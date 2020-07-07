Villa NATURALE POOL VILLAS

oportunidad de inversión con alto potencial de ingreso: villas únicas con piscinas privadas en la pintoresca zona Bang Tao de Phuket!

¡Instalaciones disponibles!

Naturale Pool Villas es una residencia en el corazón de Bang Tao, a 5 minutos de Porto de Phuket y Blue Tree. Tenemos un número limitado de 13 villas privadas compuestas de 3 y 4 dormitorios más una habitación de soltera.

Instalaciones: piscina privada, terraza de piscina, almacenamiento, jardín, toldo cubierto para 2-3 coches, sistema de casa inteligente, aire acondicionado, vestidor, habitación de mucama, materiales importados de los EE.UU., Europa y Asia en todo el territorio, seguridad y videovigilancia.

Ubicación:

- el complejo se encuentra a unos 10 minutos en coche de la hermosa playa de arena de Bangtao;

- situado cerca de muchas comodidades, incluyendo centros comerciales, tiendas, una variedad de restaurantes y bares;

Atracciones cercanas incluyen Porto de Phuket y el complejo turístico Phuket Laguna, este último de los cuales cuenta con un impresionante campo de golf de 18 hoyos.

Las playas prístinas de Surin y Layan también son fácilmente accesibles en unos 15 minutos en coche.

Phuket International El aeropuerto está a 30 minutos en coche de este complejo residencial tropical.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.