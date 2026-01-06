  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Phuket
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Phuket, Tailandia

apartamentos
44
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Mostrar todo Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$420,816
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$754,804
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Mostrar todo Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$560,530
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
LuxPride es una elegante villa de lujo de 11 del desarrollador Andaman Asset, quien se ha establecido como uno de los mejores desarrolladores de bienes raíces premium en la isla de Phuket. Excelentes villas modernas con piscina combinan una arquitectura minimalista moderna con elegantes t…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
OneOne
Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
Mostrar todo Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$978,571
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Mostrar todo Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$579,736
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
HIGHTONE SEVIEW VALLAS & GARDEN es un pueblo de élite que consta de 11 villas premium con piscina y vistas panorámicas al mar. Cada una de las villas está equipada con muebles empotrados, que proporcionan la máxima funcionalidad y comodidad, al tiempo que mantienen espacio libre. El co…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Mostrar todo Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$825,177
BOTANICA HILLSIDE es un proyecto que consta de 16 villas de lujo hechas en estilo balinés. El complejo está ubicado en un dosel y una colina tranquila en el área de Cherng Talai, cerca de la mayoría de los principales servicios y atracciones locales. El proyecto ofrece villas con 3 y 4…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Mostrar todo Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$305,000
Año de construcción 2023
Área 585 m²
3 objetos inmobiliarios 3
En el complejo: el proyecto ocupa una superficie de 7 629 m² (4.8 paraíso). Hay 11 villas de lujo en esta área. También en las casas comerciales 7 en el centro comercial Fifth Element Plaza, seguridad las 24 horas, calles interiores privadas, una gran selección de áreas públicas verdes. Hay …
Desarrollador
Art House
Dejar una solicitud
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Mostrar todo Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$704,810
Número de plantas 1
Botanica Modern Loft II es un proyecto de villas modernas y de lujo con una piscina ubicada en la playa de Bang Tao, en el oeste de Phuket. El pueblo está ubicado en una zona tranquila, cerca de la infraestructura desarrollada de la playa de Bang Tao. El complejo consta de 52 apartamen…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Mostrar todo Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$88,085
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Bienes raíces extranjeros desde 40.000$. ¡Le ayudaremos a elegir una propiedad gratuita y organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes raíces exclusivos; - ayudas para organizar la reubicación; - retorno anual de la inversión de hasta el 20%; - garantía financiera de ingresos; -…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Mostrar todo Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,19M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto de forma gratuita, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales de inversión de hasta el 20%; - garantía financiera…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Mostrar todo Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,08M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$2,14M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Botanica Ocean Valley es un proyecto de villas de lujo con una piscina diseñada por uno de los desarrolladores de villas muy exitosos en Phuket. El complejo está ubicado en Choeng Thale, distrito de Thalang, Phuket 83110, cerca del puerto deportivo de Ao Por Grand Marina. En el territo…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Mostrar todo Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$978,571
Número de plantas 1
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto de forma gratuita, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales de inversión de hasta el 20%; - garantía financiera…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Mostrar todo Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$391,980
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto de forma gratuita, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales de inversión de hasta el 20%; - garantía financiera …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Mostrar todo Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$2,26M
BOTANICA THE SKY VALLEY es un nuevo proyecto de hogar y villa ubicado en Chongtal, Phuket. El diseño del proyecto combina modernidad con un estilo de vida lujoso. El complejo consta de 12 magníficas villas con piscina, con 4 o 5 habitaciones que van desde 1026 metros cuadrados hasta 1897 …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Kokomo Beach House
Villa Kokomo Beach House
Villa Kokomo Beach House
Villa Kokomo Beach House
Villa Kokomo Beach House
Mostrar todo Villa Kokomo Beach House
Villa Kokomo Beach House
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$3,81M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Kokomo Beach House es un complejo de nuevas villas súper lujosas con una piscina en Phuket, ubicada en la primera costa de las playas de Bang Tao y Layan. El proyecto ofrece impresionantes villas de 1022 metros cuadrados, construidas en 2 plantas. La villa tiene un gran espacio donde cada h…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Mostrar todo Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$546,122
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Mostrar todo Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,06M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Botanica Forestique es un complejo de 27 villas en un diseño lujoso moderno, con un área de tierra de 674 a 1168 m ², y el área urbanizada comienza de 424 a 567 m ². Con 3 y 4 dormitorios y 5-6 baños. El complejo está ubicado en Tep Krasattri, Phuket. Cerca hay muchos cafés, restaurante…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Mostrar todo Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,63M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
¡Isola Palms es un lujoso complejo que consta de 8 residencias privadas con piscina y vistas panorámicas al mar! Cada villa tiene 4 dormitorios y 5 baños. El complejo está ubicado en una ladera con vistas a la playa de Layan en la costa noroeste de Phuket. La playa está dividida en varias p…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Aqua Villas Rawai
Villa Aqua Villas Rawai
Villa Aqua Villas Rawai
Villa Aqua Villas Rawai
Villa Aqua Villas Rawai
Mostrar todo Villa Aqua Villas Rawai
Villa Aqua Villas Rawai
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$748,352
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Aqua Villas Rawai es un nuevo proyecto con impresionantes vistas al mar, ubicado a solo 150 metros de la playa de Ravai. Con un diseño ultramoderno, cada residencia cuenta con una terraza privada en la azotea con una exclusiva piscina de 12 metros con un fondo transparente. El proyecto e…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Mostrar todo Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,98M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Isola Sky es una lujosa villa con piscina que es un paraíso para la relajación y la tranquilidad, con elementos de diseño únicos y materiales atractivos que los distinguen de otras casas de lujo en la isla. El complejo consta de tres villas exclusivas con piscina, dos villas con 4 dormitori…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Mostrar todo Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$800,466
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
Laguna Park 2 es un proyecto y villa de estilo moderno que consta de 53 unidades residenciales: 28 casas adosadas y 25 villas. El proyecto está ubicado en: 390/1 ถน น รี สุน ทร Tambon Choeng Thale, Distrito de Thalang, Phuket 83110, Tailandia, entre vegetación tropical. El proyecto est…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Mostrar todo Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,12M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Mostrar todo Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,10M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Botanica Foresta es el mayor proyecto de hogar y villa que consta de 49 unidades elegantes. ¡La lujosa residencia se encuentra en medio del bosque, a poca distancia en coche de la hermosa playa de Layan y de la famosa laguna de Phuket! Cada villa tiene un interior elegante con techos a…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Mostrar todo Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$439,367
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Etherium Luxury Villas es un nuevo proyecto residencial con modernas villas privadas y una piscina. Las villas tienen una fachada única con una forma redondeada, creando un diseño de aire alrededor de un diseño de paisaje reflexivo. El proyecto cuenta con 3 dormitorios, TV de pantalla plana…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Mostrar todo Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$919,255
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Rawayana Beachfront Village es un proyecto multifuncional que consta de 282 apartamentos de diseño en 4 plantas y 22 villas ultra premium. El complejo está ubicado en el corazón de Ravai, la ciudad de Phuket, lo que lo hace fácilmente accesible para diversas comodidades en el área! El …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$439,367
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
En el mapa
Realting.com
Ir