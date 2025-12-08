  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Rawai
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Rawai, Tailandia

Villa Quinta Lane by Intira
Rawai, Tailandia
$461,447
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Introducing Our Exclusive Four Bedroom Private Pool Villas Welcome to Intira Villas latest project - Quinta Lane - six exclusive three or four bedroom private pool villasin the beautiful area of Rawai, Phuket. These luxurious villas are designed for those seeking a high-endlifestyle and a…
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Karon, Tailandia
$1,01M
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Nature ’; s Rest Villa Sai Yuan: Villas de piscina modernas cerca de Nai Harn Beach Introduciendo la naturaleza cautivadora’; s Rest Villa Sai Yuan, donde la vida moderna de lujo se encuentra con la belleza natural de Phuket. Nature '; s Rest Villa Sai Yuan está situada en estrecha proximi…
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Rawai, Tailandia
$306,210
Año de construcción 2011
Número de plantas 1
Área 128–313 m²
12 objetos inmobiliarios 12
Garantía de ingreso, totalmente amuebladoSobre el Complejo:Situado en un territorio privado, asegurado y vigilado, sólo hay 15 villas con 1, 2, y 3 dormitorios, con una superficie total que oscila entre 120 y 305 m2, y parcelas de terreno de 195 a 520 m2.Todas las habitaciones son luminosas,…
OneOne
Rawai, Tailandia
$505,352
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 283–468 m²
8 objetos inmobiliarios 8
¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*Para quién es adecuado: Villa Suksan – Phase 5 es ideal para quienes buscan una vida lujosa y tranquila en Phuket. Este lugar es para personas exigentes que valoran la comodidad y los altos estándares de calidad.Acerca de la ubicación: El proyecto está…
Villa WamDom Villas
Rawai, Tailandia
$419,524
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 255 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Mobiliario completoDespre Complex:El complejo consta de 14 edificios que ofrecen 100 villas únicas. Las villas están disponibles con 3-4 dormitorios y tamaños que van desde 300 a 500 m2. Las características arquitectónicas incluyen soluciones de diseño modernas y el uso de materiales natural…
Villa Baan-Nalin
Rawai, Tailandia
$1,16M
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 664–803 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*Para quién es:Perfecto para quienes buscan una combinación de alojamiento de lujo, privacidad y la posibilidad de una residencia a largo plazo en Phuket.Acerca de la ubicación:Baan-Nalin está ubicado cerca de la playa de Nai Harn en el sur de Phuket, u…
Villa Sunpao Rawai
Rawai, Tailandia
$491,572
Número de plantas 1
Villa Sunpao es un íntimo resort boutique que ofrece villas con piscina privada elegantemente decoradas y rodeadas de naturaleza y vegetación. Nuestra colección de casas tropicales combina tecnología moderna y materiales exóticos para producir un diseño suntuoso en completa armonía con el en…
Villa Charn Baan Saiyuan
Rawai, Tailandia
$331,493
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 190–234 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Listo para mudanza, completamente amuebladoDespre Complex:El complejo consta de 5 edificios e incluye 102 unidades modernas. Están disponibles varios tipos de unidades con áreas que van desde 30 a 60 m². Soluciones arquitectónicas bien pensadas y materiales de calidad crean un espacio cómodo…
Villa Monetaria
Rawai, Tailandia
$661,277
Área 274–374 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un nuevo proyecto de lujosas villas en el área de Ravai El proyecto de villas exclusivas ubicadas en una zona residencial tranquila a 800 metros de una hermosa playa se completará en abril de 2025. Una hermosa ubicación en el área de Ravai te permite sentir simultáneamente la soledad, p…
Villa Civetta Grand Villas
Rawai, Tailandia
$977,836
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 350–441 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Civetta Grand Villas es perfecto para aquellos que buscan lujo y privacidad en uno de los rincones más pintorescos de Phuket. El proyecto está diseñado para compradores exigentes que valoran la comodidad y el alto atractivo de la…
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Rawai, Tailandia
$788,842
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 401–402 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Boletos de ida y vuelta gratis a Phuket!*Para quién es: El proyecto es ideal para inversores exigentes que prefieren una combinación de lujo, comodidad y una ubicación privilegiada. Es atractivo tanto para residencia permanente como para vacaciones.Acerca de la ubicación: Grand Sea Through …
Villa Villa Sunpao – Phase 1 Rawai
Rawai, Tailandia
$369,770
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 190–225 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Una opción ideal para quienes buscan una vida lujosa y cómoda rodeada de naturaleza tropical. Perfecta para familias que valoran la tranquilidad e inversores que buscan una inversión rentable.Sobre la ubicación: Villa Sunpao – Phase 1 est…
Villa Grand Sea Through Luxury
Rawai, Tailandia
$857,398
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Proyecto compuesto por cuatro exclusivas villas con piscina Presentamos un nuevo desarrollo de villas de lujo con piscina que redefine la vida contemporánea en Phuket. Este exclusivo complejo incluye villas de dos plantas con impresionantes vistas al océano, las montañas y la ciudad, propo…
Villa Rawayana
Rawai, Tailandia
$559,690
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 295–339 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Proyecto exclusivo de Wille a 30 metros de Ravai Beach Ravai, el distrito más grande de la isla de Phuket, ubicado en el sur, es una opción popular entre los emigrantes y los turistas gracias a la conveniente accesibilidad del transporte. Además, ofrece proximidad a hermosas playas, como N…
Villa Charn Baan Saiyuan
Rawai, Tailandia
$350,356
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Villas in a premium location, just 10 minutes drive to Rawai, Naiharn beach Villas between Nai Harn and Rawai beaches that are being built off-plan, but the developer plans to complete construction by 2025. In the closed area of the complex there are 16 private villas with a swimming p…
Villa Saiyuan Estate
Rawai, Tailandia
$293,668
Año de construcción 2012
Número de plantas 1
Área 90–154 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Amueblado completo, ingresos garantizadosAcerca del complejo:El área está rodeada de exuberantes jardines que brindan sombra y frescura. Cada villa está amueblada con muebles impresionantes y tiene su propia piscina. Las villas ofrecen una gran sala de estar de planta abierta, una cocina eur…
Villa Monetaria Villas
Rawai, Tailandia
$490,287
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 274–375 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Perfecto para quienes buscan una vida lujosa en un paraíso tropical e inversiones inmobiliarias inteligentes. El proyecto está diseñado para personas exigentes que valoran la comodidad, la elegancia y la seguridad.Acerca de la ub…
Villa Baannaraya
Rawai, Tailandia
$417,176
Año de construcción 2014
Número de plantas 1
Área 120–350 m²
12 objetos inmobiliarios 12
Listo para entrar a vivir, completamente amuebladoDespre Complex:Las villas están decoradas en estilo asiático con elegantes muebles fabricados en madera natural. Las distribuciones varían de 2 a 4 dormitorios, cada uno con su propia piscina y jardín tropical para un ambiente privado. El com…
Villa Baan-Boondharik II
Rawai, Tailandia
$842,779
Año de construcción 2015
Número de plantas 2
Área 238–469 m²
10 objetos inmobiliarios 10
Garantía de ingresosDespre Complex:Lujosas villas de moderno diseño zen con techos altos (3 m) y puertas correderas. Superficie de la villa: 323-390 m2, terrenos: 544-758 m2. Cada dormitorio tiene su propio baño, el dormitorio principal da a la piscina y al jardín. Amplia terraza 4x10 m, pis…
Villa VIP Galaxy
Rawai, Tailandia
$665,679
Número de plantas 3
VIP GALAXY is a luxury villa community located close to Rawai and Nai Harn beaches in the south of Phuket. Choose between 4 different styles of villas for sale with 2 – 3 bedrooms and 206 – 272 square meters of indoor and outdoor living space. Each villa comes with a private pool and gard…
Villa Waranya Villas
Rawai, Tailandia
$429,818
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 205–374 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Totalmente Amueblado, Garantía de Ingresos Despre Complex: Una colección exclusiva de 8 villas con piscinas privadas ofrece la combinación ideal de confort moderno y elegancia tropical. Opciones entre villas de 3 o 4 dormitorios, cada una diseñada en un estilo conceptual tropical moderno. In…
Villa The Greens Villas Phuket
Rawai, Tailandia
$241,035
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Área 91–217 m²
10 objetos inmobiliarios 10
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Una opción ideal para quienes buscan una vida cómoda y tranquila rodeados de naturaleza tropical, así como para inversores que buscan obtener altos rendimientos de alquiler y apreciación del valor de la propiedad.Acerca de la ubicación: T…
Villa Quinta Lane
Rawai, Tailandia
$413,355
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 313 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Totalmente amueblado Despre Complex: Villas exclusivas de 4-3 dormitorios, cada una con piscina propia. Amplias salas de estar con acabados de alta calidad y comodidades modernas, cocinas totalmente equipadas, baños lujosos y mucho espacio de almacenamiento. El coste incluye la posibilidad d…
Villa Capella
Rawai, Tailandia
$885,680
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
En Capella Villas, la comodidad moderna se fusiona con la naturaleza tropical, creando un oasis de calma y lujo. Solo hay nueve villas, cada una de las cuales garantiza una confidencialidad completa y un sentimiento de exclusividad, se encuentran en las inmediaciones de una de las playas m…
Villa Baan - Bua Phase I
Rawai, Tailandia
$1,12M
Año de construcción 2004
Número de plantas 2
Área 332–956 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Listo para entrarDespre Complex:El proyecto incluye 5 edificios y 20 unidades, ofreciendo espacios residenciales de alta calidad que van desde 120 a 250 m2. La arquitectura está diseñada en un estilo moderno con un enfoque en la armonía con la naturaleza. Amplias áreas verdes y un patio inte…
Villa D Architecte Aela
Rawai, Tailandia
$1,19M
Número de plantas 4
Welcome to a new development in Phuket, where space to breathe and low density living is at the heart of our philosophy. Villa to Breathe Unlock the essence of living for the spacious soul Located in the tranquil and convenient area of Palai,  with 5 minutes’; drive from Villa AELA,…
Villa Bliss Hideaway
Rawai, Tailandia
$506,722
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 350–474 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡entradas a Phuket y regreso como regalo!* Para quién es: Perfectamente adecuado para quienes valoran el lujo y la tranquilidad, así como para inversores que buscan inversiones inmobiliarias rentables con altos rendimientos. Sobre la ubicación: Situada en el corazón de Rawai Beach en Phuke…
Villa Saturdays Villas
Rawai, Tailandia
$462,897
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 183–211 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas gratuitas a Phuket y de regreso!*Para quién es: Ideal para quienes buscan lujo y tranquilidad en Phuket. Saturdays Villas es para clientes exigentes que valoran la comodidad, la privacidad y las inversiones prometedoras.Acerca de la ubicación: Saturdays Villas está situado cerca de…
Villa Wamdom
Rawai, Tailandia
$446,561
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 237–258 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Proyecto de elegantes villas en una de las ubicaciones más populares del sur de la isla El proyecto, que consta de 4 casas adosadas y 3 villas de lujo, está situado en una de las zonas más populares del sur de Phuket, a poca distancia del famoso paseo marítimo de Rawai y a pocos minutos en …
Villa Le Villas Rawai
Rawai, Tailandia
$502,274
Número de plantas 2
Le Villa & Residence 88/96 Moo.1 Rawai, Muang, Phuket 83130 PAYMENT TERMS Booking Deposit : 200,000 THB 30% - Master Contract (Booking Deduct) 70% - After Foundation Posts Completion After Walls and Roof Slab Completion After Floor Finishing and Interior Handover & Transf…
Villa Saturdays
de
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 211 m²
1 objeto inmobiliario 1
lujo asequible de un desarrollador confiable En uno de los más queridos por los habitantes de la isla del distrito de Phuket -Rawai, comenzó un proyecto único de villas de lujo a precios asequibles. El desarrollo del desarrollador en la isla del desarrollador se dedicará al desarrollo, lo …
Villa Suksan Rawai
Rawai, Tailandia
$759,703
Número de plantas 1
WHERE ELEGANCE MEETS INNOVATION Step into the redefined luxury of Villa Suksan, now offering expanded spaces up to 360 sq.m, tailored for both modern living and investment. High ceilings and an abundance of glass invite natural light, enhancing the villa's airy ambiance. Multiple layouts …
Villa VIP Space Odyssey
Rawai, Tailandia
$624,735
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Nuevo proyecto de apartamentos en Rawai Este proyecto está ubicado entre las hermosas playas de Nain Harn y Rawai. Además de las hermosas playas, hay instalaciones de infraestructura ubicadas cerca del complejo: centros comerciales, restaurantes, escuelas internacionales. Complejo — 4 edif…
Villa Two Villas Kokyang II
Rawai, Tailandia
$335,620
Año de construcción 2013
Número de plantas 1
Área 152–311 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Ingresos GarantizadosDespre Complex:Maravillosas villas con piscinas privadas en la tranquila zona de Rawai - Nai Harn. Construidas en estilo oriental, estas construcciones se distinguen por los techos altos del salón. La playa de Nai Harn está a 2,7 km. Las villas ofrecen vistas a la piscin…
Villa Civetta
Rawai, Tailandia
$1,06M
Número de plantas 2
Civetta Villas is a collection of six boutique villas located on a serene hillside in Saiyuan, residential area of Nai Harn, in Phuket Thailand. The name of this development means ‘owl’; and it was inspired by the villa’;s design, as well as its natural surroundings. The signature charact…
Villa VIP Galaxy Villa
Rawai, Tailandia
$624,926
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 280–565 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡entradas gratis a Phuket y viceversa!* ¿Para quién es? VIP Galaxy Rawai Villas son ideales para quienes buscan una combinación de lujo, comodidad e inversiones lucrativas. Este proyecto está creado para propietarios exigentes que valoran un alto nivel de vida y unos ingresos estables. Sob…
Villa Baan-Pratum
Rawai, Tailandia
$1,11M
Año de construcción 2007
Número de plantas 1
Área 353–500 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Garantía de ingresos Despre Complex: El concepto Canal Village proporciona una sensación de frescura y tranquilidad con alta privacidad, al estilo tailandés-balinés con un jardín tropical. El proyecto incluye unidades de 2 y 3 dormitorios que van desde 268-460 m2. Cerca encontrará tiendas, r…
Villa The Greens
Rawai, Tailandia
$279,845
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 210–217 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un complejo apartado de 18 villas lujosas pero asequibles con una piscina Presentamos una colección de 18 nuevas villas con una piscina en una zona tranquila de Ravai en el sur de Phuket. Este complejo aislado, ubicado en un enclave tranquilo, ofrece villas con 2 y 3 habitaciones y una pi…
Villa Baan-Bua Phase II
Rawai, Tailandia
$1,07M
Año de construcción 2004
Número de plantas 2
Área 300–956 m²
21 objeto inmobiliario 21
Listo para mudarse, desarrollador confiableDespre Complex:Lujosas villas tailandesas-balinesas con piscinas privadas en la popular zona de Nai Harn, en el sur de Phuket. Tamaños de parcela de 800 a 1.807 m2, superficie habitable de 400 a 950 m2. Características: jardín único con grandes árbo…
Villa Baan-Boondharik I
Rawai, Tailandia
$755,693
Año de construcción 2013
Número de plantas 1
Área 241–471 m²
18 objetos inmobiliarios 18
Garantía de ingresosDespre Complex:Las villas modernas están situadas en el sur de Phuket y están diseñadas en estilo Zen con techos altos (3 m) y grandes puertas correderas. Las villas varían en tamaño de 323 a 390 m2. en parcelas de 544 a 758 m2. Cada dormitorio tiene su propio baño con ba…
