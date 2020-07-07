  1. Realting.com
Villa THE TRINITY VILLAGE

Provincia de Phuket, Tailandia
$793,143
15
ID: 33052
Última actualización: 9/12/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Villas con piscina Trinity Village construida en un estilo de lujo moderno y será una excelente opción tanto para residencia permanente como para alquilar unas vacaciones en Phuket!
¡Instalaciones disponibles!
Villas modernas con piscina que combina modernismo, minimalismo y deco artístico. Los elementos de diseño armónico crean una sensación de lujo, tranquilidad y una zona verde tranquila en la que se encuentra el pueblo, proporciona máxima privacidad.
Servicios: Bajo privado, ventanas panorámicas, sistema de circulación de aire, terraza propia, jardín, aparcamiento, seguridad.
Ubicación:
A 10 minutos en coche le llevará a la avenida Boat, que tiene un montón de lugares para comer, boutiques y supermercados a su alrededor.
La misma distancia de conducción le llevará al Complejo Laguna Phuket Resort con su campo de golf de 18 hoyos, y este lugar ofrece una excelente oportunidad para actividades de ocio y relajación.
Las playas más cercanas como Bangtao, Lyan y Surin son accesibles en un radio de 15 minutos en coche.
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Provincia de Phuket, Tailandia

