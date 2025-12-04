  1. Realting.com
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Choeng Thale, Tailandia
de
$808,016
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 360–365 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Perfecto para los amantes de la vida de lujo, la armonía con la naturaleza y los inversores que buscan propiedades prestigiosas en Phuket con un alto potencial de ingresos.Acerca de la ubicación: Rodeado de bosques tropicales, Akra Reside…
Agencia
Tumanov Group
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Thalang, Tailandia
de
$1,34M
Número de plantas 1
Botanica Forestique se desarrolló con una combinación única de vida urbana, estilo de vida saludable y belleza natural. 65 villas con un diseño de lujo moderno con un tamaño de terreno que comienza desde 674 a 1168 metros cuadrados y un tamaño construido que comienza desde 424 a 567 metros …
Asociación
Phuket Property Association
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Thalang, Tailandia
de
$621,118
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Nombre del proyecto: Viriya Green Desarrollador: Viriya Property and Development Co., Ltd. Área terrestre total: 15,017.60 sq.m Número de unidades: 21 Título de la unidad: Freehold/Lease Hold Tipo de villa: piscina de 3-5 dormitorios Tamaño de villa de villa: 360.00 - 748.85 S…
Asociación
Phuket Property Association
John TaylorJohn Taylor
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$627,239
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 267–600 m²
8 objetos inmobiliarios 8
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: La elección perfecta para quienes anhelan una vida lujosa junto al mar, valoran la comodidad y buscan invertir en bienes raíces prestigiosos. El proyecto está diseñado para familias, inversores y cualquiera que desee escapar del ajetreo d…
Agencia
Tumanov Group
Villa Manisa Villas – Pasak
Villa Manisa Villas – Pasak
Villa Manisa Villas – Pasak
Villa Manisa Villas – Pasak
Villa Manisa Villas – Pasak
Villa Manisa Villas – Pasak
Si Sunthon, Tailandia
de
$588,893
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 269–357 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Perfecto para aquellos que buscan una combinación de lujo y privacidad en un paraíso tropical. Una gran opción tanto para la vida personal y la relajación como para fines de inversión.Acerca de la ubicación: El proyecto está ubicado en el…
Agencia
Tumanov Group
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Choeng Thale, Tailandia
de
$682,020
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 333 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Perfectamente adecuado para inversores exigentes que valoran una vida lujosa y tranquila en el corazón de Phuket.Acerca de la ubicación: Bougainvillea Villas está situado cerca de la pintoresca playa Bang Tao en el lado oeste de Phuket. L…
Agencia
Tumanov Group
Villa Naturale Cherng Talay
Villa Naturale Cherng Talay
Villa Naturale Cherng Talay
Villa Naturale Cherng Talay
Villa Naturale Cherng Talay
Villa Naturale Cherng Talay
Choeng Thale, Tailandia
de
$756,997
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 357–511 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Naturale Cherng Talay es ideal para quienes aprecian una vida lujosa e inversiones rentables en el corazón del paraíso tropical de Phuket. El proyecto está diseñado para familias que buscan comodidad y exclusividad.Acerca de la ubicación:…
Agencia
Tumanov Group
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Choeng Thale, Tailandia
de
$438,246
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 227–257 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Entradas gratuitas a Phuket y de regreso!*Para quién es: Estas villas son perfectas para quienes valoran la comodidad, el estilo y la tecnología avanzada, así como para familias que buscan privacidad y cercanía con la naturaleza.Acerca de la ubicación: El proyecto está ubicado cerca de Bang…
Agencia
Tumanov Group
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Si Sunthon, Tailandia
de
$919,448
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Asociación
Phuket Property Association
Villa The Gloria Villa Phuket
Villa The Gloria Villa Phuket
Villa The Gloria Villa Phuket
Villa The Gloria Villa Phuket
Villa The Gloria Villa Phuket
Villa The Gloria Villa Phuket
Si Sunthon, Tailandia
de
$547,259
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 254–493 m²
12 objetos inmobiliarios 12
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*A quién va dirigido: Si sueña con una vida de lujo en uno de los rincones más exquisitos de Phuket, The Gloria Villa Phuket es su elección. El proyecto es ideal para quienes buscan comodidad, privacidad y beneficios de inversión.Sobre la ubicación: La u…
Agencia
Tumanov Group
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$29,691
Número de plantas 1
Asociación
Phuket Property Association
Villa Akra Collection Layan Phase 2
Villa Akra Collection Layan Phase 2
Villa Akra Collection Layan Phase 2
Villa Akra Collection Layan Phase 2
Villa Akra Collection Layan Phase 2
Villa Akra Collection Layan Phase 2
Choeng Thale, Tailandia
de
$752,349
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 360–468 m²
3 objetos inmobiliarios 3
A 700 metros al mar, Totalmente amueblado, Desarrollador confiable Despre complex: El complejo residencial ofrece 28 villas modernas, cada una con una arquitectura única y diseños espaciosos. Las villas varían en tamaño desde 436 a 1.130 metros cuadrados, lo que proporciona un espacio confo…
Agencia
Tumanov Group
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Si Sunthon, Tailandia
de
$1,10M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
AL COMENZAR A DISEÑAR UNA CASA, EL CONCEPTO PRINCIPAL ES EL ENCANTO DE LA FELICIDAD Nuestra misión es capturar el irresistible encanto de las casas rurales e inspirarnos en la sabiduría del diseño de viviendas indígenas asiáticas, perfectamente adaptadas a la vida moderna. Combinamos la be…
Asociación
Phuket Property Association
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Thalang, Tailandia
de
$818,698
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 435 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: Para aquellos que buscan una combinación de lujo y aislamiento en un paraíso tropical. Una excelente opción para compradores exigentes que valoran la comodidad y los beneficios de la inversión.Acerca de la ubicación: Ubicado en la …
Agencia
Tumanov Group
Villa AYANA
Villa AYANA
Villa AYANA
Villa AYANA
Villa AYANA
Villa AYANA
Si Sunthon, Tailandia
de
$638,090
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
¡Villa de lujo con vistas panorámicas a las montañas y al lago! ¡Atractiva propiedad de inversión! ¡Ingresos desde el 8%! ¡Hay un plan de cuotas! ¡Perfectamente adecuado tanto para residencia permanente como para alquiler! La ventajosa ubicación del complejo residencial le garant…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Si Sunthon, Tailandia
de
$1,20M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Nakara Grand Luxury Villas: esto no es solo vivienda; Esta es una elección de estilo de vida. Independientemente de si está buscando un lugar apartado para relajarse, una casa lujosa para relajarse o una propuesta de inversión rentable, este proyecto ofrece todo. Debido a su ubicación de pri…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Rovana Rhea Villa Phuket
Villa Rovana Rhea Villa Phuket
Villa Rovana Rhea Villa Phuket
Villa Rovana Rhea Villa Phuket
Villa Rovana Rhea Villa Phuket
Villa Rovana Rhea Villa Phuket
Si Sunthon, Tailandia
de
$1,91M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 713–1 181 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Una opción ideal para quienes buscan un lugar lujoso y tranquilo para vivir o invertir en Phuket. Adecuado para familias y quienes valoran la privacidad y el acceso a servicios de primera clase.Sobre la ubicación: Ubicado en el corazón de…
Agencia
Tumanov Group
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Thep Krasatti, Tailandia
de
$460,350
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Allthai Village: un nuevo proyecto que incluye 60 villas lujosas con 2-4 habitaciones, ubicadas en el centro de Phuket, rodeada de bosques tropicales, entre mayo de Khao y Bangtao, esta área se llama Phuket Reblevka. En el territorio del sitio hay piscinas privadas de 4x6 metros, estacionami…
Asociación
Phuket Property Association
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Choeng Thale, Tailandia
de
$757,261
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 329–789 m²
12 objetos inmobiliarios 12
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Ideal para quienes buscan el máximo nivel de lujo y comodidad en una de las zonas más prestigiosas de Phuket. Una opción perfecta para familias y estancias prolongadas, gracias a la prohibición de alquileres a corto plazo.Sobre la ubicaci…
Agencia
Tumanov Group
Villa Trisara
Villa Trisara
Villa Trisara
Villa Trisara
Villa Trisara
Villa Trisara
Choeng Thale, Tailandia
de
$3,60M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2019
Número de plantas 1
Área 630–2 077 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Distancia al mar: 150 m, Garantía de ingresosSobre el complejo:En una bahía apartada de Phuket, hay 37 villas privadas de lujo, cada una con impresionantes vistas al mar. Las villas cuentan con amplias áreas de estar interiores y exteriores, así como piscinas privadas que combinan armoniosam…
Agencia
Tumanov Group
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Thalang, Tailandia
de
$1,26M
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
A Symphony of Serenity Amidst The Forest About Us Tranquilly in the midst of nature where you can feel completely relaxed. A waterfall garden that will bring you to the middle of nature but nonetheless luxurious and comfy with a modern luxury design with a common area where you can enjoy …
Asociación
Phuket Property Association
Villa Botanica Pru Jamрa
Villa Botanica Pru Jamрa
Villa Botanica Pru Jamрa
Villa Botanica Pru Jamрa
Villa Botanica Pru Jamрa
Thalang, Tailandia
de
$474,766
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 280 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Desarrollador confiable, completamente amueblado y listo para mudarseDespre Complex:Este lujoso complejo residencial en Phuket incluye 15 amplias villas, ideales para una vida cómoda y de ocio. La arquitectura combina elementos modernos y tailandeses. Las villas ofrecen áreas que van desde 3…
Agencia
Tumanov Group
Villa Botanica Modern loft 2
Villa Botanica Modern loft 2
Villa Botanica Modern loft 2
Villa Botanica Modern loft 2
Villa Botanica Modern loft 2
Villa Botanica Modern loft 2
Si Sunthon, Tailandia
de
$764,549
Número de plantas 1
"Adopte un estilo de vida moderno y lujoso en plena naturaleza en Botanica Modern Loft II" Botanica Modern Loft II, que sigue el exitoso proyecto Botanica Modern Loft, es una villa estilo loft que satisface las necesidades de la nueva generación que desea la comodidad de vivir pero que aún …
Asociación
Phuket Property Association
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,38M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 525 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Ideal para quienes buscan una combinación de lujo y comodidad en una ubicación pintoresca. Adecuado tanto para vivir en familia como para oportunidades de inversión.Acerca de la ubicación: Ubicado en la prestigiosa zona de Phuket, Bang Ta…
Agencia
Tumanov Group
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Si Sunthon, Tailandia
de
$1,55M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 528–684 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Una opción ideal para quienes buscan una combinación de lujo y privacidad. Punyisa Luxury Villas Bang Jo es adecuada tanto para residencia permanente como para inversiones de altos ingresos.Acerca de la ubicación: Ubicado en la prestigios…
Agencia
Tumanov Group
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Choeng Thale, Tailandia
de
$741,114
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Discover the perfect blend of elegance, comfort, and functionality at 8 Season Luxury Villas – Autumn, a premier residential development nestled in the serene and sought-after area of Layan, Phuket. These villas redefine modern luxury, offering spacious living in harmony with nature. Soph…
Asociación
Phuket Property Association
Villa The Villas Overlooking Layan
Villa The Villas Overlooking Layan
Villa The Villas Overlooking Layan
Villa The Villas Overlooking Layan
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,59M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2016
Número de plantas 3
Área 455–900 m²
6 objetos inmobiliarios 6
1600 m al Mar, Ingresos GarantizadosDespre Complex:Una exclusiva comunidad cerrada de villas ejecutivas con impresionantes vistas al mar ofrece alojamiento de lujo con piscinas privadas ajardinadas. Las villas cuentan con 3-6 dormitorios y una sala de estar principal. Situado en la pintoresc…
Agencia
Tumanov Group
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,91M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 907 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Una opción ideal para quienes buscan una vida lujosa en armonía con la naturaleza. Adecuado para inversores, familias y compradores exigentes que buscan una combinación única de comodidad y exotismo.Sobre la ubicación: Island Collection e…
Agencia
Tumanov Group
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,47M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Hay 10 villas privadas en el territorio protegido, cada una con una piscina individual. La sala de estar total se encuentra en el centro de la villa y combina la sala de estar, el comedor y la cocina. Cuatro habitaciones están adyacentes desde diferentes lados, todas las habitaciones tiene…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Thalang, Tailandia
de
$863,423
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Área 462–593 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Asociación
Phuket Property Association
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,39M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
El proyecto es único en su escala: Botanica Grand Avenue. Ubicado en una ubicación privilegiada. Una comunidad multiformato que consta de villas de lujo, condominios y una amplia infraestructura. El grandioso proyecto, que incluye 100 villas con 4-5 dormitorios y 5-8 baños, presentadas en di…
Asociación
Phuket Property Association
Villa The Residence Resort and Spa Retreat
Villa The Residence Resort and Spa Retreat
Villa The Residence Resort and Spa Retreat
Villa The Residence Resort and Spa Retreat
Villa The Residence Resort and Spa Retreat
Villa The Residence Resort and Spa Retreat
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$1,33M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 400–499 m²
2 objetos inmobiliarios 2
A 1700 m del mar, Listo para entrar a vivir, Totalmente amuebladoDespre complex:Un lujoso resort ubicado en el corazón de la playa Bang Tao en Phuket. A sólo 1,7 km de la playa, rodeada de exuberantes paisajes verdes. El complejo incluye una colección de villas de uno o tres dormitorios. Las…
Agencia
Tumanov Group
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,47M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 533–606 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Apto para: El proyecto Erawana Grand es ideal para compradores exigentes que buscan una vida lujosa e inversiones rentables. Este complejo está diseñado para brindar máxima comodidad y privacidad.Acerca de la ubicación: Erawana Grand está ubicado cerca …
Agencia
Tumanov Group
Villa ZENITHY LUXE
Villa ZENITHY LUXE
Villa ZENITHY LUXE
Villa ZENITHY LUXE
Villa ZENITHY LUXE
Villa ZENITHY LUXE
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,11M
Número de plantas 1
¡Excelente opción de inversión! ¡Rendimiento desde el 8%! ¡Perfecto tanto para residencia permanente como para alquiler! Zenithy Luxe Villas está ubicada en la popular zona residencial de Pasak en Cherng Talay. Esta nueva fase del exitoso desarrollo de Zenithy constará de 9 villas de l…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,08M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 493–535 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas gratuitas a Phuket y de regreso!*Para quién es: Perfecto para aquellos que realmente aprecian el lujo, la tranquilidad y el estilo tailandés moderno, ubicado en una de las zonas más prestigiosas de Phuket. Este proyecto está diseñado para compradores exigentes que buscan un lugar c…
Agencia
Tumanov Group
Villa Manor
Villa Manor
Villa Manor
Villa Manor
Villa Manor
Villa Manor
Si Sunthon, Tailandia
de
$891,313
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Un nuevo proyecto de lujosas villas en el corazón de la isla de Phuket El nuevo proyecto prestigioso comenzó en el corazón de Phuket, el popular área de Bang Tao. La ubicación del complejo proporciona un acceso conveniente a la infraestructura desarrollada del distrito y tiene en cuenta l…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,69M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2019
Número de plantas 2
Área 350 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Completamente amueblado, garantía de ingresosSobre el complejo:En el lado oeste de Phuket, hay 32 lujosas villas privadas en un estilo tropical moderno. Las villas tienen parcelas que van desde 400 a 1200 metros cuadrados e incluyen 3-4 habitaciones. El complejo está equipado con un sistema …
Agencia
Tumanov Group
Villa Villa Qabalah
Villa Villa Qabalah
Villa Villa Qabalah
Villa Villa Qabalah
Villa Villa Qabalah
Villa Villa Qabalah
Si Sunthon, Tailandia
de
$416,334
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 237–617 m²
10 objetos inmobiliarios 10
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Ideal para quienes buscan alojamiento de lujo en Phuket con la opción de ingresos pasivos. Este proyecto está diseñado para familias e inversores que valoran la comodidad y las ganancias a largo plazo.Sobre la ubicación: Villa Qa…
Agencia
Tumanov Group
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$774,040
RainPalm Villa es un proyecto inspirado en la creación de edificios simples para cumplir con el estilo de vida de todos los que buscan un lugar para vivir para relajarse o alquilar bajo el concepto de paz y felicidad, que es el significado del proyecto. Los árboles de palma de lluvia se con…
Asociación
Phuket Property Association
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Thalang, Tailandia
de
$699,311
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 3
Área 350–352 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: Perfecto para quienes buscan un alojamiento lujoso y confortable en el corazón de Phuket. El proyecto es atractivo para familias e inversores que valoran el diseño único, las tecnologías modernas y la proximidad a las mejores playa…
Agencia
Tumanov Group
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Thalang, Tailandia
de
$564,760
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 221–408 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Billetes de ida y vuelta gratis a Phuket!*Para quién es: Perfecto para familias que buscan residencias permanentes de lujo y para inversores que buscan obtener ingresos estables por alquiler en el popular complejo turístico de Phuket.Acerca de la ubicación: Trichada Essence está ubicado en …
Agencia
Tumanov Group
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,02M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Experimente la vida de lujo en Naturale Cherng Talay, un proyecto visionario en Phuket '; s Prime Cherng Talay. Fusionando la estética tropical moderna con elegancia internacional estándar, este santuario está meticulosamente elaborado para la alegría familiar. Desde la acogedora piscina de …
Asociación
Phuket Property Association
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Thalang, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Concepto de diseñoPara su mayor hecho de vivir en un lugar particular, THE RESIDENCE PRIME está diseñado para la exclusividad en todos los aspectos de su vida privilegiada. Más que un simple “hogar” pero un precioso regalo llamado “perfección”. Lo último a su alcance. Descubra más allá de la…
Asociación
Phuket Property Association
Villa The Breeze Villas Phuket
Villa The Breeze Villas Phuket
Villa The Breeze Villas Phuket
Villa The Breeze Villas Phuket
Villa The Breeze Villas Phuket
Villa The Breeze Villas Phuket
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$908,549
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Área 408–496 m²
8 objetos inmobiliarios 8
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: Perfecto para quienes aspiran a vivir una vida de lujo en un paraíso tropical. El proyecto Breeze Villas está diseñado para familias e inversores que buscan viviendas exclusivas con altos estándares de calidad y privacidad.Sobre la…
Agencia
Tumanov Group
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Si Sunthon, Tailandia
de
$1,01M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 342–477 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Ideal para quienes buscan la armonía entre el minimalismo y el lujo en un hermoso entorno natural. El proyecto está diseñado para personas exigentes que valoran la comodidad y la privacidad.Sobre la ubicación: Ubicadas en Manik, Thalang, …
Agencia
Tumanov Group
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Choeng Thale, Tailandia
de
$751,188
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Welcome to Gold Chariot Pool Villa, a contemporary and luxurious pool villas. We are located in a private and quiet area of Cherngtalay, Talang, Phuket. Located in Phuket, 2.4 km from Bang Tao Beach, Gold Chariot Pool Villa has accommodations with a restaurant, free WiFi, a 24-hour front …
Asociación
Phuket Property Association
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Sakhu, Tailandia
de
$488,771
Número de plantas 2
Villa moderna cerca de Layan Beach en Phuket. ¡Excelente opción para residencia permanente, inversión o alquiler! ¡Renta desde el 8%! ¡Cuotas disponibles! Aileen Villas Layan Fase V es un complejo de villas privadas con piscina de estilo moderno y lujoso, a sólo 1 km de la playa de …
Agencia
DDA Real Estate
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$682,020
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 393 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Marquis Estates es la solución ideal para compradores exigentes que buscan una combinación de lujo y privacidad en un paraíso tropical. Adecuado para familias, inversores y cualquier persona que busque un alojamiento prestigioso en uno de…
Agencia
Tumanov Group
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Si Sunthon, Tailandia
de
$532,897
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Área 244–324 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un nuevo proyecto de villas premium en una ubicación apartada El proyecto de villas premium ubicadas en el centro de Phuket, en el área de Sunton fue construido en febrero de 2023. Cerca están Porto de Phuket, el centro comercial Robinson Thalang y Boat Avenue, así como la Escuela Inter…
Asociación
Phuket Property Association
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Choeng Thale, Tailandia
de
$955,924
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 451–571 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es adecuado: El proyecto Teak Forestias es perfecto para quienes buscan una combinación de lujo y privacidad en armonía con la naturaleza. Es un lugar ideal para familias, quienes prefieren la reclusión y los conocedores del diseño con…
Agencia
Tumanov Group
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Thalang, Tailandia
de
$759,453
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 354 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*Para quién es: Perfecto para quienes buscan un estilo de vida lujoso, moderno y tranquilo en una zona pintoresca, y para quienes aprecian las inversiones de alta calidad.Acerca de la ubicación: Anchan Indigo se encuentra en Thalang, la parte norte de P…
Agencia
Tumanov Group
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,40M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
ENJOY AN EXCLUSIVE EXPERIENCE The VILLA MAYA is a family compound designed as an immersive yet modern retreat with tropical tone over the golden valued location where is worth for investment and living. Villa Maya is an immersive, modern retreat with a tropical ambiance, nestled in a h…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,39M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2006
Número de plantas 2
Área 650 m²
2 objetos inmobiliarios 2
1000 m al mar, Ingresos GarantizadosDespre Complex:Las lujosas villas en Phuket ofrecen oportunidades únicas de relajación e inversión. Amplias villas modernas están rodeadas de paisajes pintorescos y un lago, ubicado a solo 1 km de la playa de Bang Tao. Cerca hay restaurantes, gimnasios, …
Agencia
Tumanov Group
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,51M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
La impresionante vista panorámica de 360° de las montañas desde cada villa es absolutamente impresionante e incomparable. Esta galardonada villa refleja la vida de lujo de primera calidad, que es la firma de BOTANICA Luxury. Rodeado de exuberantes colinas y hermosos paisajes, este paraíso ti…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,32M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2008
Número de plantas 1
Área 345–380 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Distancia al mar: 500 m, Garantía de ingresos, Totalmente amueblado, Desarrollador confiable Despre complex: Un complejo de villas aisladas a orillas del mar de Andamán, cada una con piscina privada, sala de estar, comedor y cocina de planta abierta. Los amplios dormitorios están equipados c…
Agencia
Tumanov Group
Villa Celestia Villas
Villa Celestia Villas
Villa Celestia Villas
Villa Celestia Villas
Villa Celestia Villas
Villa Celestia Villas
Choeng Thale, Tailandia
de
$972,358
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 467–563 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Ideal para: Celestia Villas es perfecta para quienes buscan una combinación de lujo, privacidad y comodidad en la pintoresca Phuket. Un proyecto para personas exigentes que valoran la alta calidad de vida y las inversiones inteligentes.Ubicación: El pro…
Agencia
Tumanov Group
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Sakhu, Tailandia
de
$363,588
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 180–205 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*A quién va dirigido: Estas lujosas villas son ideales para quienes buscan una vida tranquila y privada cerca de la naturaleza en Phuket. Aileen Villas Naithon satisfará los requisitos de los compradores exigentes que valoran la comodidad y la elegancia …
Agencia
Tumanov Group
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Si Sunthon, Tailandia
de
$333,135
Opciones de acabado Con acabado
THALA VILLASEste proyecto poco común y fuera del mercado incluye 4 villas de lujo de estilo moderno en parcelas subdivididas que son propiedad directa del desarrollador. Cada villa de 3 dormitorios y 4 baños tiene una superficie de 254 metros cuadrados y cuenta con una gran terraza con una p…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,10M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 547–1 142 m²
8 objetos inmobiliarios 8
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Perfecto para aquellos que aprecian un estilo de vida lujoso y sereno en Phuket. Adecuado tanto para uso personal como para fines de inversión.Acerca de la ubicación: Ubicado en el área de Bang Tao Beach, Botanica Sky Valley ofrece una ex…
Agencia
Tumanov Group
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,07M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Zenithy Luxe consta de solo 9 lujosas villas con una piscina privada con 3-4 habitaciones en el prestigioso área de Bangtao en la costa noroeste de Phuket. Nuestras villas ofrecen una combinación única de diseño moderno con la impresionante belleza natural de Tailandia. Los techos altos y un…
Asociación
Phuket Property Association
Villa LAYAN LUCKY VILLAS II
Villa LAYAN LUCKY VILLAS II
Villa LAYAN LUCKY VILLAS II
Villa LAYAN LUCKY VILLAS II
Villa LAYAN LUCKY VILLAS II
Villa LAYAN LUCKY VILLAS II
Villa LAYAN LUCKY VILLAS II
Choeng Thale, Tailandia
de
$853,199
Número de plantas 1
Villa moderna en el complejo residencial LAYAN LUCKY VILLAS II en la zona de Thalang. ¡Gran opción para inversión! ¡Perfecto tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡Un proyecto único que ofrece rendimientos de alquiler del 6% anual! ¡Cuotas disponibles! Los interior…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Thalang, Tailandia
de
$587,866
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 305–380 m²
11 objetos inmobiliarios 11
¡Entradas gratuitas de ida y vuelta a Phuket!*Para quién es: Una elección perfecta para quienes buscan una combinación de lujo y tranquilidad en uno de los lugares más pintorescos de Phuket. Ideal para familias, entusiastas del golf, turistas activos y cualquier persona que valore un alto ni…
Agencia
Tumanov Group
Villa Rainpalm Villas
Villa Rainpalm Villas
Villa Rainpalm Villas
Villa Rainpalm Villas
Villa Rainpalm Villas
Villa Rainpalm Villas
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$766,930
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 307–350 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: La opción perfecta para quienes desean disfrutar de una vida de lujo en una isla tropical. El proyecto es adecuado para familias, amantes de la naturaleza e inversores que buscan una propiedad con un alto potencial de ingresos.Sobr…
Agencia
Tumanov Group
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Sakhu, Tailandia
de
$384,502
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Esto es – La sexta fase del complejo Aileen Nai Thon, que se encuentra entre Nai Thon y Nai Yang. Las villas en esta etapa se construirán en una suave ladera rodeada de vegetación tropical y están a solo unos minutos en auto de las costas arenosas de Nai Thon y Nai Yang, así como del Aeropu…
Asociación
Phuket Property Association
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,26M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
El proyecto Ozone Grand Residences Bangtao está desarrollado por un desarrollador exitoso en Phuket y está ubicado en una zona popular junto al popular complejo Laguna Phuket y cerca de la playa de arena de Bangtao.El proyecto constará de 29 villas con piscina, cada una decorada con una herm…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Botanica Modern Loft II
Villa Botanica Modern Loft II
Villa Botanica Modern Loft II
Villa Botanica Modern Loft II
Villa Botanica Modern Loft II
Villa Botanica Modern Loft II
Si Sunthon, Tailandia
de
$701,138
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 288–360 m²
11 objetos inmobiliarios 11
¡Billetes de ida y vuelta gratis a Phuket!*Para quién es: Perfecto para aquellos que sueñan con un estilo de vida lujoso en un entorno moderno en una de las islas más hermosas del mundo. Adecuado tanto para residencia permanente como para inversión rentable.Sobre la ubicación: El proyecto Bo…
Agencia
Tumanov Group
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$1,19M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Si busca lujo, privacidad, privilegios y relajación, todo esto y más lo puede encontrar en The Breeze Villas Phuket. Lo más importante es que puede invertir con confianza sabiendo que nuestra tierra es propiedad total del desarrollador.Únase a nosotros al comienzo de nuestro viaje, disfrute …
Asociación
Phuket Property Association
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Thep Krasatti, Tailandia
de
$575,899
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 456 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Garantía de ingresos del 6% Despre Complex: Esta colección de 5 villas exquisitamente diseñadas ofrece un santuario en medio de la naturaleza en una prestigiosa zona de Phuket. Cada residencia cuenta con 4 dormitorios con baño privado, un dormitorio principal de 58 m² con vestidor y sala de …
Agencia
Tumanov Group
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Sakhu, Tailandia
de
$451,941
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 206–266 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Entradas a Phuket y regreso gratis!*Para quién es adecuado: PHUVISTA 3 – Naiyang Beach es perfecto para quienes buscan una combinación de lujo, tranquilidad y una ubicación conveniente cerca de las playas más hermosas de Phuket. Es ideal para compradores exigentes que valoran la comodidad y…
Agencia
Tumanov Group
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Thalang, Tailandia
de
$984,684
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Área 560–600 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Perfecto para quienes buscan lujo moderno y comodidad en un entorno tropical. Adecuado para familias, amigos y compradores inversores que buscan viviendas prácticas y de alta tecnología.Acerca de la ubicación: Layan Lucky Villas – Phase 1…
Agencia
Tumanov Group
Villa Ansaya Phuket
Villa Ansaya Phuket
Villa Ansaya Phuket
Villa Ansaya Phuket
Villa Ansaya Phuket
Villa Ansaya Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$725,845
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 300–340 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Ideal para quienes desean vivir en el lujo, rodeados de naturaleza tropical. Una opción perfecta para familias, inversores y cualquiera que busque un lugar tranquilo para relajarse o residir de forma permanente.Sobre la ubicación…
Agencia
Tumanov Group
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Choeng Thale, Tailandia
de
$591,295
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Una villa con piscina privada que combina el estilo tradicional y moderno tailandés. Está hecha para alguien que busca una residencia sencilla pero con detalles exquisitos y que se maravilla con la artesanía tailandesa decorada de manera armoniosa en esta casa moderna.Una hermosa mujer bronc…
Asociación
Phuket Property Association
Villa The Gloria
Villa The Gloria
Villa The Gloria
Villa The Gloria
Villa The Gloria
Villa The Gloria
Si Sunthon, Tailandia
de
$594,820
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Al entrar en la villa, será atropellado de inmediato por los interiores espaciosos y aireados, diseñados para aprovechar al máximo las impresionantes vistas y la luz natural. La sala de estar y comedor de planta abierta es el lugar perfecto para relajarse y relajarse después de un día explor…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Qabalah Phase 1-2
Villa Qabalah Phase 1-2
Villa Qabalah Phase 1-2
Villa Qabalah Phase 1-2
Villa Qabalah Phase 1-2
Villa Qabalah Phase 1-2
Si Sunthon, Tailandia
de
$1,08M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Qabalah Villas está situada en el hermoso y verde corazón de Phuket El proyecto se enmarca en la unión con la naturaleza, conservándose la mayor parte de las áreas verdes en el territorio del complejo. Cada villa tiene su propio jardín en la azotea. Las villas están disponibles con 2-4 dorm…
Asociación
Phuket Property Association
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Choeng Thale, Tailandia
de
$825,707
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
LAS RESIDENCIAS OZONE FASE IV Disfrute de la sublime sensación de calidez radiante y comodidad incomparable mientras explora nuestras distintivas villas de una sola planta, que cuentan con una gama cuidadosamente seleccionada de residencias de lujo contemporáneas. Deléitese con la gran amp…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Sakhu, Tailandia
de
$540,910
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Phuvista 3 - Naiyang Beach. La moderna villa de piscina de lujo balinés para ti. Descubra la belleza de una moderna villa de piscina de lujo balinés, que combina la estética contemporánea elegante y las comodidades de alto rango para una comodidad de vida óptima. Estas nuevas villas de pisc…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Choeng Thale, Tailandia
de
$828,973
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Botanica LouvreUbicada en medio de los serenos paisajes de Bangtao Beach, a lo largo del tranquilo Pasak Soi 8 en Cherngtalay, Phuket, Tailandia, Botanica Luxury Villa se erige como un testimonio de la elegancia contemporánea y la vida refinada.Inspirándose en la icónica silueta del Museo de…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Thalang, Tailandia
de
$887,767
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
2 objetos inmobiliarios 2
La tercera fase de las mejores villas en el centenary Banyan El proyecto alberga 19 villas de diversos diseños convenientes y profundamente trabajados y mejorados que se entregarán en 2024. El área de Bang Tao, donde se encuentra el complejo, es conocido por su rica infraestructura: much…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Choeng Thale, Tailandia
de
$780,876
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 337 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Ingresos GarantizadosDespre Complex:El complejo incluye 8 villas de una sola planta con distribuciones y parcelas idénticas que van desde 435 a 560 m². Cada villa cuenta con 3 dormitorios, 3 baños, una sala de estar diáfana con techos abovedados, un dormitorio principal de 37 m² con vestidor…
Agencia
Tumanov Group
Villa Walai Layan Villas – Phase 2 Sea View
Villa Walai Layan Villas – Phase 2 Sea View
Villa Walai Layan Villas – Phase 2 Sea View
Villa Walai Layan Villas – Phase 2 Sea View
Villa Walai Layan Villas – Phase 2 Sea View
Villa Walai Layan Villas – Phase 2 Sea View
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,45M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 601–651 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Ideal para quienes buscan un alojamiento de lujo con impresionantes vistas al mar en una de las ubicaciones más prestigiosas de Phuket. Este proyecto es perfecto para residencia permanente, vacaciones e inversión rentable.Sobre la ubicaci…
Agencia
Tumanov Group
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Si Sunthon, Tailandia
de
$400,954
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 211 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Se admiten mascotas, completamente amuebladasDespre Complex:Está previsto que este nuevo complejo residencial en Phuket esté terminado en diciembre de 2023. El complejo consta de 13 villas privadas, cada una con 4 dormitorios y piscinas contiguas. La arquitectura moderna se combina con mater…
Agencia
Tumanov Group
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Thalang, Tailandia
de
$737,064
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Nuestro objetivo es comprender y entregar productos que capturen la esencia del hogar. Nuestro objetivo es proporcionar las propiedades más adecuadas para las necesidades de nuestros clientes, agentes y socios comerciales para crecer de manera sostenible y constante en el sector de desarroll…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Balco
Villa Balco
Villa Balco
Villa Balco
Villa Balco
Villa Balco
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$953,088
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Asociación
Phuket Property Association
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Sakhu, Tailandia
de
$234,791
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Overview 12 Exclusive Pool Villas Land Plot Sizes: 140 - 250 sq.m. Total Built-Up Area: 120 - 230 sq.m. Two villa types tailored to your needs: Type 1: 2 Bedrooms, 2 Bathrooms, Private Pool (3.5 x 7 m), and 2 Carports. Type 2: 3 Bedrooms, 3 Bathrooms, Private Pool (3.5 x 7 m)…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Sakhu, Tailandia
de
$888,638
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
TIARA Saku, Private Villas in Phuket Live in the Heart of a Hidden Gem. TIARA Saku goes beyond being merely a villa; it’;s a sanctuary where the boundaries between home and nature seamlessly blur, creating an unparalleled lifestyle that celebrates the beauty of living with and within the …
Asociación
Phuket Property Association
Villa Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Choeng Thale, Tailandia
de
$5,75M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 793 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: Una opción ideal para quienes valoran un estilo de vida lujoso y sereno en una isla tropical. Adecuado para vacaciones familiares, residencia permanente o una inversión rentable.Sobre la ubicación: Ubicado a orillas de la pintoresc…
Agencia
Tumanov Group
Villa Louvre Villa – Phuket
Villa Louvre Villa – Phuket
Villa Louvre Villa – Phuket
Villa Louvre Villa – Phuket
Villa Louvre Villa – Phuket
Villa Louvre Villa – Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$685,471
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 343–379 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Billetes de ida y vuelta gratis a Phuket!*Para quién es: Perfecto para quienes buscan una combinación de lujo moderno y aislamiento en Phuket. Ideal tanto para familias como para individuos que valoran la comodidad y los beneficios de la inversión.Acerca de la ubicación: Ubicadas en Pasak S…
Agencia
Tumanov Group
Villa Avana Luxury Villa
Villa Avana Luxury Villa
Villa Avana Luxury Villa
Villa Avana Luxury Villa
Villa Avana Luxury Villa
Villa Avana Luxury Villa
Si Sunthon, Tailandia
de
$1,36M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 551–586 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas a Phuket y de regreso como regalo!*Para quién es:Ideal para compradores exigentes que buscan una combinación de lujo, privacidad y comodidad en el corazón de Phuket.Acerca de la ubicación:Avana Luxury Villa está situada en el distrito de Thalang, Phuket, Tailandia. Esta ubicación e…
Agencia
Tumanov Group
Villa ALISHA GRAND
Villa ALISHA GRAND
Villa ALISHA GRAND
Villa ALISHA GRAND
Villa ALISHA GRAND
Villa ALISHA GRAND
Si Sunthon, Tailandia
de
$432,929
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
¡Fondo de inversión en el corazón de Si Sunton! ¡Ingresos desde el 7 %! Plan de cuotas! ¡villa amueblada! Vistas espectaculares, vistas panorámicas de la belleza natural circundante. Alisha Grand: el exquisito complejo ofrece una combinación de lujo moderno y naturaleza serena, lo que lo…
Agencia
DDA Real Estate
