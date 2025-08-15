  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Complejo residencial Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.

Complejo residencial Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.

Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$154,294
ID: 27432
Última actualización: 15/8/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Pueblo
    Agios Amvrosios

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Estudio amueblado 45 m2 con terraza en el complejo Cove Garden Village.

El interior del apartamento está hecho en un estilo moderno con elementos de decoración boho: tonos naturales, elementos de tocador, textiles cálidos y acentos brillantes.

El espacio está muy bien situado: hay una cama grande con un cabecero suave, una zona de estar con sillas de bolsa y una mesa de café, un comedor.

La cocina está equipada con todos los electrodomésticos necesarios: vitrocerámica, horno, nevera, capucha y hervidor de agua.

Gracias al acristalamiento panorámico y el acceso a la terraza, el apartamento está lleno de luz natural, y la vista se abre al territorio verde del complejo con piscinas y acceso directo al mar.

El complejo se encuentra en la zona de Esentepe a solo 300 metros del mar, y una conveniente ruta peatonal conduce a la playa. La zona es conocida por su ambiente tranquilo, paisajes verdes y vistas panorámicas del mar y las montañas.

Hay restaurantes acogedores, tiendas de comestibles, una farmacia y una parada de transporte público cerca. El campo de golf Korineum está a solo 5 minutos en coche.

Infraestructura:

  • Piscinas para adultos y niños
  • Gimnasio y gimnasio
  • Tribunal de tenis
  • Restaurante y café
  • Beach bar
  • Landscaping and landscaping
  • Traslado de autobús al complejo central

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!

Localización en el mapa

Agios Amvrosios, Chipre del Norte

Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
