🏡 Villы 297
🌴 Tayland, Phuket (una región con logística acogedora, rhino British International School)
💰 de 19 276 000 THB (~ de 540.000 dólares)
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✅ Formato Varnay
✅ Bolshaya territoria bole 70 paraíso (paraiso)
✅ 1
✅ Ryaddom British International School
✅ Balance: silencio + быстрый стпо кинстре Paletas
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🏡 Varianti vil
3 dormitorios de ~297 m2
4 dormitorios de 424 m2
Participación: 70
Estacionamiento: 2
Planeamiento amplio, privatnye zonы дыха
💎 Todas las villas con reparación y muebles incorporados
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🌿 Infraestructura urinarios el resort
Club con fitness y sauna
Bassin + Bassin para niños
Coma infantil e igrove.
Espacio de trabajo
Parque Central y jardines de bolsillo
👉 No es sólo un hogar. Es un ambiente de vida cómodo.
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🏬 Importante ventaja de inversión
En el proyecto se previó su propia zona de transporte (29 locales):
☕ café 🛒 minimercado
💊 farmacia
💅 belleza y servir
➡️ Tenemos que llegar al complejo.
➡️ Povыshaet liquidity and Stoyostj real estate
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📍 Ubicación (Phuket)
Parte central de la isla
Выезд коснаным дорогам
10 minutos a British International School
Dostup k stoream, gospitalam, marinam
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💸 Términos y condiciones de las compras (período de conservación)
Armadura:
300.000 THB (~9 500$)
Daley:
25%
15%
15%
15%
15%
15%
📅 Período de diferencias a obras de construcción final
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📅 Duración del proyecto
Construcción de inicio: 2 distrito 2026
Certificación: 3 distrito 2029
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💎 ♪ ¿Quién es?
✔ D-una vida de Phukite
✔ dla seedy (reddom international school)
✔ D-a investment and rosta capital
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📲 Anota o permite la planificación, precio y luchshey vil bajo su presupuesto Subberu optionы y rendimiento relativo