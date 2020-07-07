  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Villa HOME TOWN

Villa HOME TOWN

Provincia de Phuket, Tailandia
de
$444,049
;
10
ID: 33053
Última actualización: 9/12/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Русский

Una oportunidad única para invertir en villas de lujo en la isla de Phuket! Esta es la elección perfecta para aquellos que buscan un ingreso estable y comodidad!
700m a la playa!
Instalaciones: vestíbulo, biblioteca, cafetería, clínica pública, restaurante, tienda de todo tipo, piscina comunitaria, sala multifuncional, sala de deportes, sala de juegos infantiles, seguridad.
Ubicación:
- 700 m a la playa de Naiyang:
- a poca distancia cafés, restaurantes, gimnasios, spas, tiendas;
- Al aeropuerto internacional Phuket 10 minutos en coche.
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Provincia de Phuket, Tailandia

