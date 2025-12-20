  1. Realting.com
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Karon, Tailandia
de
$584,076
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Asociación
Phuket Property Association
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Karon, Tailandia
de
$2,67M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Welcome to Khram Phuket – a luxury property for sale in Phuket. Located in 2 different prime locations, all on spacious land plots and uniquely designed in a blend of contemporary style. Offer exceptional living spaces: perfect for quality family time and entertaining, each with a large p…
Asociación
Phuket Property Association
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Karon, Tailandia
de
$502,274
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Unique Villa Kata, with its completion expected in Q4 2025, is an exquisite hillside villa project currently in the pre-sale stage This development comprises 4 residential villas, each thoughtfully designed to provide a serene and luxurious living experience. Unique Villa Kata offers 3…
Asociación
Phuket Property Association
TekceTekce
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Karon, Tailandia
de
$1,03M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Phuket9 Company representa un pueblo elite de villas con vistas al mar situado a 1 kilómetro de Karon Beach en Phuket. Hightone es una comunidad ecológica y confortable, bien pensada, totalmente centrada en la residencia a largo plazo o vacaciones de los huéspedes y propietarios con una fami…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Karon, Tailandia
de
$1,83M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Positioned in the heart of Kata, this exclusive club for owners features a modern, curved design and extensive use of glass, ensuring you are always connected with nature and enjoying panoramic sea views. The multifunctional indoor area offers Western food, coffee, and drinks, providing a pe…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Karon, Tailandia
de
$1,49M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Proyecto exclusivo para Phuket Un proyecto único está a solo 500 metros de Kata. Se incluye un paquete completo de muebles y electrodomésticos en el precio. Toda la infraestructura del Wekata Luxury Hotel está disponible para los propietarios de la villa. Rendimiento predecible: 5-10% anu…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Karon, Tailandia
de
$923,594
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 234–580 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Billetes a Phuket y atrás como regalo! *Adecuado para:Ideal para residentes de largo plazo y turistas con familias grandes que buscan una mezcla armoniosa de vida cómoda y ecológica en un entorno de lujo.Sobre la ubicación:La ubicación de Hightone Seaview Villas and Garden en Karon, Phuket, …
Agencia
Tumanov Group
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Karon, Tailandia
de
$744,269
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 320 m²
1 objeto inmobiliario 1
tu propio paraíso Vida lujosa rodeada por la naturaleza Lo mejor en la residencia del hotel Phuket bajo una marca internacional. Una colección de 68 apartamentos y villas con una vista al mar inspirada en la naturaleza se encuentra entre las montañas y el mar. Disfrute de la vista p…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Karon, Tailandia
de
$1,37M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 6
Área 792–803 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: Perfectamente adecuado para compradores exigentes que buscan privacidad y lujo, así como para inversores que buscan un ingreso estable por alquiler.Ubicación: Ubicado a solo 500 metros de la magnífica playa de Kata en la isla de Ph…
Agencia
Tumanov Group
Villa Mali Thai Pool Villas
Villa Mali Thai Pool Villas
Villa Mali Thai Pool Villas
Villa Mali Thai Pool Villas
Villa Mali Thai Pool Villas
Villa Mali Thai Pool Villas
Karon, Tailandia
de
$520,417
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 220–349 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas a Phuket y regreso incluidas!*Para quién es: Ideal para vacaciones familiares o para quienes buscan alojamiento de lujo en Phuket. Este proyecto también es una opción atractiva para inversores que buscan inversiones inmobiliarias rentables.Acerca de la ubicación: Convenientemente u…
Agencia
Tumanov Group
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Karon, Tailandia
de
$702,316
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2003
Número de plantas 3
Área 234–1 074 m²
15 objetos inmobiliarios 15
A 300 m del mar Despre complex: Una finca exclusiva en una pintoresca ladera con vistas al mar de Andamán ofrece villas privadas rodeadas de selvas y jardines. El complejo incluye 3-6 dormitorios, seguridad las 24 horas, cancha de tenis, gimnasio y piscina compartida. Las villas son únicas y…
Agencia
Tumanov Group
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Karon, Tailandia
de
$2,47M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 1 847 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Khram Villas – Karon es perfecto para quienes buscan un lujo y una privacidad únicos. Ideal para vacaciones familiares o como inversión con un alto potencial de ingresos.Sobre la ubicación: Las villas están ubicadas en una zona pintoresca…
Agencia
Tumanov Group
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Karon, Tailandia
de
$862,796
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 279 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es adecuado: Phutong Pool Villa es perfecta para cualquiera que busque un estilo de vida lujoso en Phuket y que valore el espacio personal y las impresionantes vistas al mar. Es adecuada tanto para residencia personal como para fines d…
Agencia
Tumanov Group
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Karon, Tailandia
de
$861,817
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 452–460 m²
3 objetos inmobiliarios 3
A 600 metros del mar Despre complex: Un complejo único de 8 amplias villas privadas con piscina, ubicado a sólo 600 metros de la playa de Kata. Las villas vienen en 2 opciones de distribución: todas con 4 dormitorios y 5 baños. Una combinación excepcional de arquitectura moderna y elementos …
Agencia
Tumanov Group
Villa Kata Rocks
Villa Kata Rocks
Villa Kata Rocks
Villa Kata Rocks
Villa Kata Rocks
Villa Kata Rocks
Karon, Tailandia
de
$1,55M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2014
Número de plantas 2
Área 134–457 m²
7 objetos inmobiliarios 7
A 500 metros del mar, Listo para entrar a vivir, Totalmente amueblado Despre complex: Este complejo de lujo está situado en una ladera con vistas al tranquilo mar de Andamán y a la isla Ko Pu. El complejo consta de 34 villas de entre 134 y 460 m2, cada una equipada con una piscina privada. E…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 5 habitaciones
457.0
3,91M
Villa
134.0 – 324.0
340,543 – 2,66M
Agencia
Tumanov Group
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Karon, Tailandia
de
$462,897
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 290–460 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Si buscas una combinación de lujo, comodidad y naturaleza excepcional, Unique Villa Kata es la elección perfecta. Este proyecto es ideal para familias que deseen adquirir una casa acogedora y para inversores que busquen oportunid…
Agencia
Tumanov Group
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Karon, Tailandia
de
$522,133
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Villa Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Villa Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Villa Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Villa Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Villa Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Karon, Tailandia
de
$684,759
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: La opción ideal para quienes valoran el lujo, la privacidad y las impresionantes vistas al mar. Adecuado para vacaciones familiares, residencia permanente e inversiones rentables.Sobre la ubicación: Ubicado cerca de la hermosa play…
Agencia
Tumanov Group
