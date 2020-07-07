Villa Kamernyj kompleks

🏡 Villы 297

🌴 Tayland, Phuket (una región con logística acogedora, rhino British International School)

💰 de 19 276 000 THB (~ de 540.000 dólares)

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✅ Formato Varnay

✅ Bolshaya territoria bole 70 paraíso (paraiso)

✅ 1

✅ Ryaddom British International School

✅ Balance: silencio + быстрый стпо кинстре Paletas

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🏡 Varianti vil

3 dormitorios de ~297 m2

4 dormitorios de 424 m2

Participación: 70

Estacionamiento: 2

Planeamiento amplio, privatnye zonы дыха

💎 Todas las villas con reparación y muebles incorporados

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🌿 Infraestructura urinarios el resort

Club con fitness y sauna

Bassin + Bassin para niños

Coma infantil e igrove.

Espacio de trabajo

Parque Central y jardines de bolsillo

👉 No es sólo un hogar. Es un ambiente de vida cómodo.

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🏬 Importante ventaja de inversión

En el proyecto se previó su propia zona de transporte (29 locales):

☕ café 🛒 minimercado

💊 farmacia

💅 belleza y servir

➡️ Tenemos que llegar al complejo.

➡️ Povыshaet liquidity and Stoyostj real estate

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📍 Ubicación (Phuket)

Parte central de la isla

Выезд коснаным дорогам

10 minutos a British International School

Dostup k stoream, gospitalam, marinam

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💸 Términos y condiciones de las compras (período de conservación)

Armadura:

300.000 THB (~9 500$)

Daley:

25%

15%

15%

15%

15%

15%

📅 Período de diferencias a obras de construcción final

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📅 Duración del proyecto

Construcción de inicio: 2 distrito 2026

Certificación: 3 distrito 2029

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💎 ♪ ¿Quién es?

✔ D-una vida de Phukite

✔ dla seedy (reddom international school)

✔ D-a investment and rosta capital

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📲 Anota o permite la planificación, precio y luchshey vil bajo su presupuesto Subberu optionы y rendimiento relativo