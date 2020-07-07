Villa Botanica Ocean Valley Villas

¡Entradas gratuitas a Phuket y de regreso!*

Ideal para:

El proyecto Botanica Ocean Valley Villas es perfecto para quienes buscan vivir en armonía con la naturaleza sin comprometer la comodidad y el lujo. Es una opción ideal para familias e inversores que valoran la exclusividad y la tranquilidad.

Acerca de la ubicación:

Ubicado en la costa noreste de Phuket, en el área de Ao Po, el proyecto ofrece aislamiento e impresionantes vistas al océano. A solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Phuket, esta área es famosa por su belleza natural y serenidad lejos de las multitudes de turistas.

Acerca del proyecto:

Botanica Ocean Valley Villas es una comunidad exclusiva de lujosas villas con 4 o 5 habitaciones. El proyecto ofrece villas que van desde 625 a 1,341 metros cuadrados en parcelas de 1,143 a 1,818 metros cuadrados, con diseño contemporáneo, piscinas privadas y hermosos jardines. El proyecto se desarrolla conjuntamente con Tonino Lamborghini.

Servicios:



Piscina privada

Aire acondicionado

Armarios empotrados

Cocinas totalmente equipadas

Terrenos ajardinados

Aparcamiento

Sistema de seguridad

Área de barbacoa

Atractivo para inversión:

Botanica Ocean Valley Villas ofrece un alto potencial de crecimiento del valor de la propiedad debido a su ubicación única, construcción de alta calidad y prestigiosa asociación con Tonino Lamborghini. Excelente infraestructura y proximidad a instalaciones clave aseguran ingresos estables por alquiler.

Las 3 principales características:

Asociación con Tonino Lamborghini, garantía de prestigio y calidad. Magníficas vistas de 360 ​​grados al océano. La combinación perfecta de modernidad y naturaleza en cada aspecto del diseño.

¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos y responderemos todas sus preguntas!

*Entradas gratuitas al comprar cualquier propiedad con nosotros en la isla de Phuket, con un precio desde $100,000.