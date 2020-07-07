Villa Mount Mono

Villas únicas en Phuket Island! ¡Instalaciones disponibles!
Rendimiento de alquiler: aproximadamente 6-7% anual!
Incluye: cocina totalmente equipada, armarios empotrados, acabado, plomería, aire acondicionado.
MOUNT MONO es una colección de exclusivas villas de diseño en estilo japonés-asiático, con vistas panorámicas a las colinas y privacidad premium.
Servicios: piscina privada, terrazas panorámicas, jardín, sala de estar, aparcamiento, zona protegida cerrada.
Ubicación:
- una ubicación natural única - junto al parque nacional y cascada;
- 20 minutos a la Gran Marina Ao Po
- 30 minutos a la playa de Bangtao;
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.