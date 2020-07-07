Villa HOME TOWN

Una oportunidad única para invertir en villas de lujo en la isla de Phuket! Esta es la elección perfecta para aquellos que buscan un ingreso estable y comodidad!

700m a la playa!

Instalaciones: vestíbulo, biblioteca, cafetería, clínica pública, restaurante, tienda de todo tipo, piscina comunitaria, sala multifuncional, sala de deportes, sala de juegos infantiles, seguridad.

Ubicación:

- 700 m a la playa de Naiyang:

- a poca distancia cafés, restaurantes, gimnasios, spas, tiendas;

- Al aeropuerto internacional Phuket 10 minutos en coche.

* El coste puede variar dependiendo del curso.