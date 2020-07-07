Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas

¡Billetes de ida y vuelta gratis a Phuket!*

Para quién es:

Una opción ideal para quienes buscan tranquilidad y lujo en la costa este de Phuket. Adecuado para estadías familiares y para quienes buscan invertir en propiedades exclusivas con alto potencial de ingresos.

Acerca de la ubicación:

Ubicado en el área de Thalang en la costa este de Phuket, Khantasia Eden Hill Pool Villas está cerca de Cape Yamu y Yamu Beach, lo que brinda fácil acceso a las riquezas naturales y el entretenimiento de la isla.

Acerca del proyecto:

Khantasia Eden Hill Pool Villas es una comunidad cerrada de 8 lujosas villas con piscina. Cada villa cuenta con 3 dormitorios y está ubicada en una parcela que varía de 484 a 704 metros cuadrados. Las estructuras de tres pisos garantizan la máxima privacidad y ofrecen impresionantes vistas desde las amplias terrazas del piso superior.

Infraestructura y comodidades:



Videovigilancia

Jardín

Estacionamiento

Seguridad

Piscina

Atractivo para la inversión:

Las lujosas Khantasia Eden Hill Pool Villas combinan un diseño sofisticado con una excelente ubicación, lo que las hace perfectas para obtener ingresos por alquiler y crecimiento del capital. Los precios iniciales varían de ฿15.972 millones de THB (443.940 dólares estadounidenses) a ฿18.663 millones de THB (518.720 dólares estadounidenses), lo que ofrece un alto nivel de atractivo de precios.

Las 3 principales características:

Una comunidad exclusiva de solo 8 villas. Cada villa cuenta con 3 pisos, lo que garantiza la máxima privacidad. Amplias terrazas y vistas impresionantes de la belleza natural de Phuket.

