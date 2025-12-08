  1. Realting.com
  Tailandia
  Ko Kaeo
  Casas nuevas

Casas de obra nueva en Ko Kaeo, Tailandia

Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Ban Bang Ku, Tailandia
de
$1,35M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 565–572 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: Si sueña con una vida de lujo en un paraíso tropical, Botanica Majestia es su elección ideal. Este proyecto es perfecto para familias que buscan comodidad, inversores y aquellos que aprecian la sofisticación y la tranquilidad.Sobre…
Tumanov Group
Villa Crown Estate
Villa Crown Estate
Ban Bang Ku, Tailandia
de
$293,668
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 180–345 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Garantía de ingresosSobre el complejo:Casas independientes de dos pisos que van desde 178 m² hasta 248 m² están enclavadas entre la naturaleza tropical, lo que las hace ideales tanto para familias pequeñas como grandes. Cada parcela tiene la posibilidad de agregar una piscina privada. El com…
Tumanov Group
Villa Alisha Seaview
Ban Bang Ku, Tailandia
de
$520,417
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 400–616 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Perfecto para: Una opción ideal para quienes valoran el lujo y la tranquilidad en la isla. Adecuado tanto para residencia permanente como para inversiones rentables.Acerca de la ubicación: Alisha Seaview se encuentra en Ko Kaeo, Phuket, Tailandia…
Tumanov Group
Villa Canopy Hills Villas
Villa Canopy Hills Villas
Ban Bang Ku, Tailandia
de
$1,28M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 650–742 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Boletos de ida y vuelta gratis a Phuket!Para quién es: La elección perfecta para familias que buscan una vida lujosa y cómoda en Phuket. Este proyecto está diseñado para quienes valoran espacios amplios, comodidades modernas e inversiones lucrativas.Acerca de la ubicación: Ubicadas en la pi…
Tumanov Group
Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Ban Bang Ku, Tailandia
de
$1,39M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
A new concept of family life in Phuket We are building spacious and functional villas with incredible view characteristics surrounded by pristine nature A private gated community consisted of 9 spacious and fully-functional villas meticulously designed for families with kids. A picture…
Phuket Property Association
Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Ban Bang Ku, Tailandia
de
$514,702
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
¡Villa única en la colina de Koh Kaew! Inversión rentable en vivienda con impresionantes vistas al mar y rodeada de exuberante vegetación. ¡Ingresos desde el 7%! ¡La casa está terminada! ¡Listo para entrar a vivir! ¡La villa está amueblada! ALISHA SEAVIEW, la combinación perfecta entre di…
DDA Real Estate
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Ban Sa Pam, Tailandia
de
$2,55M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
BB Horizon Resort es una propiedad de lujo para vivir cómodamente en Phuket. El sitio de 62,346.08 m2 incluye 13 edificios de condominios de baja altura, un hotel de cinco estrellas, villas, una casa club, un puerto deportivo, paseos marítimos, piscinas y más. Todo lo que necesita para unas…
Phuket Property Association
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Ban Bang Ku, Tailandia
de
$502,274
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Welcome to Mouana Residence Ko Kaeo, a splendid blend of modern luxury and natural serenity by Modern 79. With over 15 years of crafting exceptional living spaces, Mouana Residence Ko Kaeo is your promise of an exceptional life. It’;s more than a residence; it’;s a sanctuary where each detai…
Phuket Property Association
Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Pa Khlok, Tailandia
de
$112,831
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
3 dormitorios, 3 baños, solo 7 unidades El precio comienza desde 3.79 millones de baht solo Esta gama de preventa viene primero, seleccione antes de 🏠 El área principal para la vivienda, el camino tiene 6 metros de ancho. Nearby: Barco Lagoon Robinson Thalangon Phuket Outlet M…
Phuket Property Association
