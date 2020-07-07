  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Villa NATURALE POOL VILLAS

Villa NATURALE POOL VILLAS

Provincia de Phuket, Tailandia
de
$1,08M
;
9
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33049
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

oportunidad de inversión con alto potencial de ingreso: villas únicas con piscinas privadas en la pintoresca zona Bang Tao de Phuket!
¡Instalaciones disponibles!
Naturale Pool Villas es una residencia en el corazón de Bang Tao, a 5 minutos de Porto de Phuket y Blue Tree. Tenemos un número limitado de 13 villas privadas compuestas de 3 y 4 dormitorios más una habitación de soltera.
Instalaciones: piscina privada, terraza de piscina, almacenamiento, jardín, toldo cubierto para 2-3 coches, sistema de casa inteligente, aire acondicionado, vestidor, habitación de mucama, materiales importados de los EE.UU., Europa y Asia en todo el territorio, seguridad y videovigilancia.
Ubicación:
- el complejo se encuentra a unos 10 minutos en coche de la hermosa playa de arena de Bangtao;
- situado cerca de muchas comodidades, incluyendo centros comerciales, tiendas, una variedad de restaurantes y bares;
Atracciones cercanas incluyen Porto de Phuket y el complejo turístico Phuket Laguna, este último de los cuales cuenta con un impresionante campo de golf de 18 hoyos.
Las playas prístinas de Surin y Layan también son fácilmente accesibles en unos 15 minutos en coche.
Phuket International El aeropuerto está a 30 minutos en coche de este complejo residencial tropical.
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Provincia de Phuket, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa Sugar Villa
Kamala, Tailandia
de
$1,97M
Villa Botanica Foresta
Thalang, Tailandia
de
$1,20M
Villa Amber Villas
Karon, Tailandia
de
$861,817
Villa Viriya Green
Thalang, Tailandia
de
$621,118
Villa THE MOMENTUM
Thalang, Tailandia
de
$671,298
Está viendo
Villa NATURALE POOL VILLAS
Provincia de Phuket, Tailandia
de
$1,08M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Villa Lux Pride by Wallaya
Villa Lux Pride by Wallaya
Villa Lux Pride by Wallaya
Villa Lux Pride by Wallaya
Villa Lux Pride by Wallaya
Mostrar todo Villa Lux Pride by Wallaya
Villa Lux Pride by Wallaya
Si Sunthon, Tailandia
de
$615,229
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 326–375 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡entradas a Phuket y vuelta como regalo!* A quién le conviene: Perfecto para quienes buscan un alojamiento moderno y lujoso en Phuket. Apto tanto para vacaciones familiares como para inversiones rentables. Las lujosas villas con piscinas se convertirán en un lugar confortable para residenci…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Naturale Cherng Talay
Villa Naturale Cherng Talay
Villa Naturale Cherng Talay
Villa Naturale Cherng Talay
Villa Naturale Cherng Talay
Villa Naturale Cherng Talay
Choeng Thale, Tailandia
de
$756,997
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 357–511 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Naturale Cherng Talay es ideal para quienes aprecian una vida lujosa e inversiones rentables en el corazón del paraíso tropical de Phuket. El proyecto está diseñado para familias que buscan comodidad y exclusividad.Acerca de la ubicación:…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
Mostrar todo Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
Pa Khlok, Tailandia
de
$246,239
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 150–440 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*Para quién es: El proyecto T Forest es perfecto para inversores de élite, jubilados y propietarios de viviendas vacacionales que aprecian la privacidad, la comodidad y el atractivo de la inversión.Acerca de la ubicación: El T Forest está ubicado en la …
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones