIDE
Mostrar todo Villa REDWOOD LAKESIDE
Villa REDWOOD LAKESIDE
Choeng Thale, Tailandia
de
$952,188
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
El complejo exclusivo de villas en el contexto de un pintoresco lago en la región serena de Jung Tale es una combinación única de vida tranquila en las condiciones de la sofisticación urbana. Esta no es solo una casa, sino un estilo de vida que conecta la belleza de la naturaleza y la comodi…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa POETRY
Villa POETRY
Villa POETRY
Villa POETRY
Villa POETRY
Mostrar todo Villa POETRY
Villa POETRY
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,66M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 529–561 m²
10 objetos inmobiliarios 10
En el corazón del distrito respetable de Bang Tao es un nuevo proyecto Poetry Villas - villas premium con piscinas - un conjunto arquitectónico con un diseño atemporal que enfatiza su personalidad y estatus.Cada villa en el complejo Poetry Villas tiene su propio estilo y la capacidad de adap…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 4 habitaciones
528.8 – 561.0
2,05M – 2,31M
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Mostrar todo Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,26M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
El proyecto Ozone Grand Residences Bangtao está desarrollado por un desarrollador exitoso en Phuket y está ubicado en una zona popular junto al popular complejo Laguna Phuket y cerca de la playa de arena de Bangtao.El proyecto constará de 29 villas con piscina, cada una decorada con una herm…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Above element
Villa Above element
Villa Above element
Villa Above element
Villa Above element
Mostrar todo Villa Above element
Villa Above element
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,02M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Above Element Villas presents a remarkable collection of new pool villas for sale in the vicinity of Bangtao Beach, Phuket. This exclusive development offers a low density community, ensuring a serene and private living experience. The luxury 3-bedroom pool villas available for sale epitomiz…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Mostrar todo Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,50M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Las villas de lujo Ozone Luxury Villas de dos pisos se componen de 5 villas privadas de lujo de estilo contemporáneo moderno que cuentan con cuatro o cinco habitaciones con baños privados, vestidor, sala de estar de espacio abierto con ventanales de gran tamaño y techos altos que brindan un …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Mostrar todo Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Choeng Thale, Tailandia
de
$817,622
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
BOTANICA Lakeside II. This beautiful project will be located around a stunning lake, thereby taking your living experience to a next level. This luxurious living experience reflects the essential ideals of BOTANICA Luxury Villas, where design and practicality are harmoniously combined and…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Mostrar todo Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$192,251
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Wyndham Grand Phuket Surin Playa es uno de los lugares más prestigiosos y lujosos para vivir en Phuket, Tailandia. Este complejo residencial es la combinación perfecta de diseño moderno, altos estándares de confort y servicios de primera clase.La proximidad inmediata a la playa y las lujosas…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Botanica Pru Jampa
Villa Botanica Pru Jampa
Villa Botanica Pru Jampa
Villa Botanica Pru Jampa
Villa Botanica Pru Jampa
Villa Botanica Pru Jampa
Villa Botanica Pru Jampa
Choeng Thale, Tailandia
de
$584,323
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Nestled near Phuket International Airport, our development offers tranquility and convenience for travelers and investors alike Pru Jampa" is more than a place; it's an enchanting subdistrict celebrated for its tranquil ambiance and rich cultural diversity. Nestled in a peaceful area near…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Botanica Prestige
Villa Botanica Prestige
Villa Botanica Prestige
Villa Botanica Prestige
Villa Botanica Prestige
Villa Botanica Prestige
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,34M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
La combinación perfecta de un diseño clásico y una ubicación privilegiada Situado en el corazón de la zona de Laguna, Phuket. Tras el éxito del diseño característico del popular estilo balinés tropical, el proyecto de villas de lujo de Botanica Luxury Villas se encuentra en la famosa zona …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Serene Raya
Villa Serene Raya
Villa Serene Raya
Villa Serene Raya
Villa Serene Raya
Mostrar todo Villa Serene Raya
Villa Serene Raya
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$772,171
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Proyecto Villa situado a 900 metros de Bang Tao BeachBang Tao Playa es una de las playas más largas de Phuket con un prístino océano y un complejo de lujo que alberga los mejores restaurantes de la isla, clubes de playa de élite y campos de golf profesionales. El proyecto se encuentra en una…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Aileen Layan
Villa Aileen Layan
Villa Aileen Layan
Villa Aileen Layan
Villa Aileen Layan
Mostrar todo Villa Aileen Layan
Villa Aileen Layan
Choeng Thale, Tailandia
de
$517,598
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
1 objeto inmobiliario 1
Hermosas villas a un precio caliente en el área de élite de la isla El nuevo proyecto de voluntad de un desarrollador confiable bien establecido comenzó en el área más élite de Phuket, cerca de la playa de Lyan y Bang Tao. En esta prestigiosa área hay muchos restaurantes, campos de golf, …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Mostrar todo Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,36M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
The New Legacy Of Sri Panwa Begins Branded Luxury Mixed-Use Residence, Managed By Sri Panwa Phuket, World Renowned Luxurious Hotel & Residences Development For Over 20 Years. Sri Panwa Lagoon offers 3BR, 4BR, 5BR & 6BR pool villa with a built-up area ranging from 565sqm to 572sqm and 3…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$29,691
Número de plantas 1
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Mostrar todo Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Choeng Thale, Tailandia
de
$751,188
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Welcome to Gold Chariot Pool Villa, a contemporary and luxurious pool villas. We are located in a private and quiet area of Cherngtalay, Talang, Phuket. Located in Phuket, 2.4 km from Bang Tao Beach, Gold Chariot Pool Villa has accommodations with a restaurant, free WiFi, a 24-hour front …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Mostrar todo Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$638,987
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villas modernas con una piscina en el lugar más hermoso Phuket Un proyecto ubicado en la orilla de una playa tranquila Tao es uno de los bienes raíces más populares del mercado. El área de Bang Tao es conocida por la infraestructura bien desarrollada, una gran selección de restaurantes, su…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Mostrar todo Villa Island Collection
Villa Island Collection
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,24M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Luxor VIL Project en la ubicación superior Island Collection es el primer proyecto innovador que cambia su visión de una vida lujosa en la isla. El proyecto Lux incluye 9 Villas de lujo. La colección de islas se encuentra en un área muy popular de Liang, Phuket. La ubicación exclusiva o…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Mostrar todo Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,39M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
El proyecto es único en su escala: Botanica Grand Avenue. Ubicado en una ubicación privilegiada. Una comunidad multiformato que consta de villas de lujo, condominios y una amplia infraestructura. El grandioso proyecto, que incluye 100 villas con 4-5 dormitorios y 5-8 baños, presentadas en di…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Isola 2 – Phuket
Villa Isola 2 – Phuket
Villa Isola 2 – Phuket
Villa Isola 2 – Phuket
Villa Isola 2 – Phuket
Mostrar todo Villa Isola 2 – Phuket
Villa Isola 2 – Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,18M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 465 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*A quién va dirigido: Isola 2 – Phuket es perfecto para los amantes del estilo de vida lujoso que aprecian la combinación de elegancia y armonía natural. El proyecto está diseñado para personas exigentes que buscan tanto una vivienda personal como una in…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Villoft Zen Living Phuket
Villa Villoft Zen Living Phuket
Villa Villoft Zen Living Phuket
Villa Villoft Zen Living Phuket
Villa Villoft Zen Living Phuket
Mostrar todo Villa Villoft Zen Living Phuket
Villa Villoft Zen Living Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$134,213
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 37–158 m²
8 objetos inmobiliarios 8
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Una solución ideal para quienes buscan una combinación de lujo y tranquilidad en Phuket. Adecuado tanto para residencia personal como para inversiones lucrativas.Sobre la ubicación: Villoft Zen Living está ubicado en la prestigiosa zona d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.4
151,307
Villa
37.4 – 158.3
151,307 – 741,098
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Mostrar todo Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$627,239
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 267–600 m²
8 objetos inmobiliarios 8
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: La elección perfecta para quienes anhelan una vida lujosa junto al mar, valoran la comodidad y buscan invertir en bienes raíces prestigiosos. El proyecto está diseñado para familias, inversores y cualquiera que desee escapar del ajetreo d…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Mostrar todo Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,36M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 60–1 590 m²
19 objetos inmobiliarios 19
¡entradas a Phuket y vuelta como regalo!* A quién le conviene: Perfecto para quienes buscan una combinación de lujo y armonía natural en Phuket. Este proyecto atraerá a compradores e inversores exigentes que valoran la singularidad, la comodidad y la ubicación ventajosa. Despre locația: Ub…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.0
363,423 – 363,530
Apartamentos 2 habitaciones
88.0
580,223
Villa
430.0 – 1 590.0
1,53M – 5,74M
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Sai Taan Villa
Villa Sai Taan Villa
Villa Sai Taan Villa
Villa Sai Taan Villa
Villa Sai Taan Villa
Mostrar todo Villa Sai Taan Villa
Villa Sai Taan Villa
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,65M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2008
Número de plantas 1
Área 256–800 m²
16 objetos inmobiliarios 16
A 1500 m del mar, Listo para entrar Despre complex: En un territorio cerrado y seguro con diseño balinés, sumergiéndote en un ambiente relajante, hay villas renovadas de 2022-2023. Las villas están situadas en una zona prestigiosa cerca de Laguna y a 1,5 km de la playa. La superficie de las …
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Dareeya villas
Villa Dareeya villas
Villa Dareeya villas
Villa Dareeya villas
Villa Dareeya villas
Mostrar todo Villa Dareeya villas
Villa Dareeya villas
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$1,34M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 337 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Billetes a Phuket y atrás como regalo! *Para quién es:La elección perfecta para discernir personas que buscan una combinación de lujo, confort moderno y una valiosa inversión en uno de los lugares más prestigiosos de Phuket.Sobre la ubicación:Situado a solo 200 metros de la playa de Bang Tao…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Alisa Pool Villas
Villa Alisa Pool Villas
Villa Alisa Pool Villas
Villa Alisa Pool Villas
Villa Alisa Pool Villas
Mostrar todo Villa Alisa Pool Villas
Villa Alisa Pool Villas
Choeng Thale, Tailandia
de
$462,897
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 255 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡entradas a Phuket y vuelta como regalo!* Ideal para: Perfecto para familias que buscan una vida o unas vacaciones lujosas y cómodas, así como para inversores que buscan opciones lucrativas en el mercado inmobiliario de Phuket. Despre locația: Situadas en la tranquila zona de Pasak en Cher…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Mostrar todo Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$682,020
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 393 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Marquis Estates es la solución ideal para compradores exigentes que buscan una combinación de lujo y privacidad en un paraíso tropical. Adecuado para familias, inversores y cualquier persona que busque un alojamiento prestigioso en uno de…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Garden Atlas phase 2
Villa Garden Atlas phase 2
Villa Garden Atlas phase 2
Villa Garden Atlas phase 2
Villa Garden Atlas phase 2
Mostrar todo Villa Garden Atlas phase 2
Villa Garden Atlas phase 2
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,20M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 628 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*Para quién es: Este proyecto está diseñado para aquellos que buscan una combinación única de lujo y aislamiento en una de las islas más hermosas de Tailandia. Es ideal para clientes exigentes que buscan calidad superior, comodidad y atractivo para la i…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Maan Tawan
Villa Maan Tawan
Villa Maan Tawan
Villa Maan Tawan
Villa Maan Tawan
Mostrar todo Villa Maan Tawan
Villa Maan Tawan
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,59M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2004
Número de plantas 3
Área 350–564 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Al mar: 50 metros, Garantía de ingresos: 5%Despre complex:Presentamos a su atención villas premium en la primera línea de la playa de Bang Tao. Se trata de un pequeño complejo de villas bien mantenido en un territorio cerrado y vigilado, con una atmósfera general de privacidad creada por exu…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Villa
350.0 – 564.0
823,685 – 2,15M
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Botanica Luxury Villas (phase 5)
Villa Botanica Luxury Villas (phase 5)
Villa Botanica Luxury Villas (phase 5)
Villa Botanica Luxury Villas (phase 5)
Villa Botanica Luxury Villas (phase 5)
Villa Botanica Luxury Villas (phase 5)
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$1,45M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2021
Número de plantas 1
Área 440–530 m²
3 objetos inmobiliarios 3
1000 metros al mar, 6% de garantía de ingresosDespre complex:El complejo consta de 23 villas premium en el área de Bang Tao. Hay 6 tipos de villas disponibles de 4, 5 y 6 dormitorios. Cada villa incluye piscina privada, zona de relajación y jardín. Cerca hay un mercado local, supermercados,…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Laemsingh
Villa Laemsingh
Villa Laemsingh
Villa Laemsingh
Villa Laemsingh
Villa Laemsingh
Villa Laemsingh
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$4,20M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2006
Número de plantas 3
Área 500–930 m²
3 objetos inmobiliarios 3
A 650 m del marDespre complex:Ubicado cerca de Surin Beach, conocido por sus impresionantes complejos turísticos y restaurantes de cinco estrellas. En un territorio cerrado y seguro, sólo hay 5 amplias villas con piscinas, gimnasios y jardines privados. El estilo único del resort garantiza u…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Mostrar todo Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Choeng Thale, Tailandia
de
$438,246
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 227–257 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Entradas gratuitas a Phuket y de regreso!*Para quién es: Estas villas son perfectas para quienes valoran la comodidad, el estilo y la tecnología avanzada, así como para familias que buscan privacidad y cercanía con la naturaleza.Acerca de la ubicación: El proyecto está ubicado cerca de Bang…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Mostrar todo Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,38M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 525 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Ideal para quienes buscan una combinación de lujo y comodidad en una ubicación pintoresca. Adecuado tanto para vivir en familia como para oportunidades de inversión.Acerca de la ubicación: Ubicado en la prestigiosa zona de Phuket, Bang Ta…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Isola Sky Phuket
Villa Isola Sky Phuket
Villa Isola Sky Phuket
Villa Isola Sky Phuket
Villa Isola Sky Phuket
Mostrar todo Villa Isola Sky Phuket
Villa Isola Sky Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,47M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Área 939–1 186 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Perfecto para aquellos que valoran una combinación de lujo, privacidad e impresionantes vistas al mar. El proyecto es para compradores que buscan una experiencia de vida e inversión única en Phuket.Acerca de la ubicación: Situado en la zo…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Mostrar todo Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Choeng Thale, Tailandia
de
$955,924
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 451–571 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es adecuado: El proyecto Teak Forestias es perfecto para quienes buscan una combinación de lujo y privacidad en armonía con la naturaleza. Es un lugar ideal para familias, quienes prefieren la reclusión y los conocedores del diseño con…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Laguna Park
Villa Laguna Park
Villa Laguna Park
Villa Laguna Park
Villa Laguna Park
Mostrar todo Villa Laguna Park
Villa Laguna Park
Choeng Thale, Tailandia
de
$363,588
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2008
Número de plantas 3
Área 130–363 m²
43 objetos inmobiliarios 43
¡entradas a Phuket y vuelta como regalo!* ¿Para quién es? Este proyecto es ideal para quienes buscan alojamiento de lujo para vacaciones o residencia permanente en una de las mejores zonas de Phuket. También resulta atractivo para los inversores que buscan invertir en bienes raíces prometed…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Mostrar todo Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Choeng Thale, Tailandia
de
$757,261
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 329–789 m²
12 objetos inmobiliarios 12
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Ideal para quienes buscan el máximo nivel de lujo y comodidad en una de las zonas más prestigiosas de Phuket. Una opción perfecta para familias y estancias prolongadas, gracias a la prohibición de alquileres a corto plazo.Sobre la ubicaci…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Mostrar todo Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Choeng Thale, Tailandia
de
$682,020
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 333 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Perfectamente adecuado para inversores exigentes que valoran una vida lujosa y tranquila en el corazón de Phuket.Acerca de la ubicación: Bougainvillea Villas está situado cerca de la pintoresca playa Bang Tao en el lado oeste de Phuket. L…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Cendana Villas Layan
Villa Cendana Villas Layan
Villa Cendana Villas Layan
Villa Cendana Villas Layan
Villa Cendana Villas Layan
Mostrar todo Villa Cendana Villas Layan
Villa Cendana Villas Layan
Choeng Thale, Tailandia
de
$948,035
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 586–994 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Boletos de ida y vuelta gratis a Phuket!*Para quién es: Perfecto para quienes desean combinar lujo y comodidad en un paraíso tropical. Adecuado para residencia permanente, vacaciones e inversión.Acerca de la ubicación: Ubicado cerca de la playa Layan en la costa oeste de Phuket, el proyecto…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
Mostrar todo Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,51M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 432–1 000 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Perfecto para los amantes del lujo y la comodidad con impresionantes vistas en Phuket. Adecuado para quienes buscan inversiones rentables en una región en desarrollo.Acerca de la ubicación: Ubicado en Layan Beach, en el extremo norte de B…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Urban Scapes Layan – Phase 2
Villa Urban Scapes Layan – Phase 2
Villa Urban Scapes Layan – Phase 2
Villa Urban Scapes Layan – Phase 2
Villa Urban Scapes Layan – Phase 2
Mostrar todo Villa Urban Scapes Layan – Phase 2
Villa Urban Scapes Layan – Phase 2
Choeng Thale, Tailandia
de
$623,322
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 431 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: El proyecto Urban Scapes Layan – Fase 2 es perfecto para quienes buscan una combinación de lujo, aislamiento y comodidad. Es la opción ideal para residentes e inversores exigentes que valoran la comodidad y la naturaleza.Ubicación: Ubicad…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Mostrar todo Villa Lake House
Villa Lake House
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,69M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2019
Número de plantas 2
Área 350 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Completamente amueblado, garantía de ingresosSobre el complejo:En el lado oeste de Phuket, hay 32 lujosas villas privadas en un estilo tropical moderno. Las villas tienen parcelas que van desde 400 a 1200 metros cuadrados e incluyen 3-4 habitaciones. El complejo está equipado con un sistema …
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa The Teak Phuket – phase 2
Villa The Teak Phuket – phase 2
Villa The Teak Phuket – phase 2
Villa The Teak Phuket – phase 2
Villa The Teak Phuket – phase 2
Mostrar todo Villa The Teak Phuket – phase 2
Villa The Teak Phuket – phase 2
Choeng Thale, Tailandia
de
$955,924
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 392–569 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Entradas gratuitas a Phuket y de regreso!*Para quién es: Ideal para quienes buscan lujo y tranquilidad, ya sea para vivir o invertir en una de las ubicaciones más hermosas de Phuket. Este proyecto es para personas exigentes que valoran la comodidad, la privacidad y el respeto por el medio a…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Botanica Lakeside II
Villa Botanica Lakeside II
Villa Botanica Lakeside II
Villa Botanica Lakeside II
Villa Botanica Lakeside II
Mostrar todo Villa Botanica Lakeside II
Villa Botanica Lakeside II
Choeng Thale, Tailandia
de
$753,686
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Área 329–626 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Para aquellos que sueñan con unas vacaciones de lujo o una residencia permanente en un paraíso tropical. El proyecto será una opción ideal para familias y personas que deseen invertir en bienes raíces de prestigio.Sobre la ubicación: Bota…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Above Element Villa
Villa Above Element Villa
Villa Above Element Villa
Villa Above Element Villa
Villa Above Element Villa
Mostrar todo Villa Above Element Villa
Villa Above Element Villa
Choeng Thale, Tailandia
de
$956,294
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 370–485 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡boletos gratuitos de ida y vuelta a Phuket!* Ideal para: El proyecto Above Element Villa es perfecto para quienes buscan una residencia lujosa y aislada en una zona pintoresca, así como para inversores que buscan invertir en bienes raíces de alta gama en Phuket. Ubicación: Above Element V…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Riverhouse Phuket
Villa Riverhouse Phuket
Villa Riverhouse Phuket
Villa Riverhouse Phuket
Villa Riverhouse Phuket
Mostrar todo Villa Riverhouse Phuket
Villa Riverhouse Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$463,775
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 2
Área 228–361 m²
10 objetos inmobiliarios 10
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Ideal para quienes buscan una vivienda moderna, ecológica y con tecnologías avanzadas. Adecuado tanto para residencia permanente como para una inversión exitosa gracias a su ubicación y características.Sobre la ubicación: El proy…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Mostrar todo Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Choeng Thale, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 318–567 m²
9 objetos inmobiliarios 9
¡Billetes на Пхукет в подарок!*Кому подходит: Botanica Forestique: una empresa ideal para personas con hijos e inversores. Un nuevo proyecto para una inversión extranjera, un proyecto de inversión popular y una historia popular Turistas.En las ubicaciones: Distribuidor en el distrito central…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa The Regent Villas Pasak – Phase 2
Villa The Regent Villas Pasak – Phase 2
Villa The Regent Villas Pasak – Phase 2
Villa The Regent Villas Pasak – Phase 2
Villa The Regent Villas Pasak – Phase 2
Mostrar todo Villa The Regent Villas Pasak – Phase 2
Villa The Regent Villas Pasak – Phase 2
Choeng Thale, Tailandia
de
$492,753
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 43–342 m²
11 objetos inmobiliarios 11
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: Para inversores y compradores exigentes que buscan una combinación de lujo, practicidad e inversión rentable en Phuket. Ideal para quienes buscan tranquilidad y un estilo de vida de élite.Sobre la ubicación: El Regent Villas Pasak …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.0 – 140.0
126,683 – 440,383
Apartamentos 2 habitaciones
110.0
331,878
Villa
341.7
555,515 – 575,293
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Mostrar todo Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,10M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 547–1 142 m²
8 objetos inmobiliarios 8
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Perfecto para aquellos que aprecian un estilo de vida lujoso y sereno en Phuket. Adecuado tanto para uso personal como para fines de inversión.Acerca de la ubicación: Ubicado en el área de Bang Tao Beach, Botanica Sky Valley ofrece una ex…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Laguna Homes
Villa Laguna Homes
Villa Laguna Homes
Villa Laguna Homes
Villa Laguna Homes
Mostrar todo Villa Laguna Homes
Villa Laguna Homes
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,54M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2016
Número de plantas 2
Área 437–1 425 m²
12 objetos inmobiliarios 12
A 2000 metros del mar, listo para entrar a vivir, garantía de ingresosSobre el complejo:Lujosas villas con una superficie a partir de 400 m², que ofrecen experiencias de vida excepcionales en una prestigiosa zona de Phuket. La vista panorámica de los campos de golf añade encanto a cada villa…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Mostrar todo Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Choeng Thale, Tailandia
de
$808,016
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 360–365 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Perfecto para los amantes de la vida de lujo, la armonía con la naturaleza y los inversores que buscan propiedades prestigiosas en Phuket con un alto potencial de ingresos.Acerca de la ubicación: Rodeado de bosques tropicales, Akra Reside…
Agencia
Tumanov Group