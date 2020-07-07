Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas

  1. Realting.com
Chalong, Tailandia
de
$525,296
;
22
ID: 21930
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1000610000
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 11/12/24

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Mueang Phuket
  • Ciudad
    Chalong

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

Sobre el complejo

¡Billetes de ida y vuelta gratis a Phuket!*

Para quién es:
Una opción ideal para quienes buscan tranquilidad y lujo en la costa este de Phuket. Adecuado para estadías familiares y para quienes buscan invertir en propiedades exclusivas con alto potencial de ingresos.

Acerca de la ubicación:
Ubicado en el área de Thalang en la costa este de Phuket, Khantasia Eden Hill Pool Villas está cerca de Cape Yamu y Yamu Beach, lo que brinda fácil acceso a las riquezas naturales y el entretenimiento de la isla.

Acerca del proyecto:
Khantasia Eden Hill Pool Villas es una comunidad cerrada de 8 lujosas villas con piscina. Cada villa cuenta con 3 dormitorios y está ubicada en una parcela que varía de 484 a 704 metros cuadrados. Las estructuras de tres pisos garantizan la máxima privacidad y ofrecen impresionantes vistas desde las amplias terrazas del piso superior.

Infraestructura y comodidades:

  • Videovigilancia
  • Jardín
  • Estacionamiento
  • Seguridad
  • Piscina

Atractivo para la inversión:
Las lujosas Khantasia Eden Hill Pool Villas combinan un diseño sofisticado con una excelente ubicación, lo que las hace perfectas para obtener ingresos por alquiler y crecimiento del capital. Los precios iniciales varían de ฿15.972 millones de THB (443.940 dólares estadounidenses) a ฿18.663 millones de THB (518.720 dólares estadounidenses), lo que ofrece un alto nivel de atractivo de precios.

Las 3 principales características:

  1. Una comunidad exclusiva de solo 8 villas.
  2. Cada villa cuenta con 3 pisos, lo que garantiza la máxima privacidad.
  3. Amplias terrazas y vistas impresionantes de la belleza natural de Phuket.

¡Contáctenos mediante el formulario a continuación o llámenos y responderemos todas sus preguntas!

*Entradas gratuitas con la compra de cualquier propiedad con nosotros en la isla de Phuket, a partir de $100.000.

Propiedades en este complejo
Apartamentos Villa
Área, m² 425.0 – 490.0
Precio por m², USD 1,142 – 1,295
Precio del apartamento, USD 575,713 – 585,286

Localización en el mapa

Chalong, Tailandia

