Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Wichit, Tailandia
de
$1,94M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 274–453 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Adecuado para: Perfecto para personas exigentes que valoran el lujo, la tranquilidad y las vistas naturales únicas. Estas villas son una excelente opción tanto para residencia permanente como para inversión rentable.Sobre la ubicación: Ao Yon Beach Vill…
Villa The Sky Series
Villa The Sky Series
Villa The Sky Series
Villa The Sky Series
Villa The Sky Series
Villa The Sky Series
Wichit, Tailandia
de
$5,45M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 1 225–1 401 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Ideal para inversores exigentes y conocedores del lujo que buscan exclusividad y un alto nivel de confort. Este proyecto está diseñado para aquellos que valoran la privacidad, la elegancia y el diseño único.Sobre la ubicación: El proyecto…
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Wichit, Tailandia
de
$3,62M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 908–1 743 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Al mar: 50 m, Ingresos garantizados: 3%, Desarrollador confiable Despre complex: Seis lujosas residencias frente a la playa con vistas panorámicas al mar y amplios terrenos. Cada villa se complementa con una exquisita piscina y está diseñada en armonía con la naturaleza. Todas las habitacion…
OneOne
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Wichit, Tailandia
de
$3,50M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Wichit, Tailandia
de
$643,674
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 142–1 550 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Ideal para: Veranda Villas and Suites Phuket es perfecto para quienes buscan un alojamiento exclusivo en armonía con la naturaleza y sueñan con una vida lujosa junto al mar. Adecuado para vacaciones familiares e inversiones.Acerca de la ubicación: Veran…
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Wichit, Tailandia
de
$4,93M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2019
Número de plantas 3
Área 1 275–1 600 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Boletos de ida y vuelta gratis a Phuket!*Para quién es:Ideal para quienes buscan una combinación de lujo y tranquilidad en una de las costas más hermosas del mundo. Esta propiedad es para compradores exigentes que valoran el más alto nivel de comodidad y privacidad.Acerca de la ubicación:Ub…
