Villa Mono Oxygen Bangtao

Villas modernas con una piscina en el lugar más hermoso Phuket

Un proyecto ubicado en la orilla de una playa tranquila Tao es uno de los bienes raíces más populares del mercado. El área de Bang Tao es conocida por la infraestructura bien desarrollada, una gran selección de restaurantes, supermercados, boutiques, hospitales y clínicas, estaciones de servicio y mercados nocturnos, así como una gran cantidad de instalaciones deportivas, golf, canchas de tenis, centros de acondicionamiento físico e incluso clubes de caballos en la inmediato de la casa. El centro de atracción del distrito es su principal atracción: la laguna, en la que se concentran los mejores complejos residenciales y villas de la isla. Bang Tao es, por supuesto, un lugar maravilloso para la vida y la inversión, porque la demanda del área está creciendo constantemente.

El Proyecto de Will se encuentra cerca del campo de la Laguna y no lejos de la playa y consta de 2 fases que consisten en un total de 11 villas. La construcción terminará en el primer cuarto de 2024. Aquí, todos los residentes pueden disfrutar de la lujosa atmósfera y la calma, estar en uno de los lugares más pintorescos de Phuket. La característica principal del proyecto son las magníficas villas con tres habitaciones, cada una de las cuales con su propia piscina. Construidas en dos pisos, estas villas pueden presumir de notables diseños convenientes con un área total de 271 metros cuadrados. Este vasto espacio permite a los residentes disfrutar de la exquisita comodidad y una verdadera forma de vida tropical.