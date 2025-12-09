  1. Realting.com
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Chalong, Tailandia
de
$727,138
Opciones de acabado Con acabado
PAZ SIN FIN Y DESCANSO TROPICALSituadas en la tranquila pero en desarrollo zona de Palai, en el extremo norte de la bahía de Chalong, a solo 800 metros del mar, Avirodha Palai Villas combina una arquitectura contemporánea con un diseño tropical en la azotea. Estas villas son ideales para una…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Ban Nai Trok, Tailandia
de
$424,003
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 240–339 m²
8 objetos inmobiliarios 8
¡Billetes de ida y vuelta gratis a Phuket!*Para quién es: Perfecto para quienes buscan una combinación de lujo y tranquilidad en el bullicioso paraíso de Phuket. Este proyecto está dirigido a compradores exigentes que valoran la comodidad y las oportunidades de inversión.Acerca de la ubicaci…
Agencia
Tumanov Group
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Chalong, Tailandia
de
$951,051
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Immersing yourself in Kiri Buddha Pool Villa @ Chalong adds a wonderfully rich layer of enjoyment to a luxury villa stay whilst appreciating the Phuket Island's natural attractions and fun activities. Located at Chalong area, near The Big Buddha, it's absolutely convenient to drive to inc…
Asociación
Phuket Property Association
Karon PhuketKaron Phuket
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Chalong, Tailandia
de
$1,59M
Sea Central Villas, un nuevo desarrollo se puede encontrar en la zona cada vez más popular pero tranquila conocida como Palai, situada en el segmento noreste de Chalong Bay. Este proyecto no está lejos de la costa de Palai y el muelle, y es sólo un paseo rápido de Chalong Tourist Pier, Phuke…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Chalong, Tailandia
de
$1,09M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 574–827 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es:Perfectamente adecuado para compradores exigentes que valoran el lujo y la comodidad. Este proyecto está diseñado para aquellos que buscan disfrutar de la vida en un ambiente exclusivo y ven los bienes raíces como una inversión lucrativa.A…
Agencia
Tumanov Group
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Chalong, Tailandia
de
$383,191
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 193 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Una opción ideal para quienes buscan una vida lujosa en un rincón tranquilo de Phuket. Perfecto para familias o inversores que valoran la comodidad, la conveniencia y la perspectiva de altos ingresos por alquiler.Acerca de la ubi…
Agencia
Tumanov Group
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Ban Nakok, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Inversión: ¡objeto atractivo! ¡Rendimiento 7%! ¡Plan de pago a plazos! Cerca de playas y. ¡phuket! LARIMAR VILLA: la villa está diseñada con una arquitectura moderna y hermosa. El diseño utiliza materiales de alta calidad y una decoración creativa que hacen que Villa Larimar sea digna de …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Chalong, Tailandia
de
$1,13M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Área 453–1 569 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Villas de élite ubicadas en la cima de la montaña en el pintoresco área de Chalong El nuevo proyecto de villas exclusivas de lujo del segmento premium ofrece solo 9 villas exclusivas con una piscina. El complejo con una elección propone tres opciones diferentes para villas con una piscina:…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Chalong, Tailandia
de
$509,461
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Área 192–498 m²
8 objetos inmobiliarios 8
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Perfecto para quienes buscan un aislamiento lujoso con las máximas comodidades en un paraíso tropical. Adecuado para familias con niños, así como para quienes estén considerando oportunidades de inversión.Sobre la ubicación: Ubic…
Agencia
Tumanov Group
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Chalong, Tailandia
de
$534,966
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Las exclusivas Eco Viva Villas están ubicadas cerca de las colinas menos concurridas de una montaña boscosa en Chalong. Se encuentra a poca distancia en automóvil de servicios familiares y otros servicios como BCIS International School, jardines de infancia, hospitales, Lotus's Chalong, Vill…
Asociación
Phuket Property Association
Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Chalong, Tailandia
de
$525,296
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 425–490 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Billetes de ida y vuelta gratis a Phuket!*Para quién es: Una opción ideal para quienes buscan tranquilidad y lujo en la costa este de Phuket. Adecuado para estadías familiares y para quienes buscan invertir en propiedades exclusivas con alto potencial de ingresos.Acerca de la ubicación: Ubi…
Agencia
Tumanov Group
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Ban Nai Trok, Tailandia
de
$506,698
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Larimar Villas - Un complejo de villas en la isla de Phuket en Tailandia. Cerca hay tiendas, jardín de infantes, escuela. Un club de gimnasios, panadería y golf trabajará en el territorio. Las casas están diseñadas por terraza, piscina, estacionamiento para 2 autos. Puedes comprar villas en …
Asociación
Phuket Property Association
Villa The 8 Pool Villa
Villa The 8 Pool Villa
Villa The 8 Pool Villa
Villa The 8 Pool Villa
Villa The 8 Pool Villa
Villa The 8 Pool Villa
Chalong, Tailandia
de
$150,647
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Área 118–221 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Whoitsuits:Perfecto para aquellos que buscan una casa lujosa y asequible para vacaciones o residencia permanente en una de las zonas más deseadas de Phuket. Adecuado tanto para inversores como para aquellos que valoran la privacidad y la comodidad moder…
Agencia
Tumanov Group
Villa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Villa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Villa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Villa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Villa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Villa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Chalong, Tailandia
de
$1,04M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 453–1 400 m²
8 objetos inmobiliarios 8
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: La Vista Luxury Villas Chalong Bay es ideal para quienes valoran el lujo, la privacidad y el respeto al medio ambiente en uno de los rincones más pintorescos de Phuket. Es el lugar perfecto para vacaciones familiares e inversione…
Agencia
Tumanov Group
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Chalong, Tailandia
de
$335,840
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 134–289 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Asociación
Phuket Property Association
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Chalong, Tailandia
de
$908,008
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa de lujo con 3 habitaciones y una piscina privada en el área de Chalong, Phuket. El complejo Star Silas Villas es un lugar donde puedes disfrutar de la comodidad y el lujo rodeado de una hermosa naturaleza. Cada una de las 16 villas de este complejo único es una combinación armoniosa …
Asociación
Phuket Property Association
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Chalong, Tailandia
de
$1,18M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 571–827 m²
3 objetos inmobiliarios 3
"Lavish Estates" - El orgullo de Elite Manor y el primer proyecto de desarrollador de Elite Real Estate en Phuket Se presta atención particular al diseño innovador y funcional, que satisface exclusivamente las necesidades del cliente. Por razones obvias, es ideal para vivir y digno de inve…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
571.5
46,27M
Apartamentos 5 habitaciones
751.4 – 827.2
62,84M – 63,31M
Asociación
Phuket Property Association
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Chalong, Tailandia
de
$1,23M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 731 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Una opción ideal para quienes buscan un alojamiento lujoso y privado con vistas impresionantes y comodidades modernas en un rincón tranquilo de Phuket. Adecuado para familias, compradores inversores y personas que aprecian la tranquilidad…
Agencia
Tumanov Group
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Chalong, Tailandia
de
$493,027
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 328–415 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Perfectamente adecuado para inversores exigentes que buscan una combinación de lujo y respeto por el medio ambiente en el corazón de Phuket. Ideal para familias y aquellos que valoran la comodidad y la sostenibilidad.Sobre la ubicación: U…
Agencia
Tumanov Group
