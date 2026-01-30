  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Mueang Phuket
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Mueang Phuket, Tailandia

Phuket
27
Rawai
40
Phuket City Municipality
28
Karon
18
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Karon, Tailandia
de
$744,269
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 320 m²
1 objeto inmobiliario 1
tu propio paraíso Vida lujosa rodeada por la naturaleza Lo mejor en la residencia del hotel Phuket bajo una marca internacional. Una colección de 68 apartamentos y villas con una vista al mar inspirada en la naturaleza se encuentra entre las montañas y el mar. Disfrute de la vista p…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Grand Sea Through Luxury
Villa Grand Sea Through Luxury
Villa Grand Sea Through Luxury
Villa Grand Sea Through Luxury
Villa Grand Sea Through Luxury
Mostrar todo Villa Grand Sea Through Luxury
Villa Grand Sea Through Luxury
Rawai, Tailandia
de
$857,398
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Proyecto compuesto por cuatro exclusivas villas con piscina Presentamos un nuevo desarrollo de villas de lujo con piscina que redefine la vida contemporánea en Phuket. Este exclusivo complejo incluye villas de dos plantas con impresionantes vistas al océano, las montañas y la ciudad, propo…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Mostrar todo Villa Belvedere
Villa Belvedere
Phuket City Municipality, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
TekceTekce
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Mostrar todo Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Karon, Tailandia
de
$923,594
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 234–580 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Billetes a Phuket y atrás como regalo! *Adecuado para:Ideal para residentes de largo plazo y turistas con familias grandes que buscan una mezcla armoniosa de vida cómoda y ecológica en un entorno de lujo.Sobre la ubicación:La ubicación de Hightone Seaview Villas and Garden en Karon, Phuket, …
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Mostrar todo Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Chalong, Tailandia
de
$951,051
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Immersing yourself in Kiri Buddha Pool Villa @ Chalong adds a wonderfully rich layer of enjoyment to a luxury villa stay whilst appreciating the Phuket Island's natural attractions and fun activities. Located at Chalong area, near The Big Buddha, it's absolutely convenient to drive to inc…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Mostrar todo Villa Monetaria
Villa Monetaria
Rawai, Tailandia
de
$661,277
Número de plantas 1
Área 274–374 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un nuevo proyecto de lujosas villas en el área de Ravai El proyecto de villas exclusivas ubicadas en una zona residencial tranquila a 800 metros de una hermosa playa se completará en abril de 2025. Una hermosa ubicación en el área de Ravai te permite sentir simultáneamente la soledad, p…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Mostrar todo Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Rawai, Tailandia
de
$350,356
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Villas in a premium location, just 10 minutes drive to Rawai, Naiharn beach Villas between Nai Harn and Rawai beaches that are being built off-plan, but the developer plans to complete construction by 2025. In the closed area of the complex there are 16 private villas with a swimming p…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Mostrar todo Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Karon, Tailandia
de
$1,49M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Proyecto exclusivo para Phuket Un proyecto único está a solo 500 metros de Kata. Se incluye un paquete completo de muebles y electrodomésticos en el precio. Toda la infraestructura del Wekata Luxury Hotel está disponible para los propietarios de la villa. Rendimiento predecible: 5-10% anu…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Mostrar todo Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Chalong, Tailandia
de
$1,13M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Área 453–1 569 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Villas de élite ubicadas en la cima de la montaña en el pintoresco área de Chalong El nuevo proyecto de villas exclusivas de lujo del segmento premium ofrece solo 9 villas exclusivas con una piscina. El complejo con una elección propone tres opciones diferentes para villas con una piscina:…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Mostrar todo Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Karon, Tailandia
de
$584,076
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Mostrar todo Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Rawai, Tailandia
de
$491,572
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Villa Sunpao es un íntimo resort boutique que ofrece villas con piscina privada elegantemente decoradas y rodeadas de naturaleza y vegetación. Nuestra colección de casas tropicales combina tecnología moderna y materiales exóticos para producir un diseño suntuoso en completa armonía con el en…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Rawai, Tailandia
de
$461,447
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Introducing Our Exclusive Four Bedroom Private Pool Villas Welcome to Intira Villas latest project - Quinta Lane - six exclusive three or four bedroom private pool villasin the beautiful area of Rawai, Phuket. These luxurious villas are designed for those seeking a high-endlifestyle and a…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Le Villas Rawai
Villa Le Villas Rawai
Villa Le Villas Rawai
Villa Le Villas Rawai
Villa Le Villas Rawai
Mostrar todo Villa Le Villas Rawai
Villa Le Villas Rawai
Rawai, Tailandia
de
$502,274
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Le Villa & Residence 88/96 Moo.1 Rawai, Muang, Phuket 83130 PAYMENT TERMS Booking Deposit : 200,000 THB 30% - Master Contract (Booking Deduct) 70% - After Foundation Posts Completion After Walls and Roof Slab Completion After Floor Finishing and Interior Handover & Transf…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa VIP Galaxy
Villa VIP Galaxy
Villa VIP Galaxy
Villa VIP Galaxy
Villa VIP Galaxy
Mostrar todo Villa VIP Galaxy
Villa VIP Galaxy
Rawai, Tailandia
de
$665,679
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
VIP GALAXY is a luxury villa community located close to Rawai and Nai Harn beaches in the south of Phuket. Choose between 4 different styles of villas for sale with 2 – 3 bedrooms and 206 – 272 square meters of indoor and outdoor living space. Each villa comes with a private pool and gard…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Mostrar todo Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Rawai, Tailandia
de
$624,735
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Nuevo proyecto de apartamentos en Rawai Este proyecto está ubicado entre las hermosas playas de Nain Harn y Rawai. Además de las hermosas playas, hay instalaciones de infraestructura ubicadas cerca del complejo: centros comerciales, restaurantes, escuelas internacionales. Complejo — 4 edif…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Mostrar todo Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Wichit, Tailandia
de
$3,50M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa The Greens
Villa The Greens
Villa The Greens
Villa The Greens
Villa The Greens
Mostrar todo Villa The Greens
Villa The Greens
Rawai, Tailandia
de
$279,845
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 210–217 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un complejo apartado de 18 villas lujosas pero asequibles con una piscina Presentamos una colección de 18 nuevas villas con una piscina en una zona tranquila de Ravai en el sur de Phuket. Este complejo aislado, ubicado en un enclave tranquilo, ofrece villas con 2 y 3 habitaciones y una pi…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Capella
Villa Capella
Villa Capella
Villa Capella
Villa Capella
Mostrar todo Villa Capella
Villa Capella
Rawai, Tailandia
de
$885,680
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
En Capella Villas, la comodidad moderna se fusiona con la naturaleza tropical, creando un oasis de calma y lujo. Solo hay nueve villas, cada una de las cuales garantiza una confidencialidad completa y un sentimiento de exclusividad, se encuentran en las inmediaciones de una de las playas m…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Mostrar todo Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Karon, Tailandia
de
$1,83M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Positioned in the heart of Kata, this exclusive club for owners features a modern, curved design and extensive use of glass, ensuring you are always connected with nature and enjoying panoramic sea views. The multifunctional indoor area offers Western food, coffee, and drinks, providing a pe…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Mostrar todo Villa Larimar
Villa Larimar
Ban Nai Trok, Tailandia
de
$506,698
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Larimar Villas - Un complejo de villas en la isla de Phuket en Tailandia. Cerca hay tiendas, jardín de infantes, escuela. Un club de gimnasios, panadería y golf trabajará en el territorio. Las casas están diseñadas por terraza, piscina, estacionamiento para 2 autos. Puedes comprar villas en …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Mostrar todo Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Karon, Tailandia
de
$1,03M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Phuket9 Company representa un pueblo elite de villas con vistas al mar situado a 1 kilómetro de Karon Beach en Phuket. Hightone es una comunidad ecológica y confortable, bien pensada, totalmente centrada en la residencia a largo plazo o vacaciones de los huéspedes y propietarios con una fami…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Mostrar todo Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Ban Bang Ku, Tailandia
de
$502,274
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Welcome to Mouana Residence Ko Kaeo, a splendid blend of modern luxury and natural serenity by Modern 79. With over 15 years of crafting exceptional living spaces, Mouana Residence Ko Kaeo is your promise of an exceptional life. It’;s more than a residence; it’;s a sanctuary where each detai…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Mostrar todo Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Karon, Tailandia
de
$1,01M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Nature ’; s Rest Villa Sai Yuan: Villas de piscina modernas cerca de Nai Harn Beach Introduciendo la naturaleza cautivadora’; s Rest Villa Sai Yuan, donde la vida moderna de lujo se encuentra con la belleza natural de Phuket. Nature '; s Rest Villa Sai Yuan está situada en estrecha proximi…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Chalong, Tailandia
de
$727,138
Opciones de acabado Con acabado
PAZ SIN FIN Y DESCANSO TROPICALSituadas en la tranquila pero en desarrollo zona de Palai, en el extremo norte de la bahía de Chalong, a solo 800 metros del mar, Avirodha Palai Villas combina una arquitectura contemporánea con un diseño tropical en la azotea. Estas villas son ideales para una…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Mostrar todo Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Chalong, Tailandia
de
$1,18M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 571–827 m²
3 objetos inmobiliarios 3
"Lavish Estates" - El orgullo de Elite Manor y el primer proyecto de desarrollador de Elite Real Estate en Phuket Se presta atención particular al diseño innovador y funcional, que satisface exclusivamente las necesidades del cliente. Por razones obvias, es ideal para vivir y digno de inve…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
571.5
47,43M
Apartamentos 5 habitaciones
751.4 – 827.2
64,42M – 64,90M
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Mostrar todo Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Karon, Tailandia
de
$2,67M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Welcome to Khram Phuket – a luxury property for sale in Phuket. Located in 2 different prime locations, all on spacious land plots and uniquely designed in a blend of contemporary style. Offer exceptional living spaces: perfect for quality family time and entertaining, each with a large p…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Wamdom
Villa Wamdom
Villa Wamdom
Villa Wamdom
Villa Wamdom
Mostrar todo Villa Wamdom
Villa Wamdom
Rawai, Tailandia
de
$446,561
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 237–258 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Proyecto de elegantes villas en una de las ubicaciones más populares del sur de la isla El proyecto, que consta de 4 casas adosadas y 3 villas de lujo, está situado en una de las zonas más populares del sur de Phuket, a poca distancia del famoso paseo marítimo de Rawai y a pocos minutos en …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
258.0
558,036
Apartamentos 3 habitaciones
237.0
478,316
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Mostrar todo Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Chalong, Tailandia
de
$1,59M
Sea Central Villas, un nuevo desarrollo se puede encontrar en la zona cada vez más popular pero tranquila conocida como Palai, situada en el segmento noreste de Chalong Bay. Este proyecto no está lejos de la costa de Palai y el muelle, y es sólo un paseo rápido de Chalong Tourist Pier, Phuke…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Mostrar todo Villa Star Silas
Villa Star Silas
Chalong, Tailandia
de
$908,008
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa de lujo con 3 habitaciones y una piscina privada en el área de Chalong, Phuket. El complejo Star Silas Villas es un lugar donde puedes disfrutar de la comodidad y el lujo rodeado de una hermosa naturaleza. Cada una de las 16 villas de este complejo único es una combinación armoniosa …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Mostrar todo Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Ban Bang Ku, Tailandia
de
$1,39M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
A new concept of family life in Phuket We are building spacious and functional villas with incredible view characteristics surrounded by pristine nature A private gated community consisted of 9 spacious and fully-functional villas meticulously designed for families with kids. A picture…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Mostrar todo Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Ban Sa Pam, Tailandia
de
$2,55M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
BB Horizon Resort es una propiedad de lujo para vivir cómodamente en Phuket. El sitio de 62,346.08 m2 incluye 13 edificios de condominios de baja altura, un hotel de cinco estrellas, villas, una casa club, un puerto deportivo, paseos marítimos, piscinas y más. Todo lo que necesita para unas…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Mostrar todo Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Chalong, Tailandia
de
$335,840
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 134–289 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Civetta
Villa Civetta
Villa Civetta
Villa Civetta
Villa Civetta
Mostrar todo Villa Civetta
Villa Civetta
Rawai, Tailandia
de
$1,06M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Civetta Villas is a collection of six boutique villas located on a serene hillside in Saiyuan, residential area of Nai Harn, in Phuket Thailand. The name of this development means ‘owl’; and it was inspired by the villa’;s design, as well as its natural surroundings. The signature charact…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Saturdays
Villa Saturdays
Villa Saturdays
Villa Saturdays
Villa Saturdays
Villa Saturdays
Villa Saturdays
Rawai, Tailandia
de
$520,988
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 211 m²
1 objeto inmobiliario 1
lujo asequible de un desarrollador confiable En uno de los más queridos por los habitantes de la isla del distrito de Phuket -Rawai, comenzó un proyecto único de villas de lujo a precios asequibles. El desarrollo del desarrollador en la isla del desarrollador se dedicará al desarrollo, lo …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Mostrar todo Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Karon, Tailandia
de
$502,274
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Unique Villa Kata, with its completion expected in Q4 2025, is an exquisite hillside villa project currently in the pre-sale stage This development comprises 4 residential villas, each thoughtfully designed to provide a serene and luxurious living experience. Unique Villa Kata offers 3…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Mostrar todo Villa Rawayana
Villa Rawayana
Rawai, Tailandia
de
$559,690
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 295–339 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Proyecto exclusivo de Wille a 30 metros de Ravai Beach Ravai, el distrito más grande de la isla de Phuket, ubicado en el sur, es una opción popular entre los emigrantes y los turistas gracias a la conveniente accesibilidad del transporte. Además, ofrece proximidad a hermosas playas, como N…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Mostrar todo Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Rawai, Tailandia
de
$1,19M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Welcome to a new development in Phuket, where space to breathe and low density living is at the heart of our philosophy. Villa to Breathe Unlock the essence of living for the spacious soul Located in the tranquil and convenient area of Palai,  with 5 minutes’; drive from Villa AELA,…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Mostrar todo Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Chalong, Tailandia
de
$534,966
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Las exclusivas Eco Viva Villas están ubicadas cerca de las colinas menos concurridas de una montaña boscosa en Chalong. Se encuentra a poca distancia en automóvil de servicios familiares y otros servicios como BCIS International School, jardines de infancia, hospitales, Lotus's Chalong, Vill…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Mostrar todo Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Rawai, Tailandia
de
$759,703
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
WHERE ELEGANCE MEETS INNOVATION Step into the redefined luxury of Villa Suksan, now offering expanded spaces up to 360 sq.m, tailored for both modern living and investment. High ceilings and an abundance of glass invite natural light, enhancing the villa's airy ambiance. Multiple layouts …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Mostrar todo Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Pa Khlok, Tailandia
de
$112,831
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
3 dormitorios, 3 baños, solo 7 unidades El precio comienza desde 3.79 millones de baht solo Esta gama de preventa viene primero, seleccione antes de 🏠 El área principal para la vivienda, el camino tiene 6 metros de ancho. Nearby: Barco Lagoon Robinson Thalangon Phuket Outlet M…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Mostrar todo Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Karon, Tailandia
de
$522,133
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Mostrar todo Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Rawai, Tailandia
de
$306,210
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2011
Número de plantas 1
Área 128–313 m²
12 objetos inmobiliarios 12
Garantía de ingreso, totalmente amuebladoSobre el Complejo:Situado en un territorio privado, asegurado y vigilado, sólo hay 15 villas con 1, 2, y 3 dormitorios, con una superficie total que oscila entre 120 y 305 m2, y parcelas de terreno de 195 a 520 m2.Todas las habitaciones son luminosas,…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Mostrar todo Villa Katamanda
Villa Katamanda
Karon, Tailandia
de
$702,316
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2003
Número de plantas 3
Área 234–1 074 m²
15 objetos inmobiliarios 15
A 300 m del mar Despre complex: Una finca exclusiva en una pintoresca ladera con vistas al mar de Andamán ofrece villas privadas rodeadas de selvas y jardines. El complejo incluye 3-6 dormitorios, seguridad las 24 horas, cancha de tenis, gimnasio y piscina compartida. Las villas son únicas y…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Baannaraya
Villa Baannaraya
Villa Baannaraya
Villa Baannaraya
Villa Baannaraya
Mostrar todo Villa Baannaraya
Villa Baannaraya
Rawai, Tailandia
de
$417,176
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2014
Número de plantas 1
Área 120–350 m²
12 objetos inmobiliarios 12
Listo para entrar a vivir, completamente amuebladoDespre Complex:Las villas están decoradas en estilo asiático con elegantes muebles fabricados en madera natural. Las distribuciones varían de 2 a 4 dormitorios, cada uno con su propia piscina y jardín tropical para un ambiente privado. El com…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Mostrar todo Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Wichit, Tailandia
de
$643,674
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 142–1 550 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Ideal para: Veranda Villas and Suites Phuket es perfecto para quienes buscan un alojamiento exclusivo en armonía con la naturaleza y sueñan con una vida lujosa junto al mar. Adecuado para vacaciones familiares e inversiones.Acerca de la ubicación: Veran…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$439,367
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Mostrar todo Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Wichit, Tailandia
de
$4,93M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2019
Número de plantas 3
Área 1 275–1 600 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Boletos de ida y vuelta gratis a Phuket!*Para quién es:Ideal para quienes buscan una combinación de lujo y tranquilidad en una de las costas más hermosas del mundo. Esta propiedad es para compradores exigentes que valoran el más alto nivel de comodidad y privacidad.Acerca de la ubicación:Ub…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Mostrar todo Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Wichit, Tailandia
de
$1,94M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 274–453 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Adecuado para: Perfecto para personas exigentes que valoran el lujo, la tranquilidad y las vistas naturales únicas. Estas villas son una excelente opción tanto para residencia permanente como para inversión rentable.Sobre la ubicación: Ao Yon Beach Vill…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Mostrar todo Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Rawai, Tailandia
de
$788,842
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 401–402 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Boletos de ida y vuelta gratis a Phuket!*Para quién es: El proyecto es ideal para inversores exigentes que prefieren una combinación de lujo, comodidad y una ubicación privilegiada. Es atractivo tanto para residencia permanente como para vacaciones.Acerca de la ubicación: Grand Sea Through …
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Mostrar todo Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Karon, Tailandia
de
$2,47M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 1 847 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Khram Villas – Karon es perfecto para quienes buscan un lujo y una privacidad únicos. Ideal para vacaciones familiares o como inversión con un alto potencial de ingresos.Sobre la ubicación: Las villas están ubicadas en una zona pintoresca…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$2,14M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Botanica Ocean Valley es un proyecto de villas de lujo con una piscina diseñada por uno de los desarrolladores de villas muy exitosos en Phuket. El complejo está ubicado en Choeng Thale, distrito de Thalang, Phuket 83110, cerca del puerto deportivo de Ao Por Grand Marina. En el territo…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Ban Bang Ku, Tailandia
de
$520,417
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 400–616 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Perfecto para: Una opción ideal para quienes valoran el lujo y la tranquilidad en la isla. Adecuado tanto para residencia permanente como para inversiones rentables.Acerca de la ubicación: Alisha Seaview se encuentra en Ko Kaeo, Phuket, Tailandia…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Mostrar todo Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Karon, Tailandia
de
$462,897
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Área 290–460 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Si buscas una combinación de lujo, comodidad y naturaleza excepcional, Unique Villa Kata es la elección perfecta. Este proyecto es ideal para familias que deseen adquirir una casa acogedora y para inversores que busquen oportunid…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Mostrar todo Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,08M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Wichit, Tailandia
de
$3,62M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 908–1 743 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Al mar: 50 m, Ingresos garantizados: 3%, Desarrollador confiable Despre complex: Seis lujosas residencias frente a la playa con vistas panorámicas al mar y amplios terrenos. Cada villa se complementa con una exquisita piscina y está diseñada en armonía con la naturaleza. Todas las habitacion…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Mostrar todo Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Chalong, Tailandia
de
$383,191
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 193 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Una opción ideal para quienes buscan una vida lujosa en un rincón tranquilo de Phuket. Perfecto para familias o inversores que valoran la comodidad, la conveniencia y la perspectiva de altos ingresos por alquiler.Acerca de la ubi…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Mostrar todo Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$825,177
BOTANICA HILLSIDE es un proyecto que consta de 16 villas de lujo hechas en estilo balinés. El complejo está ubicado en un dosel y una colina tranquila en el área de Cherng Talai, cerca de la mayoría de los principales servicios y atracciones locales. El proyecto ofrece villas con 3 y 4…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Baan-Bua Phase II
Villa Baan-Bua Phase II
Villa Baan-Bua Phase II
Villa Baan-Bua Phase II
Villa Baan-Bua Phase II
Mostrar todo Villa Baan-Bua Phase II
Villa Baan-Bua Phase II
Rawai, Tailandia
de
$1,07M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2004
Número de plantas 2
Área 300–956 m²
21 objeto inmobiliario 21
Listo para mudarse, desarrollador confiableDespre Complex:Lujosas villas tailandesas-balinesas con piscinas privadas en la popular zona de Nai Harn, en el sur de Phuket. Tamaños de parcela de 800 a 1.807 m2, superficie habitable de 400 a 950 m2. Características: jardín único con grandes árbo…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Two Villas Kokyang II
Villa Two Villas Kokyang II
Villa Two Villas Kokyang II
Villa Two Villas Kokyang II
Villa Two Villas Kokyang II
Mostrar todo Villa Two Villas Kokyang II
Villa Two Villas Kokyang II
Rawai, Tailandia
de
$335,620
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2013
Número de plantas 1
Área 152–311 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Ingresos GarantizadosDespre Complex:Maravillosas villas con piscinas privadas en la tranquila zona de Rawai - Nai Harn. Construidas en estilo oriental, estas construcciones se distinguen por los techos altos del salón. La playa de Nai Harn está a 2,7 km. Las villas ofrecen vistas a la piscin…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Mostrar todo Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Ban Bang Ku, Tailandia
de
$1,35M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 565–572 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: Si sueña con una vida de lujo en un paraíso tropical, Botanica Majestia es su elección ideal. Este proyecto es perfecto para familias que buscan comodidad, inversores y aquellos que aprecian la sofisticación y la tranquilidad.Sobre…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Mostrar todo Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Ban Nakok, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Inversión: ¡objeto atractivo! ¡Rendimiento 7%! ¡Plan de pago a plazos! Cerca de playas y. ¡phuket! LARIMAR VILLA: la villa está diseñada con una arquitectura moderna y hermosa. El diseño utiliza materiales de alta calidad y una decoración creativa que hacen que Villa Larimar sea digna de …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Mostrar todo Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$391,980
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto de forma gratuita, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales de inversión de hasta el 20%; - garantía financiera …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Mostrar todo Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Karon, Tailandia
de
$862,796
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 279 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es adecuado: Phutong Pool Villa es perfecta para cualquiera que busque un estilo de vida lujoso en Phuket y que valore el espacio personal y las impresionantes vistas al mar. Es adecuada tanto para residencia personal como para fines d…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Quinta Lane
Villa Quinta Lane
Villa Quinta Lane
Villa Quinta Lane
Villa Quinta Lane
Mostrar todo Villa Quinta Lane
Villa Quinta Lane
Rawai, Tailandia
de
$413,355
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 313 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Totalmente amueblado Despre Complex: Villas exclusivas de 4-3 dormitorios, cada una con piscina propia. Amplias salas de estar con acabados de alta calidad y comodidades modernas, cocinas totalmente equipadas, baños lujosos y mucho espacio de almacenamiento. El coste incluye la posibilidad d…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Baan-Boondharik I
Villa Baan-Boondharik I
Villa Baan-Boondharik I
Villa Baan-Boondharik I
Villa Baan-Boondharik I
Mostrar todo Villa Baan-Boondharik I
Villa Baan-Boondharik I
Rawai, Tailandia
de
$755,693
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2013
Número de plantas 1
Área 241–471 m²
18 objetos inmobiliarios 18
Garantía de ingresosDespre Complex:Las villas modernas están situadas en el sur de Phuket y están diseñadas en estilo Zen con techos altos (3 m) y grandes puertas correderas. Las villas varían en tamaño de 323 a 390 m2. en parcelas de 544 a 758 m2. Cada dormitorio tiene su propio baño con ba…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Mostrar todo Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$800,466
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
Laguna Park 2 es un proyecto y villa de estilo moderno que consta de 53 unidades residenciales: 28 casas adosadas y 25 villas. El proyecto está ubicado en: 390/1 ถน น รี สุน ทร Tambon Choeng Thale, Distrito de Thalang, Phuket 83110, Tailandia, entre vegetación tropical. El proyecto est…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Mostrar todo Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Chalong, Tailandia
de
$509,461
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Área 192–498 m²
8 objetos inmobiliarios 8
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Perfecto para quienes buscan un aislamiento lujoso con las máximas comodidades en un paraíso tropical. Adecuado para familias con niños, así como para quienes estén considerando oportunidades de inversión.Sobre la ubicación: Ubic…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Mostrar todo Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,12M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Mostrar todo Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Chalong, Tailandia
de
$1,23M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 731 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Una opción ideal para quienes buscan un alojamiento lujoso y privado con vistas impresionantes y comodidades modernas en un rincón tranquilo de Phuket. Adecuado para familias, compradores inversores y personas que aprecian la tranquilidad…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Mostrar todo Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Rawai, Tailandia
de
$977,836
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 350–441 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Civetta Grand Villas es perfecto para aquellos que buscan lujo y privacidad en uno de los rincones más pintorescos de Phuket. El proyecto está diseñado para compradores exigentes que valoran la comodidad y el alto atractivo de la…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Saiyuan Estate
Villa Saiyuan Estate
Villa Saiyuan Estate
Villa Saiyuan Estate
Villa Saiyuan Estate
Mostrar todo Villa Saiyuan Estate
Villa Saiyuan Estate
Rawai, Tailandia
de
$293,668
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2012
Número de plantas 1
Área 90–154 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Amueblado completo, ingresos garantizadosAcerca del complejo:El área está rodeada de exuberantes jardines que brindan sombra y frescura. Cada villa está amueblada con muebles impresionantes y tiene su propia piscina. Las villas ofrecen una gran sala de estar de planta abierta, una cocina eur…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Mostrar todo Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Ban Bang Ku, Tailandia
de
$514,702
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
¡Villa única en la colina de Koh Kaew! Inversión rentable en vivienda con impresionantes vistas al mar y rodeada de exuberante vegetación. ¡Ingresos desde el 7%! ¡La casa está terminada! ¡Listo para entrar a vivir! ¡La villa está amueblada! ALISHA SEAVIEW, la combinación perfecta entre di…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Mostrar todo Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$560,530
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
LuxPride es una elegante villa de lujo de 11 del desarrollador Andaman Asset, quien se ha establecido como uno de los mejores desarrolladores de bienes raíces premium en la isla de Phuket. Excelentes villas modernas con piscina combinan una arquitectura minimalista moderna con elegantes t…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Mostrar todo Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$88,085
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Bienes raíces extranjeros desde 40.000$. ¡Le ayudaremos a elegir una propiedad gratuita y organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes raíces exclusivos; - ayudas para organizar la reubicación; - retorno anual de la inversión de hasta el 20%; - garantía financiera de ingresos; -…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Mostrar todo Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Karon, Tailandia
de
$861,817
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 452–460 m²
3 objetos inmobiliarios 3
A 600 metros del mar Despre complex: Un complejo único de 8 amplias villas privadas con piscina, ubicado a sólo 600 metros de la playa de Kata. Las villas vienen en 2 opciones de distribución: todas con 4 dormitorios y 5 baños. Una combinación excepcional de arquitectura moderna y elementos …
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Baan-Nalin
Villa Baan-Nalin
Villa Baan-Nalin
Villa Baan-Nalin
Villa Baan-Nalin
Mostrar todo Villa Baan-Nalin
Villa Baan-Nalin
Rawai, Tailandia
de
$1,16M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 664–803 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*Para quién es:Perfecto para quienes buscan una combinación de alojamiento de lujo, privacidad y la posibilidad de una residencia a largo plazo en Phuket.Acerca de la ubicación:Baan-Nalin está ubicado cerca de la playa de Nai Harn en el sur de Phuket, u…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Mostrar todo Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Chalong, Tailandia
de
$493,027
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 328–415 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Perfectamente adecuado para inversores exigentes que buscan una combinación de lujo y respeto por el medio ambiente en el corazón de Phuket. Ideal para familias y aquellos que valoran la comodidad y la sostenibilidad.Sobre la ubicación: U…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Mostrar todo Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,19M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto de forma gratuita, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales de inversión de hasta el 20%; - garantía financiera…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Bliss Hideaway
Villa Bliss Hideaway
Villa Bliss Hideaway
Villa Bliss Hideaway
Villa Bliss Hideaway
Villa Bliss Hideaway
Villa Bliss Hideaway
Rawai, Tailandia
de
$506,722
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 350–474 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡entradas a Phuket y regreso como regalo!* Para quién es: Perfectamente adecuado para quienes valoran el lujo y la tranquilidad, así como para inversores que buscan inversiones inmobiliarias rentables con altos rendimientos. Sobre la ubicación: Situada en el corazón de Rawai Beach en Phuke…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Mostrar todo Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$420,816
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Mostrar todo Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Karon, Tailandia
de
$1,37M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 6
Área 792–803 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: Perfectamente adecuado para compradores exigentes que buscan privacidad y lujo, así como para inversores que buscan un ingreso estable por alquiler.Ubicación: Ubicado a solo 500 metros de la magnífica playa de Kata en la isla de Ph…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa WamDom Villas
Villa WamDom Villas
Villa WamDom Villas
Villa WamDom Villas
Villa WamDom Villas
Mostrar todo Villa WamDom Villas
Villa WamDom Villas
Rawai, Tailandia
de
$419,524
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 255 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Mobiliario completoDespre Complex:El complejo consta de 14 edificios que ofrecen 100 villas únicas. Las villas están disponibles con 3-4 dormitorios y tamaños que van desde 300 a 500 m2. Las características arquitectónicas incluyen soluciones de diseño modernas y el uso de materiales natural…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Mostrar todo Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$2,26M
BOTANICA THE SKY VALLEY es un nuevo proyecto de hogar y villa ubicado en Chongtal, Phuket. El diseño del proyecto combina modernidad con un estilo de vida lujoso. El complejo consta de 12 magníficas villas con piscina, con 4 o 5 habitaciones que van desde 1026 metros cuadrados hasta 1897 …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Mostrar todo Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$305,000
Año de construcción 2023
Área 585 m²
3 objetos inmobiliarios 3
En el complejo: el proyecto ocupa una superficie de 7 629 m² (4.8 paraíso). Hay 11 villas de lujo en esta área. También en las casas comerciales 7 en el centro comercial Fifth Element Plaza, seguridad las 24 horas, calles interiores privadas, una gran selección de áreas públicas verdes. Hay …