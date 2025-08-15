Complejo residencial Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.

Estudio amueblado 45 m2 con terraza en el complejo Cove Garden Village.

El interior del apartamento está hecho en un estilo moderno con elementos de decoración boho: tonos naturales, elementos de tocador, textiles cálidos y acentos brillantes.

El espacio está muy bien situado: hay una cama grande con un cabecero suave, una zona de estar con sillas de bolsa y una mesa de café, un comedor.

La cocina está equipada con todos los electrodomésticos necesarios: vitrocerámica, horno, nevera, capucha y hervidor de agua.

Gracias al acristalamiento panorámico y el acceso a la terraza, el apartamento está lleno de luz natural, y la vista se abre al territorio verde del complejo con piscinas y acceso directo al mar.

El complejo se encuentra en la zona de Esentepe a solo 300 metros del mar, y una conveniente ruta peatonal conduce a la playa. La zona es conocida por su ambiente tranquilo, paisajes verdes y vistas panorámicas del mar y las montañas.

Hay restaurantes acogedores, tiendas de comestibles, una farmacia y una parada de transporte público cerca. El campo de golf Korineum está a solo 5 minutos en coche.

Infraestructura:

Piscinas para adultos y niños

Gimnasio y gimnasio

Tribunal de tenis

Restaurante y café

Beach bar

Landscaping and landscaping

Traslado de autobús al complejo central

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!