  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Villa MOUNT MONO

Villa MOUNT MONO

Provincia de Phuket, Tailandia
de
$971,622
;
12
Dejar una solicitud
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27386
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Villas únicas en Phuket Island! ¡Instalaciones disponibles!
Rendimiento de alquiler: aproximadamente 6-7% anual!
Incluye: cocina totalmente equipada, armarios empotrados, acabado, plomería, aire acondicionado.

MOUNT MONO es una colección de exclusivas villas de diseño en estilo japonés-asiático, con vistas panorámicas a las colinas y privacidad premium.

Servicios: piscina privada, terrazas panorámicas, jardín, sala de estar, aparcamiento, zona protegida cerrada.

Ubicación:

- una ubicación natural única - junto al parque nacional y cascada;
- 20 minutos a la Gran Marina Ao Po
- 30 minutos a la playa de Bangtao;

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Provincia de Phuket, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa Sunti
Si Sunthon, Tailandia
de
$889,253
Villa Mount Mono
Si Sunthon, Tailandia
de
$1,01M
Villa Baan Dusit Pattaya
Khao Chi Chan, Tailandia
de
$153,585
Villa Above Element Villa
Choeng Thale, Tailandia
de
$956,294
Villa ATMOS PRIME VILLA
Pattaya City, Tailandia
de
$398,399
Está viendo
Villa MOUNT MONO
Provincia de Phuket, Tailandia
de
$971,622
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Thalang, Tailandia
de
$759,453
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 354 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*Para quién es: Perfecto para quienes buscan un estilo de vida lujoso, moderno y tranquilo en una zona pintoresca, y para quienes aprecian las inversiones de alta calidad.Acerca de la ubicación: Anchan Indigo se encuentra en Thalang, la parte norte de P…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Isola Sky Phuket
Villa Isola Sky Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,47M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Área 939–1 186 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Perfecto para aquellos que valoran una combinación de lujo, privacidad e impresionantes vistas al mar. El proyecto es para compradores que buscan una experiencia de vida e inversión única en Phuket.Acerca de la ubicación: Situado en la zo…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,98M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Isola Sky es una lujosa villa con piscina que es un paraíso para la relajación y la tranquilidad, con elementos de diseño únicos y materiales atractivos que los distinguen de otras casas de lujo en la isla. El complejo consta de tres villas exclusivas con piscina, dos villas con 4 dormitori…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones