Villa Anchan Indigo

¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*

Para quién es:

Perfecto para quienes buscan un estilo de vida lujoso, moderno y tranquilo en una zona pintoresca, y para quienes aprecian las inversiones de alta calidad.

Acerca de la ubicación:

Anchan Indigo se encuentra en Thalang, la parte norte de Phuket. La ubicación combina tranquilidad con proximidad a playas, clubes de golf y centros comerciales, todo a poca distancia.

Acerca del proyecto:

El proyecto cuenta con una colección de lujosas villas de 3 dormitorios con piscinas. Las espaciosas villas de 354 metros cuadrados en parcelas de terreno que van desde los 475 a los 566 metros cuadrados están diseñadas con meticulosa atención al detalle, que incluyen una terraza, una elegante sala y áreas de estar abiertas. Se utilizan materiales de primera clase en todas partes.

Servicios:

CCTV, jardín, lavandería, estacionamiento, seguridad, piscina.

Atractivo para la inversión:

Los altos estándares de construcción y la ubicación privilegiada de Anchan Indigo lo convierten en una excelente opción para inversiones a largo plazo, lo que garantiza un valor estable y un potencial de crecimiento del capital. El proyecto es atractivo tanto para residencia personal como para fines de alquiler.

Características TOP-3:

Espaciosas y modernas villas de 3 dormitorios con piscinas privadas. Ubicación ideal cerca de playas, clubes de golf y centros comerciales. Uso de materiales de primera clase y altos estándares de construcción.

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*Las entradas son un regalo con la compra de cualquier propiedad con nosotros en la isla de Phuket, con un precio desde $100,000.