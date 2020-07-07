Villa Mount Mono

Villas únicas en Phuket Island! ¡Instalaciones disponibles!

Rendimiento de alquiler: aproximadamente 6-7% anual!

Incluye: cocina totalmente equipada, armarios empotrados, acabado, plomería, aire acondicionado.

MOUNT MONO es una colección de exclusivas villas de diseño en estilo japonés-asiático, con vistas panorámicas a las colinas y privacidad premium.

Servicios: piscina privada, terrazas panorámicas, jardín, sala de estar, aparcamiento, zona protegida cerrada.

Ubicación:

- una ubicación natural única - junto al parque nacional y cascada;

- 20 minutos a la Gran Marina Ao Po

- 30 minutos a la playa de Bangtao;

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.