  2. Tailandia
  3. Pa Khlok
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Pa Khlok, Tailandia

Villa KHANTHASIA EDEN HILL
Villa KHANTHASIA EDEN HILL
Pa Khlok, Tailandia
$685,101
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
The villas on the slope of the hill each villa is carefully designed in such a way as to ensure maximum confidentiality, as well as the ability to admire the stunning natural landscapes and wonderful colors of evening sunset. The project is designed in a unique and modern architectural s…
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Sakhu, Tailandia
$534,442
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
"donde la naturaleza no descubierta se encuentra con lujo". El nombre Amrits está arraigado de la antigua palabra tailandesa "Amarit" que significa el agua de la vida. Si bien nuestras villas están ubicadas cerca de una de la playa más hermosa de Phuket, también está rodeada por un exu…
Villa Maison Sky Villa
Villa Maison Sky Villa
Thalang, Tailandia
$597,110
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 300–388 m²
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Este proyecto es ideal para quienes aspiran a una vida lujosa con impresionantes vistas al mar en Phuket, valoran la privacidad y una calidad excepcional. Maison Sky Villa es adecuada tanto para residencia permanente como para fines de in…
Villa Botanica Ocean Valley Villas
Villa Botanica Ocean Valley Villas
Pa Khlok, Tailandia
$1,94M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 625–1 341 m²
¡Entradas gratuitas a Phuket y de regreso!*Ideal para: El proyecto Botanica Ocean Valley Villas es perfecto para quienes buscan vivir en armonía con la naturaleza sin comprometer la comodidad y el lujo. Es una opción ideal para familias e inversores que valoran la exclusividad y la tranquili…
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Thep Krasatti, Tailandia
$912,851
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Anchan Mountain Breeze es un desarrollo de villa en Thep Krasattri, Phuket, con lujosas villas de 3 a 4 habitaciones diseñadas con amplios espacios de vida de 473 a 709 m2. Estas villas presentan una arquitectura moderna que armoniza con la belleza natural del entorno.Cada villa incluye una …
Villa Tyssen Yamu
Villa Tyssen Yamu
Pa Khlok, Tailandia
$135,306
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 68–136 m²
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*A quién va dirigido: Perfecto para inversores y familias que buscan alojamiento de lujo en un paraíso tropical, que ofrezca un alto nivel de vida y tranquilidad.Sobre la ubicación: Tyssen Yamu se encuentra en la pintoresca zona de Yamu, al este d…
Villa Ozone Villa Phuket – 8% guarantee – 5 years
Villa Ozone Villa Phuket – 8% guarantee – 5 years
Pa Khlok, Tailandia
$178,037
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 90–525 m²
Entradas a Phuket y Back como regalo! *Para quién es:Una opción ideal para aquellos que buscan una combinación de lujo, naturaleza y bienestar. El proyecto es adecuado tanto para residencia personal como para inversores que buscan un ingreso estable de alquiler.Sobre la ubicación:Ozone Villa…
Villa Maison Sky
Villa Maison Sky
Thalang, Tailandia
$647,903
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Maison Sky Villas Phuket Experience luxury redefined with our modern and distinctive Tropical-style Pool Villa, where contemporary design meets the serene beauty of nature. This exclusive property offers sweeping panoramic sea views, allowing you to immerse yourself in the breathtaking surr…
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Thep Krasatti, Tailandia
$136,787
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 1
Área 71 m²
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Adecuado para quienes buscan una combinación de tranquilidad y lujo en la tropical Phuket. Este es el proyecto ideal para residentes a largo plazo, expatriados e inversores que buscan un estilo estético japonés e ingresos garanti…
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Pa Khlok, Tailandia
$107,145
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Infinity Life Club is a unique complex for a comfortable and carefree life in the bosom of nature in Phuket. The project offers not only apartments, but also villas with private pools, combining modern comfort with high -class medical care and health services. Residents can enjoy a variet…
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Thep Krasatti, Tailandia
$163,560
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Utopia Thalang es un proyecto de casas adosadas bien diseñado y adecuado para vivir a largo plazo. Decorado en puro estilo japonés de sencillez y minimalismo, rodeado de la naturaleza pura de Phuket. El proyecto incluye casas adosadas de 2 y 3 dormitorios, salas de estar y cocinas completas.…
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Thep Krasatti, Tailandia
$808,490
Número de plantas 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукета, где элегантность встречается с природной красотой! ¡Рассрочка! Живописные виды на горы и сады заповедника Кхао Пра Тео. Duración del juego: 15 minutos hasta el juego Най-Янг. В стоимость виллы включен басс…
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Thep Krasatti, Tailandia
$906,868
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 473–709 m²
¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*Para quién es: Una opción ideal para quienes buscan lujo y tranquilidad en un paraíso tropical. El proyecto Anchan Mountain Breeze es adecuado tanto para una vida cómoda como para obtener beneficios de inversión.Acerca de la ubicación: Ubicado en el ár…
Casa adosada Anasiri Paklok (Sansiri)
Casa adosada Anasiri Paklok (Sansiri)
Pa Khlok, Tailandia
$155,403
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Introducing Anasiri Paklok, an exciting new housing development by Sansiri, strategically located in a promising area of Phuket. Situated near the iconic Thao Thep Monument, it offers convenient access to various amenities, making it an ideal choice for modern living. Within just 5 minutes, …
Villa The Ozone Campus
Villa The Ozone Campus
Thalang, Tailandia
$681,751
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
La mejor vida para la familia Presentamos la villa del campus de ozono, una exquisita colección de nuevas villas de piscina para la venta en la encantadora isla de Phuket. Este notable proyecto residencial ofrece un estilo de vida lujoso, perfectamente situado junto al famoso Centro Deport…
Villa Orienna Azure Villas
Villa Orienna Azure Villas
Sakhu, Tailandia
$534,112
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 272–441 m²
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Orienna Azure Villas es ideal para personas exigentes que valoran el lujo, la tranquilidad y la comodidad. Es el lugar perfecto para residencia personal, ocio o inversiones rentables en el creciente mercado inmobiliario de Phuket…
Villa The Ozone Campus Villa
Villa The Ozone Campus Villa
Thalang, Tailandia
$542,329
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 306–394 m²
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Perfecto para:Ideal para familias con niños, personas activas e inversores que buscan comprar una vivienda de lujo en la prestigiosa zona de Phuket.Sobre la ubicación:Ubicada en la zona de Thalang, en el noroeste de Phuket, The Ozone Campus Villa está s…
Villa Botanica Wisdom
Thalang, Tailandia
$590,855
Opciones de acabado Con acabado
Introducing Botanica Luxury Villas: Where Luxury Meets Tranquility Near UWCI and Thanyapura Sports Hotel. Nestled just moments away from the renowned UWCI International School and the prestigious Thanyapura Sports Hotel, our latest development, Botanica Wisdom, offers an unparalleled living…
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Thalang, Tailandia
$559,044
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 320–340 m²
Mobiliario completo, desarrollador confiableDespre complex:El proyecto incluye 47 unidades únicas, que ofrecen amplias villas con áreas que van desde 450 a 650 m2. La arquitectura combina elementos modernos y tradicionales, creando un espacio habitable armonioso. El complejo cuenta con una z…
Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
Pa Khlok, Tailandia
$246,239
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 150–440 m²
¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*Para quién es: El proyecto T Forest es perfecto para inversores de élite, jubilados y propietarios de viviendas vacacionales que aprecian la privacidad, la comodidad y el atractivo de la inversión.Acerca de la ubicación: El T Forest está ubicado en la …
Villa Amrits Luxury Villas
Villa Amrits Luxury Villas
Sakhu, Tailandia
$493,027
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 270 m²
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: Ideal para quienes buscan un alojamiento lujoso y tranquilo rodeado de naturaleza, así como para inversores interesados ​​en propiedades inmobiliarias de alta rentabilidad en un lugar turístico popular.Acerca de la ubicación: Ubica…
Villa Prestige Villa Phuket
Villa Prestige Villa Phuket
Thep Krasatti, Tailandia
$572,459
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 298–550 m²
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Ideal para quienes buscan una combinación de lujo, naturaleza y tranquilidad. Este proyecto está diseñado para personas exigentes que valoran la comodidad y la exclusividad.Acerca de la ubicación: Ubicado en la pintoresca zona de Thalang …
Villa Utopia Yamu – 6% Guaranteed – 2 years
Villa Utopia Yamu – 6% Guaranteed – 2 years
Pa Khlok, Tailandia
$128,863
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 1
Área 68–86 m²
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Adecuado para:Ideal para inversores, familias con niños, así como para aquellos que buscan una combinación de lujo e ingresos estables por alquiler.Acerca de la ubicación:Utopia Yamu está ubicada en la pintoresca zona de Paklok, Thalang, Phuket. Está a …
