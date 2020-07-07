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Villa Botanica Ocean Valley Villas

Pa Khlok, Tailandia
de
$1,94M
;
19
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ID: 21943
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1000360000
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 11/12/24

Localización

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  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Pa Khlok

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

Sobre el complejo

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¡Entradas gratuitas a Phuket y de regreso!*

Ideal para:
El proyecto Botanica Ocean Valley Villas es perfecto para quienes buscan vivir en armonía con la naturaleza sin comprometer la comodidad y el lujo. Es una opción ideal para familias e inversores que valoran la exclusividad y la tranquilidad.

Acerca de la ubicación:
Ubicado en la costa noreste de Phuket, en el área de Ao Po, el proyecto ofrece aislamiento e impresionantes vistas al océano. A solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Phuket, esta área es famosa por su belleza natural y serenidad lejos de las multitudes de turistas.

Acerca del proyecto:
Botanica Ocean Valley Villas es una comunidad exclusiva de lujosas villas con 4 o 5 habitaciones. El proyecto ofrece villas que van desde 625 a 1,341 metros cuadrados en parcelas de 1,143 a 1,818 metros cuadrados, con diseño contemporáneo, piscinas privadas y hermosos jardines. El proyecto se desarrolla conjuntamente con Tonino Lamborghini.

Servicios:

  • Piscina privada
  • Aire acondicionado
  • Armarios empotrados
  • Cocinas totalmente equipadas
  • Terrenos ajardinados
  • Aparcamiento
  • Sistema de seguridad
  • Área de barbacoa

Atractivo para inversión:
Botanica Ocean Valley Villas ofrece un alto potencial de crecimiento del valor de la propiedad debido a su ubicación única, construcción de alta calidad y prestigiosa asociación con Tonino Lamborghini. Excelente infraestructura y proximidad a instalaciones clave aseguran ingresos estables por alquiler.

Las 3 principales características:

  1. Asociación con Tonino Lamborghini, garantía de prestigio y calidad.
  2. Magníficas vistas de 360 ​​grados al océano.
  3. La combinación perfecta de modernidad y naturaleza en cada aspecto del diseño.

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Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 625.0 – 1 341.0
Precio por m², USD 3,041 – 3,647
Precio del apartamento, USD 2,11M – 4,25M

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Pa Khlok, Tailandia

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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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