  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Choeng Thale
  4. Villa Mono Oxygen Bangtao

Villa Mono Oxygen Bangtao

Ban Bang Thao, Tailandia
de
$638,987
de
$2,520/m²
;
8 1
Dejar una solicitud
ID: 24609
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/3/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Choeng Thale
  • Pueblo
    Ban Bang Thao

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Deutsch Deutsch
Français Français
Русский Русский

Villas modernas con una piscina en el lugar más hermoso Phuket

Un proyecto ubicado en la orilla de una playa tranquila Tao es uno de los bienes raíces más populares del mercado. El área de Bang Tao es conocida por la infraestructura bien desarrollada, una gran selección de restaurantes, supermercados, boutiques, hospitales y clínicas, estaciones de servicio y mercados nocturnos, así como una gran cantidad de instalaciones deportivas, golf, canchas de tenis, centros de acondicionamiento físico e incluso clubes de caballos en la inmediato de la casa. El centro de atracción del distrito es su principal atracción: la laguna, en la que se concentran los mejores complejos residenciales y villas de la isla. Bang Tao es, por supuesto, un lugar maravilloso para la vida y la inversión, porque la demanda del área está creciendo constantemente.

El Proyecto de Will se encuentra cerca del campo de la Laguna y no lejos de la playa y consta de 2 fases que consisten en un total de 11 villas. La construcción terminará en el primer cuarto de 2024. Aquí, todos los residentes pueden disfrutar de la lujosa atmósfera y la calma, estar en uno de los lugares más pintorescos de Phuket. La característica principal del proyecto son las magníficas villas con tres habitaciones, cada una de las cuales con su propia piscina. Construidas en dos pisos, estas villas pueden presumir de notables diseños convenientes con un área total de 271 metros cuadrados. Este vasto espacio permite a los residentes disfrutar de la exquisita comodidad y una verdadera forma de vida tropical.

Localización en el mapa

Ban Bang Thao, Tailandia

Reseña en vídeo de villa Mono Oxygen Bangtao

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa Nature’s Rest Cherng Talay
Si Sunthon, Tailandia
de
$1,07M
Villa Patina Courtyard Villa
Si Sunthon, Tailandia
de
$462,897
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Pattaya City, Tailandia
de
$232,418
Villa Akra Collection Layan Valley Villas – Boutique Pool Villas – 5% Guaranteed – 4 years
Choeng Thale, Tailandia
de
$224,601
Villa Botanica Forestique
Choeng Thale, Tailandia
Precio en demanda
Está viendo
Villa Mono Oxygen Bangtao
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$638,987
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Karon, Tailandia
de
$744,269
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 320 m²
1 objeto inmobiliario 1
tu propio paraíso Vida lujosa rodeada por la naturaleza Lo mejor en la residencia del hotel Phuket bajo una marca internacional. Una colección de 68 apartamentos y villas con una vista al mar inspirada en la naturaleza se encuentra entre las montañas y el mar. Disfrute de la vista p…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Villa AYANA
Villa AYANA
Villa AYANA
Villa AYANA
Villa AYANA
Mostrar todo Villa AYANA
Villa AYANA
Si Sunthon, Tailandia
de
$638,090
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
¡Villa de lujo con vistas panorámicas a las montañas y al lago! ¡Atractiva propiedad de inversión! ¡Ingresos desde el 8%! ¡Hay un plan de cuotas! ¡Perfectamente adecuado tanto para residencia permanente como para alquiler! La ventajosa ubicación del complejo residencial le garant…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Cabaña Ocean View Cottages
Cabaña Ocean View Cottages
Cabaña Ocean View Cottages
Cabaña Ocean View Cottages
Cabaña Ocean View Cottages
Cabaña Ocean View Cottages
Cabaña Ocean View Cottages
Pa Tong, Tailandia
de
$172,724
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones