Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Thalang, Tailandia
de
$1,34M
Número de plantas 1
Botanica Forestique se desarrolló con una combinación única de vida urbana, estilo de vida saludable y belleza natural. 65 villas con un diseño de lujo moderno con un tamaño de terreno que comienza desde 674 a 1168 metros cuadrados y un tamaño construido que comienza desde 424 a 567 metros …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Thalang, Tailandia
de
$621,118
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Nombre del proyecto: Viriya Green Desarrollador: Viriya Property and Development Co., Ltd. Área terrestre total: 15,017.60 sq.m Número de unidades: 21 Título de la unidad: Freehold/Lease Hold Tipo de villa: piscina de 3-5 dormitorios Tamaño de villa de villa: 360.00 - 748.85 S…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Thalang, Tailandia
de
$818,698
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 435 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: Para aquellos que buscan una combinación de lujo y aislamiento en un paraíso tropical. Una excelente opción para compradores exigentes que valoran la comodidad y los beneficios de la inversión.Acerca de la ubicación: Ubicado en la …
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Thep Krasatti, Tailandia
de
$460,350
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Allthai Village: un nuevo proyecto que incluye 60 villas lujosas con 2-4 habitaciones, ubicadas en el centro de Phuket, rodeada de bosques tropicales, entre mayo de Khao y Bangtao, esta área se llama Phuket Reblevka. En el territorio del sitio hay piscinas privadas de 4x6 metros, estacionami…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Thalang, Tailandia
de
$590,855
Opciones de acabado Con acabado
Introducing Botanica Luxury Villas: Where Luxury Meets Tranquility Near UWCI and Thanyapura Sports Hotel. Nestled just moments away from the renowned UWCI International School and the prestigious Thanyapura Sports Hotel, our latest development, Botanica Wisdom, offers an unparalleled living…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Thalang, Tailandia
de
$1,26M
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
A Symphony of Serenity Amidst The Forest About Us Tranquilly in the midst of nature where you can feel completely relaxed. A waterfall garden that will bring you to the middle of nature but nonetheless luxurious and comfy with a modern luxury design with a common area where you can enjoy …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Botanica Pru Jamрa
Villa Botanica Pru Jamрa
Villa Botanica Pru Jamрa
Villa Botanica Pru Jamрa
Villa Botanica Pru Jamрa
Thalang, Tailandia
de
$474,766
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 280 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Desarrollador confiable, completamente amueblado y listo para mudarseDespre Complex:Este lujoso complejo residencial en Phuket incluye 15 amplias villas, ideales para una vida cómoda y de ocio. La arquitectura combina elementos modernos y tailandeses. Las villas ofrecen áreas que van desde 3…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Thalang, Tailandia
de
$863,423
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Área 462–593 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Thalang, Tailandia
de
$699,311
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 3
Área 350–352 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: Perfecto para quienes buscan un alojamiento lujoso y confortable en el corazón de Phuket. El proyecto es atractivo para familias e inversores que valoran el diseño único, las tecnologías modernas y la proximidad a las mejores playa…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Thalang, Tailandia
de
$564,760
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 221–408 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Billetes de ida y vuelta gratis a Phuket!*Para quién es: Perfecto para familias que buscan residencias permanentes de lujo y para inversores que buscan obtener ingresos estables por alquiler en el popular complejo turístico de Phuket.Acerca de la ubicación: Trichada Essence está ubicado en …
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Thalang, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Concepto de diseñoPara su mayor hecho de vivir en un lugar particular, THE RESIDENCE PRIME está diseñado para la exclusividad en todos los aspectos de su vida privilegiada. Más que un simple “hogar” pero un precioso regalo llamado “perfección”. Lo último a su alcance. Descubra más allá de la…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Thalang, Tailandia
de
$759,453
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 354 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*Para quién es: Perfecto para quienes buscan un estilo de vida lujoso, moderno y tranquilo en una zona pintoresca, y para quienes aprecian las inversiones de alta calidad.Acerca de la ubicación: Anchan Indigo se encuentra en Thalang, la parte norte de P…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Thalang, Tailandia
de
$587,866
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 305–380 m²
11 objetos inmobiliarios 11
¡Entradas gratuitas de ida y vuelta a Phuket!*Para quién es: Una elección perfecta para quienes buscan una combinación de lujo y tranquilidad en uno de los lugares más pintorescos de Phuket. Ideal para familias, entusiastas del golf, turistas activos y cualquier persona que valore un alto ni…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Thep Krasatti, Tailandia
de
$575,899
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 456 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Garantía de ingresos del 6% Despre Complex: Esta colección de 5 villas exquisitamente diseñadas ofrece un santuario en medio de la naturaleza en una prestigiosa zona de Phuket. Cada residencia cuenta con 4 dormitorios con baño privado, un dormitorio principal de 58 m² con vestidor y sala de …
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Thalang, Tailandia
de
$559,044
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 320–340 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Mobiliario completo, desarrollador confiableDespre complex:El proyecto incluye 47 unidades únicas, que ofrecen amplias villas con áreas que van desde 450 a 650 m2. La arquitectura combina elementos modernos y tradicionales, creando un espacio habitable armonioso. El complejo cuenta con una z…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Thalang, Tailandia
de
$984,684
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Área 560–600 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Perfecto para quienes buscan lujo moderno y comodidad en un entorno tropical. Adecuado para familias, amigos y compradores inversores que buscan viviendas prácticas y de alta tecnología.Acerca de la ubicación: Layan Lucky Villas – Phase 1…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Thalang, Tailandia
de
$887,767
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
2 objetos inmobiliarios 2
La tercera fase de las mejores villas en el centenary Banyan El proyecto alberga 19 villas de diversos diseños convenientes y profundamente trabajados y mejorados que se entregarán en 2024. El área de Bang Tao, donde se encuentra el complejo, es conocido por su rica infraestructura: much…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Thalang, Tailandia
de
$737,064
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Nuestro objetivo es comprender y entregar productos que capturen la esencia del hogar. Nuestro objetivo es proporcionar las propiedades más adecuadas para las necesidades de nuestros clientes, agentes y socios comerciales para crecer de manera sostenible y constante en el sector de desarroll…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa The Ozone Campus
Villa The Ozone Campus
Villa The Ozone Campus
Villa The Ozone Campus
Villa The Ozone Campus
Villa The Ozone Campus
Thalang, Tailandia
de
$681,751
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
La mejor vida para la familia Presentamos la villa del campus de ozono, una exquisita colección de nuevas villas de piscina para la venta en la encantadora isla de Phuket. Este notable proyecto residencial ofrece un estilo de vida lujoso, perfectamente situado junto al famoso Centro Deport…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$1,20M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 388–420 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Proyecto de exclusivas villas de diseño en la prestigiosa zona de PhuketEste proyecto incluye 40 villas exclusivas, cada una de las cuales es una obra maestra de arquitectura y diseño. El concepto visual clave del proyecto es la construcción de villas de dos plantas situadas alrededor del te…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Thep Krasatti, Tailandia
de
$136,787
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 1
Área 71 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Adecuado para quienes buscan una combinación de tranquilidad y lujo en la tropical Phuket. Este es el proyecto ideal para residentes a largo plazo, expatriados e inversores que buscan un estilo estético japonés e ingresos garanti…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Sinae Residence
Villa Sinae Residence
Villa Sinae Residence
Villa Sinae Residence
Villa Sinae Residence
Villa Sinae Residence
Thalang, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Sinae ExperienceTu viaje comienza aquí.Entra en un reino de elegancia refinada, donde cada momento invita tranquilidad y el espíritu encuentra respiro. Abrazar la armonía de la naturaleza y el lujo en nuestras villas de piscina privada en Phuket, que se mezclan perfectamente en un retiro ino…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Thalang, Tailandia
de
$501,781
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Introducing Asherah Villas Phase 1-2, a luxurious residential project in the heart of Thalang, Phuket, that captures the essence of contemporary elegance and tropical allure. This exclusive development covers an expansive 11,200 sqm, featuring 20 carefully crafted villas designed for those s…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Thep Krasatti, Tailandia
de
$163,560
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Utopia Thalang es un proyecto de casas adosadas bien diseñado y adecuado para vivir a largo plazo. Decorado en puro estilo japonés de sencillez y minimalismo, rodeado de la naturaleza pura de Phuket. El proyecto incluye casas adosadas de 2 y 3 dormitorios, salas de estar y cocinas completas.…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Thalang, Tailandia
de
$591,435
Número de plantas 1
Área 313 m²
1 objeto inmobiliario 1
El nuevo proyecto de voluntad con un diseño único El proyecto consta de casas privadas con tres, cuatro habitaciones que combinan un diseño avanzado, minimalismo y comodidad excepcional. Villas con una cocina totalmente equipada, con el vestuario construido y el aire acondicionado. El área…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Redwood House
Villa Redwood House
Villa Redwood House
Villa Redwood House
Villa Redwood House
Villa Redwood House
Thalang, Tailandia
de
$558,346
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
🏷️Precio de venta : THB 18.9MUbicación: Thalang, PhuketPiscina: PrivadaSuperficie de construcción: 402,25 m2Superficie: 493,26 m2Primera planta : 316.95 metros cuadradosZona de jardín : 4 cochesPropiedad: Thai Freehold o LeaseholdEstado de la propiedad: desarrolloEstado de la construcción: 7…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Anchan Horizon
Villa Anchan Horizon
Villa Anchan Horizon
Villa Anchan Horizon
Villa Anchan Horizon
Villa Anchan Horizon
Thalang, Tailandia
de
$1,27M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 723 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*Para quién es: Ideal para quienes sueñan con una vida de lujo en Phuket con acceso a altos estándares de comodidad y privacidad. Un lugar perfecto para unas vacaciones familiares y una oportunidad de inversión.Sobre la ubicación: El proyecto está situa…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa ALLTHAI Villages
Villa ALLTHAI Villages
Villa ALLTHAI Villages
Villa ALLTHAI Villages
Villa ALLTHAI Villages
Villa ALLTHAI Villages
Thep Krasatti, Tailandia
de
$830,909
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 489–714 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Apto para:Ideal para quienes buscan lujo exclusivo y altos estándares de vida en un paraíso tropical. El proyecto está dirigido a inversores exigentes que valoran la comodidad y la seguridad para sus inversiones.Sobre la ubicación:Ubicado en Mai Khao, e…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Thep Krasatti, Tailandia
de
$906,868
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 473–709 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*Para quién es: Una opción ideal para quienes buscan lujo y tranquilidad en un paraíso tropical. El proyecto Anchan Mountain Breeze es adecuado tanto para una vida cómoda como para obtener beneficios de inversión.Acerca de la ubicación: Ubicado en el ár…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Layan Lucky Villas – Phase 2
Villa Layan Lucky Villas – Phase 2
Villa Layan Lucky Villas – Phase 2
Villa Layan Lucky Villas – Phase 2
Villa Layan Lucky Villas – Phase 2
Villa Layan Lucky Villas – Phase 2
Thalang, Tailandia
de
$783,145
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 432–688 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Para aquellos que buscan una vida lujosa y moderna en Phuket. El proyecto es adecuado tanto para residencia permanente como para vacaciones o inversión.Sobre la ubicación: Layan Lucky Villas - Phase 2 se encuentra a solo 5 minuto…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Alinda
Villa Alinda
Villa Alinda
Villa Alinda
Villa Alinda
Villa Alinda
Thalang, Tailandia
de
$867,199
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Not just another pool villa… The HOME you’;ve been looking for! Where Modern Elegance meets thoughtful living Ample storage solutions Dedicated Thai kitchen. Live in maid room. Ensuite bathrooms for all members of the family. Every detail has been considered to enhance you…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa The Ozone Campus Villa
Villa The Ozone Campus Villa
Villa The Ozone Campus Villa
Villa The Ozone Campus Villa
Villa The Ozone Campus Villa
Villa The Ozone Campus Villa
Thalang, Tailandia
de
$542,329
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 306–394 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Perfecto para:Ideal para familias con niños, personas activas e inversores que buscan comprar una vivienda de lujo en la prestigiosa zona de Phuket.Sobre la ubicación:Ubicada en la zona de Thalang, en el noroeste de Phuket, The Ozone Campus Villa está s…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Thep Krasatti, Tailandia
de
$912,851
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Anchan Mountain Breeze es un desarrollo de villa en Thep Krasattri, Phuket, con lujosas villas de 3 a 4 habitaciones diseñadas con amplios espacios de vida de 473 a 709 m2. Estas villas presentan una arquitectura moderna que armoniza con la belleza natural del entorno.Cada villa incluye una …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Prestige Villa Phuket
Villa Prestige Villa Phuket
Villa Prestige Villa Phuket
Villa Prestige Villa Phuket
Villa Prestige Villa Phuket
Villa Prestige Villa Phuket
Thep Krasatti, Tailandia
de
$572,459
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 298–550 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Ideal para quienes buscan una combinación de lujo, naturaleza y tranquilidad. Este proyecto está diseñado para personas exigentes que valoran la comodidad y la exclusividad.Acerca de la ubicación: Ubicado en la pintoresca zona de Thalang …
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Mono Champaca
Villa Mono Champaca
Villa Mono Champaca
Villa Mono Champaca
Villa Mono Champaca
Villa Mono Champaca
Thalang, Tailandia
de
$534,112
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 314–425 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Ideal para inversores exigentes y familias que valoran la combinación de lujo, comodidad y ubicación estratégica en Phuket.Acerca de la ubicación: Mono Champaca está ubicado en la prestigiosa zona de Thalang en el norte de Phuket. Cerca s…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
Thep Krasatti, Tailandia
de
$686,701
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
El club Village of Willia Club Villas es un lugar ideal para vivir e invertir en el corazón de la esquina más buscada de Phuket. Nuestras villas no están solo en casa, sino una propuesta de inversión de alta fines de lucro. Sin exageración, una ubicación ideal: en el vecindario hay dos p…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa The Victory
Villa The Victory
Villa The Victory
Villa The Victory
Villa The Victory
Villa The Victory
Thalang, Tailandia
de
$1,14M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 388–877 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Distancia al mar: 1800 m, Totalmente amuebladoSobre el complejo:El complejo consta de 6 edificios, que combinan 1157 unidades. Los tipos de unidades varían desde acogedores estudios de 20 metros cuadrados hasta espaciosos apartamentos de 60 metros cuadrados. La arquitectura moderna se combin…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Rungtiva
Villa Rungtiva
Villa Rungtiva
Villa Rungtiva
Villa Rungtiva
Villa Rungtiva
Thalang, Tailandia
de
$595,118
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Rungtiva private Pool Villas, la espléndida casa de vacaciones de privacidad en medio de la naturaleza gloriosa que combina lujo y comodidad sin problemas. Ubicado idílicamente en un área privada que comprende 18 villas de piscina tropicales de 3-4 habitaciones de 3 a 4 dormitorios únicas, y…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Anchan Flora
Villa Anchan Flora
Villa Anchan Flora
Villa Anchan Flora
Villa Anchan Flora
Thalang, Tailandia
de
$605,108
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 328–540 m²
10 objetos inmobiliarios 10
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Perfecto para quienes buscan lujo y privacidad rodeados de naturaleza, cerca de las playas de Bangtao y Layan.Sobre la ubicación: Anchan Flora está ubicado en la costa oeste de Phuket, cerca de las playas de Bangtao y Layan, con rápido ac…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Janya phase 2
Villa Janya phase 2
Villa Janya phase 2
Villa Janya phase 2
Villa Janya phase 2
Villa Janya phase 2
Thalang, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Con más de 30 años de experiencia en la industria de la construcción, tanto de viviendas como de condominios, entendemos que la calidad es lo más importante en los proyectos de construcción. La vida tranquila en la naturaleza le brinda un descanso completo para ayudarlo a prepararse para el …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Thep Krasatti, Tailandia
de
$808,490
Número de plantas 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукета, где элегантность встречается с природной красотой! ¡Рассрочка! Живописные виды на горы и сады заповедника Кхао Пра Тео. Duración del juego: 15 minutos hasta el juego Най-Янг. В стоимость виллы включен басс…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Villa 4 Seasons Botanica
Villa 4 Seasons Botanica
Villa 4 Seasons Botanica
Villa 4 Seasons Botanica
Villa 4 Seasons Botanica
Villa 4 Seasons Botanica
Thalang, Tailandia
de
$679,443
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
At Botanica Luxury Villas, our dedication transcends business; we are profoundly committed to the holistic development and well-being of Phuket As proud local developers, we play a pivotal role in fostering the growth of our community, enhancing social welfare, supporting local people, and p…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Thalang, Tailandia
de
$882,694
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Welcome to Mouana Serenity Cherng Talay, where nature and luxury weave an enchanting tapestry. For over 15 years, Modern 79 has been sculpting living spaces that transcend the ordinary. Now, we proudly unveil Mouana Serenity Cherng Talay—an embodiment of exquisite living harmonized with the …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Komo Palm Villas
Villa Komo Palm Villas
Villa Komo Palm Villas
Villa Komo Palm Villas
Villa Komo Palm Villas
Villa Komo Palm Villas
Thalang, Tailandia
de
$545,068
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 353 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Perfecto para quienes valoran la privacidad, el lujo y la naturaleza. El proyecto está dirigido a inversores exigentes y familias que buscan una vida excepcional en Phuket.Sobre la ubicación: Situado cerca de la playa de Layan, Komo Palm …
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Botanica Foresta II
Villa Botanica Foresta II
Villa Botanica Foresta II
Villa Botanica Foresta II
Villa Botanica Foresta II
Villa Botanica Foresta II
Thalang, Tailandia
de
$948,391
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 403–572 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas gratuitas de ida y vuelta a Phuket!Para quién es: Botanica Foresta II es la elección perfecta para quienes buscan lujo refinado y armonía con la naturaleza. Este proyecto está diseñado para personas adineradas que valoran la comodidad, la alta calidad de vida y las inversiones segu…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Asherah villas
Villa Asherah villas
Villa Asherah villas
Villa Asherah villas
Villa Asherah villas
Villa Asherah villas
Thalang, Tailandia
de
$839,971
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Área 260–481 m²
8 objetos inmobiliarios 8
¡entradas a Phuket y vuelta como regalo!* ¿Para quién es? Para aquellos que sueñan con una vida lujosa en una isla paradisíaca. Si valoras el diseño moderno, el espacio y la cercanía a la naturaleza, Asherah Villas es tu elección ideal. Despre locația: Asherah Villas está situada en una …
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Thalang, Tailandia
de
$822,447
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Área 112 m²
1 objeto inmobiliario 1
Bienvenido a Anchan, una comunidad residencial de lujo en el pintoresco distrito Thalang de Phuket. Nuestro profundo conocimiento de Phuket influye en el desarrollo de nuestros productos y la selección de sitios, lo que garantiza excelentes oportunidades de inversión. Con más de diez proyect…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Thalang, Tailandia
de
$696,221
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 350–400 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Totalmente Amueblado, Garantía de Ingresos Despre Complex: Dentro de una comunidad cerrada y segura, hay 16 villas modernas estilo loft. Las villas cuentan con 3 dormitorios, 2 o 3 pisos y vistas a la piscina y al jardín. El precio incluye acabados, aires acondicionados, juego de cocina y pl…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Alinda Villas
Villa Alinda Villas
Villa Alinda Villas
Villa Alinda Villas
Villa Alinda Villas
Villa Alinda Villas
Thalang, Tailandia
de
$725,845
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 432–786 m²
8 objetos inmobiliarios 8
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Ideal para:Las Alinda Villas son perfectas para quienes buscan una combinación de lujo, comodidad y un estilo de vida sostenible en el paraíso tropical de Phuket. Es una excelente opción para familias, entusiastas del golf y cualquier persona que valore…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Botanica Foresta
Villa Botanica Foresta
Villa Botanica Foresta
Villa Botanica Foresta
Villa Botanica Foresta
Villa Botanica Foresta
Thalang, Tailandia
de
$1,20M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 339–558 m²
12 objetos inmobiliarios 12
¡Entradas gratuitas a Phuket y de regreso!*Para quién es esto: Perfecto para quienes buscan una vida lujosa y aislada en un entorno tropical. Una excelente opción para familias, inversores y quienes buscan comprar bienes raíces de primera calidad en Phuket.Acerca de la ubicación: Botanica Fo…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Thalang, Tailandia
de
$739,540
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 360–461 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Perfecto para quienes valoran un estilo de vida lujoso, seguridad y comodidad. El proyecto atiende las necesidades de familias, empresarios e inversores que buscan ingresos estables y crecimiento financiero.Acerca de la ubicación: Mouana …
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Tri Vananda
Villa Tri Vananda
Villa Tri Vananda
Villa Tri Vananda
Villa Tri Vananda
Villa Tri Vananda
Thalang, Tailandia
de
$1,43M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 333–853 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Villas lujosas en el corazón de un complejo de salud único en Bang Tao Un proyecto nuevo y sobresaliente, excepcional en la zona natural más lujosa del distrito de élite de Bang Tao, cerca de la rica infraestructura de su parte. Representará a un holístico, primero de su tipo, un complejo …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Viriya Green Pool Villas
Villa Viriya Green Pool Villas
Villa Viriya Green Pool Villas
Villa Viriya Green Pool Villas
Villa Viriya Green Pool Villas
Villa Viriya Green Pool Villas
Thalang, Tailandia
de
$581,503
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 325–504 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Ideal para quienes buscan una vida lujosa y tranquila en Phuket. El proyecto Viriya Green Pool Villas satisface las necesidades de los compradores exigentes que valoran la comodidad y la inversión rentable.Acerca de la ubicación: Ubicado …
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Ananda Pool Villa
Villa Ananda Pool Villa
Villa Ananda Pool Villa
Villa Ananda Pool Villa
Villa Ananda Pool Villa
Villa Ananda Pool Villa
Thalang, Tailandia
de
$799,262
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Concepto del proyecto:El concepto de villas modernas con piscina privada es crear un enclave de casas lujosas y aisladas, proporcionando a los residentes un oasis privado donde pueden relajarse, recuperarse y disfrutar de un sentido absoluto de calma. El proyecto se centra en proporcionar un…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Rungtiva Private Pool Villas
Villa Rungtiva Private Pool Villas
Villa Rungtiva Private Pool Villas
Villa Rungtiva Private Pool Villas
Villa Rungtiva Private Pool Villas
Villa Rungtiva Private Pool Villas
Thalang, Tailandia
de
$520,143
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 263–359 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Una opción ideal para quienes valoran el lujo y la comodidad en medio de la naturaleza. El proyecto es adecuado para quienes buscan una combinación única de tranquilidad y un acceso conveniente a toda la infraestructura de Phuket…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
