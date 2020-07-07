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Villa Anchan Indigo

Thalang, Tailandia
de
$759,453
;
9
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ID: 21936
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1006830000
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 11/12/24

Localización

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  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Thep Krasatti

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

Sobre el complejo

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¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*

Para quién es:
Perfecto para quienes buscan un estilo de vida lujoso, moderno y tranquilo en una zona pintoresca, y para quienes aprecian las inversiones de alta calidad.

Acerca de la ubicación:
Anchan Indigo se encuentra en Thalang, la parte norte de Phuket. La ubicación combina tranquilidad con proximidad a playas, clubes de golf y centros comerciales, todo a poca distancia.

Acerca del proyecto:
El proyecto cuenta con una colección de lujosas villas de 3 dormitorios con piscinas. Las espaciosas villas de 354 metros cuadrados en parcelas de terreno que van desde los 475 a los 566 metros cuadrados están diseñadas con meticulosa atención al detalle, que incluyen una terraza, una elegante sala y áreas de estar abiertas. Se utilizan materiales de primera clase en todas partes.

Servicios:
CCTV, jardín, lavandería, estacionamiento, seguridad, piscina.

Atractivo para la inversión:
Los altos estándares de construcción y la ubicación privilegiada de Anchan Indigo lo convierten en una excelente opción para inversiones a largo plazo, lo que garantiza un valor estable y un potencial de crecimiento del capital. El proyecto es atractivo tanto para residencia personal como para fines de alquiler.

Características TOP-3:

  1. Espaciosas y modernas villas de 3 dormitorios con piscinas privadas.
  2. Ubicación ideal cerca de playas, clubes de golf y centros comerciales.
  3. Uso de materiales de primera clase y altos estándares de construcción.

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Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 354.0
Precio por m², USD 2,248 – 2,808
Precio del apartamento, USD 830,713 – 1,04M

Localización en el mapa

Thalang, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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