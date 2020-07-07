  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Villa MONO Champaca

Villa MONO Champaca

Provincia de Phuket, Tailandia
de
$524,059
;
9
Dejar una solicitud
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27384
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Villas de lujo con muchas comodidades e infraestructura desarrollada!
Rendimiento potencial de alquiler: -6%!
Diseño premium minimalista en estilo tropical!

Muebles y decoración: cocina totalmente equipada (ventana, nevera, estufa, capucha), armarios empotrados, baño de invitados, despensa.

MONO Champaca - exclusivas villas de una sola planta de estilo japonés-asiático con su propia piscina de sal y sistema Smart Home a 15 minutos de las mejores playas de Phuket.

Instalaciones e infraestructura: Comunidad climatizada con seguridad, videovigilancia, estacionamiento para 2 coches, fitness, parque infantil, cafetería, Smart Home system inteligente, piscina salada, terraza, zona lounge, jardín de paisajes.

Ubicación:
- cerca: tiendas, cafeterías, restaurantes, sala de boxeo;
- Playa Nai Thon - 13 minutos
- 11 km al aeropuerto.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Provincia de Phuket, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,06M
Villa Ayana Luxury
Si Sunthon, Tailandia
de
$860,186
Villa Sunpao
Choeng Thale, Tailandia
de
$418,707
Villa Botanica Prestige
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,34M
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Karon, Tailandia
de
$1,49M
Está viendo
Villa MONO Champaca
Provincia de Phuket, Tailandia
de
$524,059
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,39M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2006
Número de plantas 2
Área 650 m²
2 objetos inmobiliarios 2
1000 m al mar, Ingresos GarantizadosDespre Complex:Las lujosas villas en Phuket ofrecen oportunidades únicas de relajación e inversión. Amplias villas modernas están rodeadas de paisajes pintorescos y un lago, ubicado a solo 1 km de la playa de Bang Tao. Cerca hay restaurantes, gimnasios, …
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Phuket City Municipality, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Casa adosada Anasiri Paklok (Sansiri)
Casa adosada Anasiri Paklok (Sansiri)
Pa Khlok, Tailandia
de
$155,403
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Introducing Anasiri Paklok, an exciting new housing development by Sansiri, strategically located in a promising area of Phuket. Situated near the iconic Thao Thep Monument, it offers convenient access to various amenities, making it an ideal choice for modern living. Within just 5 minutes, …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones