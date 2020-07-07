Villa THE TRINITY VILLAGE

Villas con piscina Trinity Village construida en un estilo de lujo moderno y será una excelente opción tanto para residencia permanente como para alquilar unas vacaciones en Phuket!

¡Instalaciones disponibles!

Villas modernas con piscina que combina modernismo, minimalismo y deco artístico. Los elementos de diseño armónico crean una sensación de lujo, tranquilidad y una zona verde tranquila en la que se encuentra el pueblo, proporciona máxima privacidad.

Servicios: Bajo privado, ventanas panorámicas, sistema de circulación de aire, terraza propia, jardín, aparcamiento, seguridad.

Ubicación:

A 10 minutos en coche le llevará a la avenida Boat, que tiene un montón de lugares para comer, boutiques y supermercados a su alrededor.

La misma distancia de conducción le llevará al Complejo Laguna Phuket Resort con su campo de golf de 18 hoyos, y este lugar ofrece una excelente oportunidad para actividades de ocio y relajación.

Las playas más cercanas como Bangtao, Lyan y Surin son accesibles en un radio de 15 minutos en coche.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.