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Villa Kamernyj kompleks

Ban Bang Ku, Tailandia
de
$556,466
;
17
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ID: 35060
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Mueang Phuket
  • Ciudad
    Ko Kaeo
  • Pueblo
    Ban Bang Ku

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Русский Русский

🏡 Villы 297

🌴 Tayland, Phuket (una región con logística acogedora, rhino British International School)

💰 de 19 276 000 THB (~ de 540.000 dólares)

🔥

✅ Formato Varnay

✅ Bolshaya territoria bole 70 paraíso (paraiso)

✅ 1

✅ Ryaddom British International School

✅ Balance: silencio + быстрый стпо кинстре Paletas

🏡 Varianti vil

  • 3 dormitorios de ~297 m2

  • 4 dormitorios de 424 m2

  • Participación: 70

  • Estacionamiento: 2

  • Planeamiento amplio, privatnye zonы дыха

💎 Todas las villas con reparación y muebles incorporados

🌿 Infraestructura urinarios el resort

  • Club con fitness y sauna

  • Bassin + Bassin para niños

  • Coma infantil e igrove.

  • Espacio de trabajo

  • Parque Central y jardines de bolsillo

👉 No es sólo un hogar. Es un ambiente de vida cómodo.

🏬 Importante ventaja de inversión

En el proyecto se previó su propia zona de transporte (29 locales):

☕ café 🛒 minimercado

💊 farmacia

💅 belleza y servir

➡️ Tenemos que llegar al complejo.

➡️ Povыshaet liquidity and Stoyostj real estate

📍 Ubicación (Phuket)

  • Parte central de la isla

  • Выезд коснаным дорогам

  • 10 minutos a British International School

  • Dostup k stoream, gospitalam, marinam

  • ---

💸 Términos y condiciones de las compras (período de conservación)

Armadura:

  • 300.000 THB (~9 500$)

Daley:

  • 25%

  • 15%

  • 15%

  • 15%

  • 15%

  • 15%

📅 Período de diferencias a obras de construcción final

📅 Duración del proyecto

  • Construcción de inicio: 2 distrito 2026

  • Certificación: 3 distrito 2029

💎 ♪ ¿Quién es?

✔ D-una vida de Phukite

✔ dla seedy (reddom international school)

✔ D-a investment and rosta capital

✔ ♪

📲 Anota o permite la planificación, precio y luchshey vil bajo su presupuesto Subberu optionы y rendimiento relativo

Localización en el mapa

Ban Bang Ku, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
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