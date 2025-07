Complejo residencial ESENTEPE LUX VILLAS

Villas acogedoras en la costa

El nuevo proyecto único de NorthernLAND es un complejo encantador de 7 villas, que se encuentran a sólo 60 metros de la costa. Cada villa ofrece una magnífica vista del mar, todos los objetos se distinguen por la arquitectura excepcional. Esta opción atraerá a todos los que elijan lo mejor para sí mismos y les gusta dar preferencia a las soluciones más inusuales. La ubicación del complejo fue la pintoresca zona de Esentepe, famosa por increíbles atracciones naturales y hermosas playas. En esta zona hay bosques de pinos prístinos, entre las bellezas naturales, se abrieron centros de golf de clase mundial. Playas con belleza natural prístina y equipamiento moderno también son dignos de la mayor alabanza. Muy cerca de la zona tranquila y pintoresca son zonas de recreación populares con restaurantes modernos, bares y casinos.

Al crear un nuevo complejo, prestamos atención a todas las pequeñas cosas para que pueda disfrutar no sólo de la comodidad moderna, sino también del ambiente colorido de la región. Los siguientes aspectos de confort y admiración le esperan: 1. Totalmente equipado para vivir en casa con muebles incorporados y equipo moderno; 2. Una zona ajardinada con piscina y terrazas; 3. A pocos pasos de la playa de lujo; 4. Alto rendimiento ambiental; 5. Proximidad a rutas de senderismo populares y centros deportivos; 6. Disponibilidad de infraestructura moderna completa. ¿Quieres comprar una villa en el norte de Chipre, pero todavía no han decidido una opción específica? Definitivamente disfrutarás del pequeño complejo! Villas de lujo están completamente preparadas para la ocupación, desde el primer día se puede disfrutar de la comodidad de la vida moderna y empezar a explorar la pintoresca zona de Esentepe.

La encantadora zona de Esentepe es un lugar ideal para vivir para aquellos que les gusta pasar tiempo en un ambiente relativamente aislado, pero al mismo tiempo quieren tener acceso gratuito a todos los beneficios de la vida moderna. La ciudad se caracteriza por la tranquilidad y la situación medida, y su sello distintivo se convirtió en increíble belleza natural. Hay magníficos bosques de pinos, así como hermosas playas, de las cuales el norte de Chipre está orgulloso. Los paisajes naturales de esta región son únicos, lo que permite crear los mejores centros de golf del país. Many of them are known far beyond Northern Cyprus and are classified to world standards. La costa está formada por amplias playas de arena, que los residentes del complejo de élite pueden alcanzar en pocos segundos. Es aquí donde se encuentra la hermosa playa de Algadi, conocida como la “tierra de turismo”. Después de la puesta de sol, está cerrada a los visitantes y vigilada, estos lugares son elegidos para anidar tortugas marinas. En Esentepe también se han conservado lugares históricos únicos. Aquí se pueden ver las antiguas casas subterráneas que los locales construyeron en la era bizantina. En las inmediaciones de la ciudad se encuentra la Iglesia de Antifonidis, construida en el siglo XII.